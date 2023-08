Seppelt: „Wie als Verkehrsteilnehmer besoffen an einer Polizeikontrolle vorbeizufahren“

Dopingexperte im Interview

Dopingexperte Hajo Seppelt über eine „saubere“ Leichtathletik-WM, warum sich ein Generalverdacht trotz Topleistungen verbietet und was er von Sebastian Coe hält

Herr Seppelt, Faith Kipyegon ist in diesem Jahr in knapp zwei Monaten drei neue Weltrekorde gelaufen. Kann die Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit so oft nach oben verschoben werden oder geht das nur mit illegalen Mitteln?

Es ist natürlich nicht unmöglich, dass Menschen herausragende Ergebnisse in Ausdauer- und Kraftsportarten ohne Dopingmittel erzielen. Daher verbietet es sich, bei jedem einzelnen Rekord einen Generalverdacht zu erheben. Aber es stimmt eben auch: Mit den entsprechenden Dopingsubstanzen – wie die Historie hinlänglich beweist – ist das Ziel einfacher zu erreichen. So lapidar ist das. Trotzdem: Solange ich keinen Beleg für Doping habe, fange ich auch nicht an, immer wieder zu spekulieren. Es sind durchaus auffällige Leistungen und die verdienen es, beobachtet und kritisch hinterfragt zu werden, aber nicht mehr und nicht weniger. Man muss auch in die Bewertung einfließen lassen: In der Leichtathletik wie in vielen anderen Sportarten werden Faktoren bei Trainingsinhalten und -gestaltung oder bei der Ausrüstung immer weiter ausgereizt. Ergo sind potenziell bessere Resultate im Wettkampf die Folge. Natürlich fragen sich auch Experten immer wieder, an welchem Punkt die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit erreicht sein müssten. Allerdings hat man diese Frage auch schon vor dreißig und mehr Jahren gestellt. Damals, als es ähnlich frappierende Entwicklungen der Leistungsentwicklung gab, hatte dies sehr viel mit Doping zu tun. Klar sind daher Fragen gerechtfertigt, aber das Motto „Wenn es damals so war, wird es heute wohl auch so sein“ greift zu kurz.

Die Doping-Kontrollsysteme sind von Land zu Land vermutlich nicht auf einem Niveau. Ist eine Chancengleichheit bei einer WM dann überhaupt gegeben?

Man versucht seit Jahrzehnten, sich einer Chancengleichheit anzunähern, das gelingt nur teilweise. Das hat mit unterschiedlichen nationalen Kontrollsystemen zu tun. Es gibt aber auch deutliche Verbesserungen, etwa durch die übergeordnete internationale Kontrollorganisation ITA, die International Testing Agency. Das Kontrollsystem ist international zwar bei weitem nicht einheitlich gut, aber dennoch unter dem Strich besser geworden. Das Fenster, nicht entdeckt zu werden, ist schlicht kleiner geworden. Beispiel Kenia: Die ARD hatte mit Dopingrecherchen in dem Land 2012 einen Stein ins Rollen gebracht. Wir haben die Berichterstattung ausgeweitet, wie wir es auch bei Russland gemacht haben. 2015 haben wir noch mal nachgelegt und die ITA wurde später gegründet. Seit ein paar Jahren werden nun reihenweise kenianische Doper quasi am Fließband überführt. Das zeigt sehr eindrücklich, dass die Kontrollen effektiver geworden sind. Es zeigt aber auch, was für eine ausgeprägte Dopingkultur es in manchen Ländern gibt. In Kenia ist mit großen Leistungen im Sport ein sozialer Aufstieg verbunden. Das verführt offenbar so manche zur Manipulation. Aber zur Wahrheit gehört auch: Es ist immer noch gut möglich, dass Doper und ihr Umfeld durch raffinierte Methoden oder schwer nachweisbare Mittel den Dopingfahndern ein Schnippchen schlagen.

Eine WM ohne positiven Dopingfall heißt nicht zwangsläufig, dass die WM auch sauber war, oder? Weil die Athleten, wenn, schon Monate vorher dopen.

Der Dopingkonsum weit vor einem sportlichen Großereignis hat natürlich den signifikantesten Einfluss auf eine Leistung beim Wettkampf. So manche Mittel haben – gezielt eingesetzt in der Vorbereitung – eine hohe Effektivität, gerade in der Leichtathletik, wo Ausdauer und Kraft die entscheidenden Parameter sind. Daher muss man sagen: Während einer WM sagt eine geringe Quote von positiven Tests vor Ort eigentlich nichts aus. Wer in Budapest mit Dopingmitteln hantieren würde, der hat zudem ein deutlich höheres Risiko, erwischt zu werden als Monate zuvor. Zugespitzt formuliert: Es wäre womöglich ähnlich riskant wie als Verkehrsteilnehmer besoffen an einer Polizeikontrolle vorbeizufahren. Die Dopingtests jetzt in Budapest sind in jedem Fall aber wichtig: Denn sie haben gewiss einen abschreckenden Effekt.

Zur Person Hajo Seppelt ist Journalist und Autor. Er ist Teil der ARD-Dopingredaktion und gilt als Experte auf diesem Gebiet. Er war unter anderem führend beteiligt an der Aufdeckung des russischen Dopingsystems. FR

Wie steht der Leichtathletik-Weltverband unter der Führung von Sebastian Coe im Vergleich zu anderen Ländern da, was das Thema Doping angeht?

Der Leichtathletik-Weltverband war massiv in den russischen Dopingskandal verwickelt. Korruption und Dopingvertuschung konnte bis in die Spitze des Weltverbands belegt werden, auch von der ARD-Dopingredaktion. Seitdem wurde das Ruder rumgerissen. Nach meinem Eindruck gehört der Verband im Vergleich zu anderen mittlerweile zu den deutlich glaubwürdigeren, was Dopingbekämpfung angeht.

Präsident Sebastian Coe steht auch entschlossen zum Ausschluss russischer Sportler, solange der Angriffskrieg auf die Ukraine andauert. Bringt er sich in Position, um der Nachfolger von Thomas Bach zu werden?

Sebastian Coe positioniert sich eindeutig als Antipode zu Thomas Bach. Es liegt auf der Hand, dass er sich in Position bringt. Die Frage ist nur, ob er bei denen, die häufig nur aufgrund von Bachs Gnaden ins IOC gekommen sind, denselben Rückhalt hätte wie in einigen Teilen der Öffentlichkeit. Das bezweifle ich eher.

Wie beurteilen Sie Coes Wirken?

Anfangs hat er noch von Vorgänger Lamine Diack geschwärmt, der für Korruption und Vertuschung stand. In meinen Augen hat sich Coe anfangs nicht klar genug distanziert von Diack. Ich finde aber, dass er mit seiner Politik danach eine deutliche Abkehr von der Vergangenheit geschafft hat. Er hat für mehr Glaubwürdigkeit der Leichtathletik gesorgt, zumindest soweit das seinen Zuständigkeitsbereich betrifft. Die Bilanz der Coe-Ära in Sachen Dopingbekämpfung fällt für mich vergleichsweise positiv aus.