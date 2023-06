Schalke, Hertha und HSV in Liga zei: Der neue, alte Klassenkampf

Von: Jan Christian Müller

Bald neuer DFL-Chef? Carsten Cramer, derzeit in Diensten von Borussia Dortmund. © Imago

Die zweite Liga attraktiver als die erste? Der neue Ligachef - womöglich Marketingfachmann Carsten Cramer von Borussia Dortmund - braucht gute Nerven. Ein Kommentar.

Es gab sie ja schon, die angeblich „beste zweite Liga aller Zeiten“: mit Werder Bremen, Schalke 04 und dem Hamburger SV. So supergut war sie dann vielleicht gar nicht, richtig ist aber, dass das republikweite öffentliche Interesse an einer Zweitligabegegnung Schalke 04 gegen Hamburger SV monumentaler ist als, sagen wir, ein Spiel FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim.

So ähnlich wird es nun wieder kommen, nachdem Darmstadt mit Heidenheim hochgegangen ist und Schalke, begleitet von Hertha BSC, zurückkehrt ins Unterhaus. Dort, wo sich der Hamburger SV schon genügsam eingenistet hat. Die drei Großklubs stehen in der Gunst des Publikums auf den Rängen drei, vier und fünf, gleich hinter Borussia Dortmund und dem FC Bayern: Schalke mit einem Schnitt von 61 000 auf Platz drei, der HSV mit 54 000 auf vier knapp vor der Hertha.

In Gelsenkichen-Buer, Hamburg-Bahrenfeld und Berlin-Charlottenburg stehen aber auch die gefräßigsten Geldverbrennungsmaschinen im Fußballland. Man muss es nicht auf die Million genau ausrechnen. Es reicht schon, darauf hinzuweisen, dass alle drei sich alle paar Jahre wieder an Fans und Kapitalmarkt ranwanzen, um sich für hohe Zinsen Geld zu leihen, das ihnen die Banken nicht mehr bereit sind zu geben. Aufwand und Ertrag stehen an allen drei Traditionsstandorten im krassen Missverhältnis.

Umso bemerkenswerter, dass die nach der Pandemie ausgehungerten Fangemeinden wie eine eins hinter Schalke, der Hertha und dem HSV stehen. Es gibt in Hamburg keine Friedhofskreuze am Trainingsplatz wie noch im Abstiegsjahr, in Berlin keinen Platzsturm der Ultras, in Gelsenkirchen keine Jagdszenen auf Spieler. Das sind gute Nachrichten.

Die zweite Liga kann mit den drei Melkkühen im Zwist mit der ersten Liga beim Aushandeln der Geldverteilung im neuen TV-Vertrag mit Selbstvertrauen agieren. Denn auch Kaiserslautern, Hannover, Nürnberg, Düsseldorf und St. Pauli sind publikumsträchtiger als Mainz, Leverkusen, Bochum, Hoffenheim, Wolfsburg, Augsburg und Union Berlin. Wenn die Mächtigen der ersten Liga drohen, 20 Prozent der Gesamteinnahmen der Übertragungsrechte für die zweite Liga seien zu viel, trifft das gerade nicht den Kern. 20 Prozent sind kommende Saison zu wenig. Der neue Ligachef - nach FR-Informationen womöglich der bestens beleumundete derzeitige Marketingfachmann von Borussia Dortmund, Carsten Cramer - braucht gute Nerven im neu ausgebrochenen Klassenkampf.