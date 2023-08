Ryan Crouser: Ein Gigant in seiner eigenen Liga

Von: Nico-Marius Schmitz

Freude über den zweiten WM-Titel: Ryan Crouser. © AFP

Der US-Amerikaner Ryan Crouser stößt die Kugel trotz Blutgerinnsel in der Wade auf unglaubliche 23,51 Meter. Bei den Olympischen Spielen in Paris strebt er im kommenden Jahr seine dritte Goldmedaille an.

Wenn man Ryan Crouser dabei zusieht, wie er eine über sieben Kilogramm schwere Kugel über 23 Meter weit stößt, kommt schnell die Erkenntnis: Auch 145-Kilo-Hünen können die Eleganz einer Ballerina ausstrahlen. Zwei Meter ist Crouser groß und tänzelt doch so leichtfüßig durch den kleinen Kugelstoß-Ring.

So war es auch am Samstag in Budapest. Sein letzter Versuch, da stand der US-Amerikaner schon als neuer (und alter) Weltmeister fest, landete bei 23,51 Metern. Nur fünf Zentimeter unter seinem eigenen Weltrekord. „Es war kein echter Weltrekord, aber für mich schon“, sagte Crouser: „Die letzten paar Tage waren sehr schwierig und mit allem, was passiert ist, war es ein phänomenaler Stoß.“ Vor drei Wochen war der 30-Jährige mit Schmerzen im Bein aufgewacht. Zehn Tage lang gab es keine Besserung, bei einer Ultraschall-Untersuchung wurden Blutgerinnsel in der Wade entdeckt. „Die letzten 20 Tage gehörten zu den frustrierendsten und stressigsten meines Lebens“, hatte Crouser am Freitag mitgeteilt. Das größte Risiko sei der Flug gewesen, das Ärzteteam habe ihm und seiner Familie die Entscheidung überlassen, ob er in Budapest antritt. Als Vorsichtsmaßnahme fragte er nach, was die Symptome einer Lungenembolie sind: Leichte Atembeschwerden, erhöhte Herzfrequenz, Engegefühl in der Brust. „Das sind alles auch Symptome bei einer WM“, sagte Crouser mit einem Schmunzeln.

Der Olympiasieger von Rio 2016 und Tokio 2021 nahm Blutverdünner ein und setzte dann seine Dominanz in unnachahmlicher Weise fort. Niemand hat die Drehstoßtechnik so perfektioniert wie Crouser. Ein kurzer explosiver Schritt und dann schwingen die 145 Kilo durch den Ring. Zuhause hat er einen Trainingsraum mit Spiegeln, damit er seine Bewegungen bis ins kleinste Detail beobachten kann. „Eine Weltmeisterschaft gewinnt man schon Monate vor dem Wettbewerb“, sagte Crouser am späten Samstagabend.

Zum Lebensinhalt, gehört bei Crouser die Ernährung. Wenn er Hunger verspüre, habe er seinen Job nicht richtig gemacht: „Essen ist ein Teil meines Trainings. Ich esse fünf Mahlzeiten am Tag, teilweise bis zu 6000 Kalorien.“ Das können auch mal 21 Spiegeleier am Tag sein. Ein Frühstück bei Crouser? Zwei Burritos mit Speck, Wurst, Käse, Salsa, Fladenbrot und saurer Sahne. Ein Mittagessen? Ein halbes Kilo Reis und ein Kilo Rinderhackfleisch.

Crouser glaubt daran, dass er die Kugel über 24 Meter stoßen kann und peilt nächstes Jahr in Paris seine dritte olympische Goldmedaille an. „Ich schaue nie auf die Weiten der anderen. Für mich geht es darum, meine eigene Bestleistung zu schlagen.“ Ryan Crouser, ein Gigant in seiner eigenen Liga.