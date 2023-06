Schnell wie auf Kufen

Von: Günter Klein

Emotionen sind natürlich auch dabei: Justin Schütz (links) und Moritz Seider nach dem verlorenen Finale. © IMAGO/Newspix24

Nur eine Woche nach der Eishockey-WM in Finnland erscheint eine Dokumentation über die deutschen Silbermedaillengewinner

Vor einem halben Jahr war die Fußball-WM in Katar, die deutsche Mannschaft wurde bei dem für sie kurzen Turnier von einem Filmteam begleitet, es sollte eine Dokumentation für Amazon entstehen. Vom Tisch ist das Projekt trotz des sportlichen Misserfolgs keineswegs, heißt es – allerdings auch noch nicht realisiert. Das Eishockey ist da jedenfalls wesentlich flinker und unkomplizierter. Schon exakt eine Woche, nachdem die Deutschen sensationell Vizeweltmeister geworden waren, gibt es die Doku dazu: Ihr Titel lautet „Silbergewinner!“ und ist seit Sonntagabend auf MagentaSport abrufbar. Die schnellste Mannschaftssportart – sie macht ihrem Ruf alle Ehre.

WM-Schwung mitnehmen

Regisseur Christoph Bierbaums hat die heiße Nadel angesetzt und das verfügbare Material zu einer halben Stunde mit vielen schnellen Schnitten zusammengefügt. Er hatte Zugriff auf Spielszenen (die es mittlerweile in beeindruckend guter Qualität gibt – den Puck erkennt man immer), die Interviews, die der Sender bei der WM führte, Einblicke ins Studio, wo Experte Patrick Ehelechner, früher selbst Nationalspieler, leidenschaftlich mitging, sowie die Aufnahmen bei der Ankunft von Teilen des Teams am Flughafen München. Daraus ist eine solide Kollage entstanden, die den Verlauf des Turniers in Tampere (mit einem Ausflug nach Riga) nachzeichnet. Die Stimmung der zwei WM-Wochen wird greifbar – Hauptziel erreicht. Man hat etwas, das bleibt.

Was fehlt, sind tiefere Einblicke: etwa ins Kabinenleben (inzwischen ja Standard bei Dokumentationen), auch vom berühmten Eisbaden der Spieler im See am Hotel hätte man gerne mehr gesehen als ein paar Sekunden mit Spielern auf dem Weg zum Steg. Einen klassischen Erzählfaden haben die 30 Minuten nicht. Trotzdem hinterlassen sie einen einigermaßen gerührt und mit dem schönen Zitat von Marcel Noebels nach dem Halbfinalsieg gegen die USA: „Wer jetzt kein Eishockey-Fan ist, muss sich schämen.“

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) scheint entschlossen, den Schwung aus der WM mitzunehmen. Nach Platz vier 2010, dem lange Zeit größten Erfolg, dauerte es Monate, bis eine DVD („17 Tage im Mai“) erschien, nun kommt der technologische Fortschritt mit einer erfolgreichen Streaming-Plattform als Partner dem Eishockey entgegen. Und auch auf klassischem Weg hat der DEB reagiert: T-Shirts, die das Silber feiern, waren noch schneller fertig als die filmische Dokumentation.