Mit nur 20 Jahren: Ingolstadts Eishockey-Profi Dubé muss Karriere gesundheitsbedingt beenden

Von: Antonio José Riether

Ein trauriges Schicksal ereilte den Ingolstädter Eishockey-Profi Samuel Dubé. Er muss aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden. Mit nur 20 Jahren.

Ingolstadt – Am Freitag beginnt in Finnland und Lettland die Eishockey-WM, bei der das DHB-Team in der Gruppe etwa auf die USA oder Schweden treffen wird. Zwei Tage vor Turnierstart musste ein Spieler der Deutschen Eishockey-Liga einen bitteren Rückschlag verkünden. Der erst 20-jährige Samuel Dubé muss aufgrund von gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden, wie sein Klub mitteilte.

Samuel Dubé Geboren: 30. Mai 2002 in Bad Tölz Position: Center Letzter Verein: ERC Ingolstadt Karriereende: 2023

Samuel Dubé: Eishockey-Profi muss Karriere aufgrund mehrerer Thrombosen beenden

„Nun ist es bittere Gewissheit“, lautete der erste Satz in der Pressemeldung auf der Homepage des ERC Ingolstadt. Seit Dubés Wechsel im Sommer 2021 konnte er nur ein Erstligaspiel für die Panther bestreiten, seit über eineinhalb Jahren hinderten den Youngster gesundheitliche Probleme daran, am Spielbetrieb teilzunehmen. Grund für Dubés frühes Karriereende ist eine schwere Thrombose, wie der Klub berichtete.

Seine einzige Partie, die gleichzeitig sein DEL-Debüt war, datiert vom 22. September 2021, Ingolstadt gewann damals gegen die Düsseldorf EG mit 5:4 in der Overtime. Eigentlich hätte der gebürtige Bad Tölzer über den DEL2-Kooperationspartner Ravensburg Towerstars, für die er ebenfalls zum Einsatz kam, langsam an die Ingolstädter Profis herangeführt werden sollen. Der ehemalige Juniorennationalspieler, der 2021 mit Deutschland an der U20-WM im kanadischen Edmonton teilnahm und Sechster wurde, wird der Mitteilung zufolge jedoch nicht mehr aufs Eis zurückkehren.

Samuel Dubé muss seine Karriere mit gerade einmal 20 Jahren beenden. © Johannes Traub/imago

„Für ihn, aber ausch für uns unglaublich traurig“: Ingolstadt-Profi Dubé muss Karriere beenden

„Ich kenne Samy schon, seit er ein kleiner Junge ist. Es war immer sein großer Traum, Eishockey-Profi zu werden. Dass dieser nun enden muss, bevor er so richtig begann, ist für ihn, aber auch für uns unglaublich traurig“, teilte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan mit und wünschte dem Sohn des deutsch-kanadischen Profis Yanick Dubé alles Gute für die Zukunft.

Dubé habe „die vergangenen Wochen und Monate dazu genutzt, um sich Gedanken über seine Zukunft nach dem Profisport zu machen, und ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird“, ergänzte der Sportchef des DEL-Vizemeisters. Mehrere Thrombosen machten eine Fortführung der aktiven Laufbahn des einstigen Talents, das unter anderem in Kanada sowie in der Red-Bull-Akademie in Salzburg ausgebildet wurde, offenbar unmöglich. (ajr)