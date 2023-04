„DFB-Ausflug“: Monica Lierhaus gibt TV-Comeback bei Länderspiel

Von: Lina Krull

Die ehemalige Sportschau-Moderatorin Monica Lierhaus kehrt als RTL-Reporterin vor die Kameras zurück. Im Juni wird die 52-Jährige bei einem DFB-Länderspiel zum Einsatz kommen.

Köln – Ende März sorgte RTL für einen Paukenschlag in der Medienlandschaft: Monica Lierhaus wird unter anderem im Rahmen des inklusiven Sportevents Special Olympics im Juni auf die TV-Bildschirme zurückkehren. Nun ist klar: Auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird die gebürtige Hamburgerin eingesetzt.

Monica Lierhaus Geboren: 25. Mai 1970 (Alter 52 Jahre), Hamburg TV-Moderatorin Ehemalige Stationen: ran, Sportschau, Sport Bild, Sky

Comeback für DFB-Länderspiel im Free-TV

Lierhaus wird gemeinsam mit dem Reporter Florian König im Juni dieses Jahres ein Länderspiel der DFB-Elf präsentieren, wie der TV-Sender RTL mitteilte. Neben dem Einsatz im Fußball wird die 52-jährige Reporterin zudem durch eine exklusive Partnerschaft mit dem Sender bei weiteren Sport-Events zu sehen sein.

Im kommenden Juni wird Lierhaus von den Special Olympics in Berlin berichten. Das Event steht für Inklusion und Vielfalt – Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung nehmen an der Veranstaltung teil. Zugleich wird die Sportreporterin dauerhaft in der Rolle als Inklusionsberaterin für RTL Deutschland tätig sein.

Freude über Zusammenarbeit und DFB-Einsatz

„Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL – wir realisieren spannende Projekte mit außergewöhnlichen Menschen. Die Verbindung von Sport und Inklusion ist dabei besonders wichtig“, teilte Lierhaus mit. In Bezug auf ihren Länderspiel-Einsatz zeigte sie sich besonders glücklich: „Und natürlich freue ich mich auch besonders wieder auf Ausflüge zum Thema Fußball und die Nationalmannschaft.“

Nach Komplikationen bei einer Hirn-Operation im Januar 2009 kämpfte Monica Lierhaus mit folgenden körperlichen Einschränkungen. Mit 50 Jahren beendete sie endgültig ihre Karriere als Moderatorin. Nun ist Lierhaus ab Juni doch wieder zurück in der TV-Landschaft.

Wird unter anderem über die DFB-Elf berichten: Monica Lierhaus. © Georg Wendt/dpa

Erster Live-Auftritt schon am 13. April

Ihre Premiere beim TV-Sender wird die Moderatorin schon am kommenden Donnerstag geben. Vor dem Europa-League-Spiel Bayer Leverkusen gegen Union St. Gilloise (21 Uhr/RTL) wird Lierhaus Fragen zu ihrem TV-Comeback in einem Interview beantworten. Die Sportjournalistin wird dann ab Juni selbst als Moderatorin bei Sportevents mitwirken.