Seifert und sein Baby namens Dyn

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Christian Seifert, Gründer und Gesellschafter des Sport-Streaming-Dienstes Dyn. © dpa

Am Mittwoch startet das neue Pay-TV-Produkt des ehemaligen DFL-Chefs Christian Seifert. Und diesmal geht es nicht um Fußball. Ein Kommentar.

Am Mittwoch wird eines der ambitioniertesten Pay-TV-Projekte seit dem Start des Sky-Vorgängers Premiere mit der Fußball-Bundesliga am 2. März 1991 scharf gestellt: Dyn (ausgesprochen: Dein) legt los. Es ist die Plattform, die der ehemalige Fußballchef Christian Seifert (Bild) gemeinsam mit Springer wagt. Die Nähe von Seifert zum Mediengiganten war schon in der Coronazeit sichtbar, als Seifert kalt kalkulierend an der Seite der führenden Klubs Bayern München und Borussia Dortmund über die „Bild“-Zeitung enormen Druck auf die Politik machte und es mit zäher Lobbyarbeit erreichte, dass die Fußball-Bundesliga im Geisterspielbetrieb schon wieder loslegen durfte, als das Land sich noch in verschiedenen Lockdownphasen befand.

Der Mann versteht sich, klug zu inszenieren, und man muss ihm zugestehen: Er tut das in der Regel mit argumentativer Substanz. Er kennt zudem das hochkomplexe Mediengeschäft in gebotene Tiefe, um mit seinem Knowhow und reichlich Wagniskapital mit einem Streamingdienst für „alles außer Fußball“ loszulegen. Und er hat sich Leute - unter anderem Marcel Wontorra, den Sohn von Ex-Topmoderator Jörg Wontorra, - dazugeholt, die ihr Fach beherrschen.

Fans der nationalen Bundesligen im Handball, Basketball, Hockey, Volleyball und Tischtennis oder solche, die es noch werden wollen, haben den Zeitpunkt eines Frühbucherrabatts von 10,50 Euro pro Monat aber schon verpasst, Jetzt kostet das Programm 12,50 im Monat (im Jahresabo) oder 14,50 mit monatlicher Kündigung. Seiferts Vertriebler haben zudem reichlich Kooperationen geschlossen (unter anderem mit MagentaSport, Dazn und Sky), um der Sache Schub zu verleihen.

Zudem wurden einige kundige Moderator:innen verpflichtet, zudem Experten wie die ehemaligen Weltklassehandballer Stefan Kretzschmar und Pascal Hens. Besonderen Mehrwert erhofft sich die Seifert-Crew mit kostenlosen Socialmedia-Angeboten, um auch jüngeres Publikum zu gewinnen, das mit Bohnerwachsmief in Volleyball- und Tischtennishallen zwischen Königs Wusterhausen und Grünwettersbach soviel anfangen kann wie mit Großmutters Schiefertafel.

Man darf in der Tat gespannt sein, wie professionell die Übertragungen aus der Provinz rüberkommen und ob die Leitungen immer stehen werden. Das Publikum ist durch aufwendige Kamerafahrten bei Top-Sportevents verwöhnt und wird schnell unleidlich, wenn ein bezahlter Stream mal zusammenbricht.

Es lauern somit Gefahren für Seifert & Co., der im Fußball einst fast alles, was er anpackte zu Gold machte. Naja, manchmal auch nur zu Silber oder Bronze. Geboren wird Seiferts Baby also jetzt mit einem lauten Schrei. Normalerweise nennen wir zum Schutz unserer geneigten Leserschaft die Unworte vor Wettbewerben, Mannschaften und Hallen nicht. An dieser Stelle sei eine Ausnahme erlaubt, um zu kapieren, wie werbeträchtig kooperativ Dyn am Markt agiert. Die Übertragung beginnt am Mittwoch ab 18.30 Uhr mit dem „Pixum Super Cup der LIQUI MOLY HBL im PSD Bank-Dome in Düsseldorf“. Uff!