Silber bei der Eishockey-WM: Und die Zukunft soll noch besser werden

Von: Günter Klein

Der Enttäuschung wird bald Stolz weichen: die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nach der Finalniederlage gegen Kanada. © Jussi Nukari/dpa

Die Silbermedaille bei der WM in Finnland ist ein Meilenstein fürs deutsche Eishockey, die Spieler gieren nach mehr / Teamgeist der Schlüssel zum Erfolg

Montagmorgen am Flughafen München, Terminal 2: Die Blasmusik stand bereit, in einem Korb warteten Landjäger und Brezen – und es war der rote Teppich ausgerollt in der Ankunftshalle. Ein paar Touristen verirrten sich auf ihn, genossen lachend den Star-Applaus, der erste Eishockey-Mensch, der seinen Gepäckwagen dann über die Auslegware rollte, war Sascha Bandermann, der sich unter dem Beifall entschuldigend wegduckte. „Ich habe doch nichts gewonnen“, sagte der MagentaSport-Moderator, der mit in Finnland gewesen war und am Samstagabend nach dem 4:3-nach-Verlängerung-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA vor Rührung geweint hatte.

Deutschland im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft, und auch wenn das Endspiel gegen Kanada trotz zweimaliger Führung (1:0 John-Jason Peterka, 2:1 Daniel Fischbuch) 2:5 verloren ging (ein Gegentreffer erfolgte ins „empty net“) – es ist eine der großen Sportgeschichten des Jahres und für das deutsche Eishockey ein Meilenstein wie Silber vor fünf Jahren bei Olympia in Pyeongchang. Moritz Müller (36) ist einer von vier Spielern, die aus dem damaligen Kader übrig geblieben sind, der Kapitän sagt: „Vom Gefühl her ist die jetzige Mannschaft eine ähnliche wie 2018 – aber sie kommt nicht nur über den Kampf und die Leidenschaft, sondern ist auch spielerisch Weltklasse.“

Müller hatte die Statistiken ausgewertet: „Bei Passsicherheit und Spielanteilen haben wir selbst gegen die Topnationen gewonnen.“ Moritz Seider (22), der Verteidigerkollege, befand, dass man in besten Momenten „die Kanadier überrollt“ habe, „sodass die nicht wussten, wo hinten und vorne ist“. Jedoch: „Kleine Fehler, mit denen man ab und zu davonkommt, werden dann halt doch bestraft“, wusste Nico Sturm (28). Und so wurde aus dem 27-maligen Weltmeister Kanada der 28-malige.

Die für nordamerikanische Klubs spielenden Sturm und Seider stellten sich trotzig hin und verkündeten den Glauben an eine noch bessere Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. „Wir müssen noch abgezockter werden, und wenn wir gewinnen, muss es nicht immer das Wunder sein, sondern weil wir die bessere Mannschaft sind“, meinte Nico Sturm. „Das wird nicht einmalig bleiben“, sagte Moritz Seider zur Finalteilnahme, „wir werden wieder hier stehen und die Fehler korrigiert haben.“ Das ist allerdings mit dieser Gewissheit nicht zu prognostizieren, denn in einem Turnier entwickeln sich Dynamiken, mit denen man nicht planen kann.

Unvergleichlicher Teamgeist

Die deutsche Dynamik kam aus einem schweren Start heraus mit Spielen gegen die drei Großen in der Gruppe – Schweden, Gastgeber Finnland, die USA – und drei knappen Niederlagen, was gehörig Druck aufsetzte für die Partie gegen Dänemark, das zu diesem Zeitpunkt schon acht Punkte eingesammelt hatte. Stürmer Maxi Kastner (30): „Das war das Schlüsselspiel.“ In einer wilden Ballerei wurde es 6:4 gewonnen, „den Schwung haben wir mitgenommen“. Es folgten Siege gegen Österreich, Ungarn, Frankreich. im Viertelfinale die Schweiz, im Halbfinale die USA.

Was sich beeinflussen lässt: das Klima innerhalb der Mannschaft. Und da fällt es auf, dass sich in den jeweiligen Kadern, die der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zu den Turnieren entsendet, trotz ständiger Personalwechsel, ein besonderer Geist herausgebildet hat. „Ich habe das jahrelang nur von außen beobachten können“, so der späte WM-Neuling Sturm, „aber immer gehört, dass alle hier brutalen Spaß haben und gerne kommen – jetzt verstehe ich, warum.“ Sturm wurde ganz feierlich: „Es ist ein spezielles Gefühl, das sehr selten bei Mannschaften ist.“ Maxi Kastner spricht von der „Bereitschaft, dass jeder sich für den anderen opfert“, für Moritz Seider war eine spontane, vor Ort ersonnene Teambuliding-Maßnahme mit ausschlaggebend für den Zusammenhalt: „Wir haben den See besiegt“, berichtete er mit Heldenblick.

Das Teamhotel in Tampere lag direkt an einem See, man überwand sich (Seider: „Drei Viertel der Mannschaft“), sprang regelmäßig rein. Ein nordeuropäisches Gewässer im Mai – man kann sich die Herausforderung vorstellen. Nachgefragt bei Maxi Kastner, der als Garmisch-Partenkirchner Bergsee-Experte ist: So wie jetzt gerade Eibsee, Rießersee, Badersee? „Kälter“, sagt er. Seine Schätzung lautet: „Neun Grad.“

Spielerlob für Coach Kreis

Es hat also erneut gepasst in der Gruppe, die, so Moritz Müller, sich „zum Ziel gesetzt hatte, dass wir uns gar nicht mehr voneinander trennen wollen“. Dass das dauerhaft umgesetzt wird, ist auch ein Verdienst der Bundestrainer. Harold Kreis hat sich in die Erbfolge von Marco Sturm (2015 bis 18) und Toni Söderholm (2019 bis 22) eingefügt. Obwohl Kreis, 1978 aus Kanada nach Deutschland gekommen, als Spieler und später Vereinstrainer immer schon zum deutschen Eishockey gehörte, mussten viele der heutigen Nationalspieler ihn erst kennenlernen. Man vernimmt ausschließlich Lob für ihn. Maxi Kastner: „Beeindruckend, wie er stets die richtigen Worte findet.“ Das sei „vergleichbar mit Don Jackson“, den er in München im Verein hatte. „Es ist ein Glück für die Nationalmannschaft, einen Trainer wie Harry zu haben.“

Auf fünf Zieldestinationen verteilte sich der DEB-Tross bei der Rückreise, der größte Teil der Delegation strebte München an, wo der Rahmen dann sogar ein halboffizieller mit Begrüßungstransparent und Musik war. Richtig Mühe gab sich der ERC Ingolstadt, der zur Abholung seiner drei WM-Teilnehmer Wagner, Hüttl und Stachowiak Sportdirektor Tim Regan entsandt und anschließend einen Empfang an der heimischen Arena vorbereitet hatte. Stars trafen Fans, es war ein fröhliches Miteinander. Das Eishockey war ganz bei sich.

Aber nun wirklich am Ende der hiesigen Saison angelangt. Die Spieler entschwanden in den Sommer. Der kalte See ist ein Stück Erinnerung, er weicht der Belohnung des Urlaubs am Meer.