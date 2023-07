Sarah Vogel: In der Luft zu Hause

Von: Timur Tinç

Voll fokussiert: Stabhochspringerin Sarah Vogel . © IMAGO/Chai v.d. Laage

Stabhochspringerin Sarah Vogel von Eintracht Frankfurt kann nach 20 Monaten verletzungsbedingter Pause noch nicht so trainieren, wie sie will. Bei der nationalen Titelkämpfen und der U23-EM strebt die 21-Jährige trotzdem nach Medaillen.

Um Stabhochsprung zu machen, muss man ein bisschen „Ballaballa“ sein, findet Sarah Vogel. Es sei extrem fordernd. „Man muss immer den richtigen Anspannungszustand finden, um abzuspringen und am Ende doch noch alles richtig zu machen.“ Trotzdem liebt die 21-Jährige den Sport seit sie ihn als kleines Mädchen das erste Mal im Fernsehen sah. „Sich vom Stab aufleben zu lassen hat mein Herz höher schlagen lassen“, sagt sie.

Seit ihrem Comeback in Darmstadt im Mai ist Vogel in aller Munde. Die ZDF-Dokumentation „Unbeugsam“ hat die Athletin von Eintracht Frankfurt einem breiteren Publikum bekannt gemacht. Sie war Losfee bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals. An diesem Donnerstag (14.55/ZDF Livestream) wird Vogel wieder sportlich im Mittelpunkt stehen.

Am Düsseldorfer Rheinufer will sie um eine Medaille bei der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft mitspringen. Am Dienstag geht es zur U23-Europameisterschaft nach Espoo in Finnland. Vor einer Woche sprang die gebürtige Hoferin bei der Team-EM im polnischen Chorzow auf Platz sieben mit 4,40 Meter – persönliche Bestleistung. Und das in ihrem erst dritten Wettkampf nach 20-monatiger Verletzungspause. „Meine große Stärke ist, dass ich in dem Moment, wenn es drauf ankommt, fokussiert sein und meine Leistung abrufen kann“, sagt die Studentin der Biochemie an der Frankfurter Goethe-Uni.

Sarah Franziska Vogel lässt sich so schnell von nichts unterkriegen. Vier Operationen, eine am Sprunggelenk, zwei am Ellenbogen und eine am Zeh haben sie in ihrer sportlichen Entwicklung weit zurückgeworfen. Im Mai 2021 griff sie nach den Sternen, wurde U20-Europameisterin und zur Juniorensportlerin des Jahres gewählt. Doch im September 2021 begann eine 612-tägige Leidenszeit. Filmemacher Tim Schroedter begleitet Vogel seitdem. Vergangenen Sonntag kam die zweite Folge heraus. Die Doku zeigt die Gefühls- und Lebenswelt einer jungen Athletin, die von ihrem eigenen Körper ausgebremst wird.

Vogel hat sofort zugesagt, als die Anfrage kam. Sie hat überhaupt keine Probleme damit, im Rampenlicht zu stehen. Überwindung hat sie gekostet, Einblicke in ihre erste eigene Wohnung in Frankfurt oder ihr Kinderzimmer im Elternhaus in Klein-Umstadt zu geben. „Ich habe mir beide Folgen mindestens fünf- oder sechsmal angesehen“, sagt sie lachend.

Vogel ist eine absolute Frohnatur. Ihre Mutter Ute beschreibt ihre Tochter in der Doku als starken Menschen, der aber auch seine Rückzugsorte braucht. Papa Michael, der gleichzeitig ihr Athletiktrainer ist, sagt: „Sobald sie einen Ansatz hat, den sie verfolgen kann, geht sie all in. Das Schlimmste ist für sie so ein diffuses Geschehen.“

Es gab Momente, in denen Vogel zweifelte, depressive Phasen hatte. „Man hat nur ein Leben und eine Jugend. Man steckt das alles in die eine Sache rein und man weiß nicht, was passiert“, sagt sie. Wirklich aufgeben, kam aber nie infrage. Das von innen getrieben sein, zu immer Größerem, sein eigenes Maximum erreichen und teilweise auch anderen etwas zu beweisen, haben das Feuer für den Stabhochsprung am Leben gehalten. „Ich saß nicht nur auf der Couch. Ich habe viel trainiert, viel Oberkörperkraft gemacht und Schwächen ausgemerzt.“ Trainiert wird Vogel von der ehemaligen deutschen Hallen-Weltmeisterin Nastja Steinbeck.

Im November vergangenen Jahres wechselte Vogel von ihrem Heimatverein, der LG Seligenstadt, zu Eintracht Frankfurt. „Da war ich eine One-Woman-Show“, sagt sie. Die ambitionierte Sportlerin wollte ein professionelleres Umfeld. Für die Eintracht ist die Verpflichtung vom Stabhochsprung-Toptalent „eine Wette auf die Zukunft“, sagt Michael Krichbaum, Leiter der Eintracht-Leichtathletikabteilung. Mit ihrer Eloquenz, ihrem Auftreten und wenn sie ihren Weg so weitergehe, „kann sie das Gesicht der Eintracht-Leichtathletik werden.“

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das weiß Vogel auch. Im Moment bereitet ihr der operierte Zeh noch etwas Schmerzen und auch der Rücken zwickt seit kurzem. „Ich kann im Training nicht so viele Sprünge machen, wie ich es mal konnte. Ich kann nicht so viele Wettkämpfe springen, wie ich es mal konnte. Man muss sich eben darauf konzentrieren, was man hat und nicht auf das, was sein könnte“, sagt sie.

In den drei Wettkämpfen und im Training sei es ganz gut gelungen, in jeder Phase – vom Anlauf bis zum Fallen – etwas draufzupacken. „Wir haben viel am Absprung-Einstich-Komplex gearbeitet. Das ist die Phase, die am verletzungsanfälligsten ist, weil große Kräfte wirken“, erklärt Vogel. Sie findet es schade, dass der Stabhochsprung nicht wie alle anderen Leichtathletik-Wettbewerbe in Kassel stattfinden wird. „Die deutschen Meisterschaften sind der Dreh- und Angelpunkt. Man trifft sich wieder und kriegt die Gesamtstimmung mit. Ich finde es schon schade, dass uns das genommen wird“, sagt Vogel. In Düsseldorf wird sehr viel vom Wind abhängen und wie die Athletinnen mit dem schwingenden Boden zurechtkommen.

Und wenn die 21-Jährige sich nicht gut fühlt, wird sie nichts forcieren. Sie hat schließlich einen größeren Traum: Die Olympischen Spiele kommendes Jahr in Paris. Auch wenn das sehr, sehr schwierig wird. Sarah Vogel ist froh, einen großen Teil ihres Lebens, der ihr lange Zeit genommen wurde, wieder zurück zu haben. In der Luft fühlt sie sich zu Hause. Egal wie Ballaballa das klingen mag.