Schnellhardt setzt auf die gute Gruppe

Von: Jan Christian Müller

Feiner linker Fuß: Fabian Schnellhardt vom SV Darmstadt 98. © IMAGO/Jan Huebner

Der Mittelfeldspieler will mit dem SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal beim FC Homburg das erste Pflichtspiel gewinnen und sieht das Team trotz Torflaute in den Testspielen gut für die Bundesliga gerüstet.

Erst an diesem Montag beginnt für Darmstadt 98 der Pflichtspielbetrieb der neuen Saison. Die Südhessen gastieren um 18 Uhr (Sky) im DFB-Pokal beim Regionalligisten FC Homburg, ehe am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) beim Derby in Frankfurt nach sechs Jahren Unterhaus die Rückkehr in die Bundesliga folgt. Zweimal auswärts also zum Start, zudem nach durchwachsenen Ergebnissen fast ohne eigene Torerfolge in der Vorbereitung – die Lilien müssen noch ein bisschen nachwässern, um in voller Pracht zu gedeihen.

Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt gehört zur absoluten Mehrheit im Kader der 98er, die noch keine Erfahrung im Oberhaus haben. In den Ligen zwei und drei und in der Regionalliga (seinerzeit als junger Kerl für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln) kennt sich der 29-Jährige dagegen bestens aus. Er weiß daher, wie gut auch in Liga vier gekickt wird, wo der einstige Bundesligist FC Homburg schon lange zu Hause ist.

Der gebürtige Thüringer soll mit seinem feinen linken Fuß und seinem guten Blick für Räume zur Zuverlässigkeit im Darmstädter Spiel beitragen. „Wir haben im Gesamtpaket einiges anzubieten“, findet Schnellhardt und entgegnet so auch Vorbehalten gegen den Darmstädter Erstligakader, der sehr viel mit dem aus der vergangenen Zweitligasaison gemein hat. Was ja auch von Vorteil sein kann: „Der Kern ist geblieben. Unser größtes Credo ist, dass wir zusammenhalten.“ Bei „aller Ernsthaftigkeit sei „entscheidend, dass wir mit viel Freude in die Saison gehen“. Ein gelungener Auftakt in Homburg wäre dabei sicher hilfreich.

Ein von außen bisher unschwer zu diagnostizierendes Problem dürfte nach dem Abschied von Mittelstürmer Phillip Tietz zum FC Augsburg und einer Torlos-Manie in den ersten Testspielen die mangelnde Torgefahr der Lilien werden. Wozu auch Fabian Schnellhardt bisher binnen vier Saisons im Trikot von Darmstadt 98 seinen Beitrag geleistet hat. „Der große Goalgetter bin ich leider nicht gewesen in den letzten Jahren“, gibt er zu, setzt aber auch darauf, „dass wir offensiv viele Spielertypen haben“.

Trainer Torsten Lieberknecht, der bisher fürwahr Großes geleistet hat am Böllenfalltor, will sich eine Nörgel-Debatte, noch ehe der erste Ball gerollt ist, erst gar nicht aufdrücken lassen: „Wir haben definitiv kein Sturmproblem“, sagt er tapfer, „wir müssen die Jungs nur ins Rollen bringen.“