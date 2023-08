Ruhe vor dem Sturm

Von: Katja Sturm

Nachdenklich: Galaxy- Headcoach Thomas Kösling. Foto: Imago Images © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Galaxy brauchen noch zwei Siege zum Erreichen der Playoffs - am Sonntag geht es nach Köln.

Einige Tage lang ging es bei den Footballern von Frankfurt Galaxy sehr entspannt zu. Die Bye Week ohne Verpflichtungen nutzten viele Spieler dazu, mal wegzufahren, und Headcoach Thomas Kösling, obwohl er viel „mit dem Kopf“ arbeitete, konnte abends in der Sauna die Füße hochlegen, statt auf dem Trainingsplatz zu stehen. „Das hat gut getan“, sagt er, vor dem Endspurt der Hauptrunde der European League of Football (ELF), die für den Zweiten der Western Conference an diesem Samstag (17 Uhr) mit der Partie beim Fünften in Köln weitergeht.

Bei den Centurions sollen Sebastian Gauthier, Tony Anderson und eventuell Lorenz Regler, die zuletzt verletzt fehlten, aufs Feld zurückkehren; Thomas Fischbach fällt aus. Es könnte aber auch ein paar neue Gesichter im Trikot der Men in Purple geben. Bevor das Transferfenster Ende Juli geschlossen wurde, wurden zwei junge Talente der Bad Homburg Sentinels, Safety Finn Schwarzkopf und Running Back Marvyn Bouembe, in den Kader aufgenommen. Dazu Center und Junioren-Nationalspieler Paul Kolter sowie der US-Amerikaner Dejion Lynch. Der Cornerback ersetzt, etwas überraschend, seinen Landsmann BerDale Robins, der beim ersten Duell mit den Kölnern, das die Galaxy 33:22 gewann, zwei Interceptions gefangen hatte.

„Persönliche Gründe“ machten den Wechsel notwendig, erklärt Kösling. Robins hätte eventuell nicht bis zum Ende der Saison zur Verfügung gestanden; „zum Wohl des Teams“ habe man reagiert. „Sportlich war alles okay“, sagt der Trainer.

Mit Lynch, der seit 1. August bei der Galaxy übt, stand Kösling seit zwei Jahren in Kontakt und hätte den 26-Jährigen beinahe schon 2022 verpflichtet. Vor dieser Saison lag dem Kalifornier ein Angebot des italienischen Topteams Firenze Guelfi vor, bevor der ELF-Titelträger von 2021 ihm hätte zusagen können. Die Liga im Nachbarland hat ihren Spielbetrieb jedoch bereits beendet, so dass Lynch wieder zu haben war. In Köln, wo er seine Galaxy-Premiere feiern soll, ist er kein Unbekannter, stand 2022 in der German Football League für die Crocodiles auf dem Rasen.

„Er wird uns sicher noch mal ein Stück nach vorne bringen“, sagt Kösling. „Überall, wo er gespielt hat, ist er durch sein großes Engagement aufgefallen.“ Eine ähnliche Haltung hatte der Polizist zuletzt bei einigen aus seiner Auswahl vermisst. Deshalb gab es Einzelgespräche, und beim Teammeeting wurde an alle appelliert, in den nächsten vier Wochen alles zu geben. Denn: Galaxy benötigt nur noch zwei Siege, um in die Playoffs einzuziehen.