Rekordjagd in Manila

Von: Felix Lill

Großes Publikum gewohnt: Der Japaner Yuki Kawamura beim Korbversuch. © AFP

Die Basketball-Weltmeisterschaft findet auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien statt - mit Flugzeiten bis zu zehn Stunden. Der asiatische Markt soll weiter durchdrungen werden.

John Lucas erwartet, dass Rekorde gebrochen werden: „Das ist das größte Sportereignis, das je in den Philippinen stattgefunden hat“, schwärmt der Turnierveranstalter. „In die Philippine Arena bekommen wir 45 000 bis 50 000 Zuschauer. Und ich denke, das können wir auch erreichen.“ Der Publikumsrekord für ein Basketball-WM-Spiel liegt bisher bei 32 616 Personen, aufgestellt 1994 im kanadischen Toronto. Aber am Rande der philippinischen Hauptstadt Manila, wo mit der Philippine Arena ein der größten Indoor-Arenen der Welt steht, soll nun eine neue Bestmarke her.

Dabei soll nicht nur der Zuschauer:innen-Rekord fallen, wenn die Basketball-Weltmeisterschaft der Männer vom 25. August bis zum 10. September unter anderem in den Philippinen stattfindet. Schon jetzt steht fest: Nie war eine Basketball-WM größer und internationaler. Die Spiele der 32 Mannschaften finden nämlich in drei Ländern statt: Neben den Philippinen zählen auch Japan und Indonesien zu den Gastgeberländern.

Vor allem in den Philippinen ist die Angelegenheit riesig. Für den Tag der Turniereröffnung hat die Regierung schulfrei angeordnet. Beamt:innen sollen der Arbeit fernbleiben. Und weil die Hauptstadtregion rund um Manila für ihre prekäre Verkehrslage bekannt ist, werden die hier untergebrachten Teams von ihren Hotels eigens mit Polizeiwagen zu den Spielstätten eskortiert. Auch die Fans werden auf untypische Weise unterstützt, damit sie ausnahmsweise mal nicht im täglichen Stau hängenbleiben.

„Für das Publikum wollen wir wirklich etwas Besonderes vorantreiben“, berichtet Charlie Cuna, Mitglied des philippinischen WM-Organisationskomitees. „An zwölf strategischen Punkten in der Metropolregion Manila haben wir 400 Busse für einen Shuttleservice eingerichtet. Von dort kommt man direkt zur Spielstätte.“ Man müsse nur sein Ticket vorzeigen und kann sich sogar vorher online anmelden. „Wir ermutigen alle, nicht mit dem Auto zu kommen, sondern die Shuttlebusse zu nehmen.“

In einer auf den Autoverkehr ausgelegten Metropole wie Manila zeigt schon diese Ansage, wie besonders die Situation ist. Warum sich sein Land derzeit tatsächlich in einer Art Ausnahmezustand befindet, erklärt Cuna so: „Naja, wir sind eben eine basketballverrückte Nation. Wir sind begeistert, all den Fans das Beste zu geben.“ Im Basketball sind die Philippinen, wo die Menschen im Durchschnitt etwas kleiner sind als in den USA oder Europa, allerdings kaum eine Weltmacht.

Der mit Abstand beliebteste Sport ist Basketball im südostasiatischen Land trotzdem. Basketballcourts findet man hier auf den Geländen von Kirchen, auf Hinterhöfen und in praktisch jedem Dorf. Eingeführt wurde der Sport vor gut einem Jahrhundert, als die USA hier Kolonialmacht waren. Aber der einzige Mann einheimischer Herkunft, der heute in der weltweit führenden US-Liga NBA spielt, ist Jordan Clarkson – ein Halbfilipino, der im US-amerikanischen Tampa aufwuchs und nie in den Philippinen gelebt hat.

Ähnlich ist die Lage und Geschichte des Basketballs im zweiten Gastgeberland: Japan. Das ostasiatische Land, das am Freitag sein erstes Spiel gegen Deutschland bestreitet, war zwar nie eine Kolonie der USA. Aber der ab Ende des 19. Jahrhunderts intensive politische und wirtschaftliche Austausch mit den USA prägte das Land ebenso kulturell stark. Basketball zählt heute auch in Japan zu den beliebtesten Sportarten.

Mit Rui Hachimura bejubelt das Land auch einen Spieler in der NBA, der zudem in Japan geboren und ausgebildet wurde. Allerdings hat es Rui Hachimura vorgezogen, sich auf die neue Saison zu konzentrieren und wird nicht bei der WM starten. Nationaltrainer Tom Hovasse erklärte im Vorfeld der WM dennoch, Ziel sei es, über die Gruppenphase hinauszukommen: „Ich will von meinen Spielern, dass wir aggressiv spielen, wie selbstverständlich nach hinten arbeiten, Rebounds holen. So können wir die Nummer eins Asiens werden. Dann qualifizieren wir uns für Olympia in Paris.“

Weniger kompetitiv ist das dritte Austragungsland Indonesien, das trotz Gastgeberstatus die Qualifikation für die Endrunde verpasst hat. Nicht nur weil die Spiele in der indonesischen Hauptstadt Jakarta nun ohne lokale Beteiligung stattfinden, könnte diese Weltmeisterschaft daher unter einem Mangel an Turnieratmosphäre leiden. Zwischen dem japanischen Austragungsort Okinawa und dem indonesischen Jakarta liegen zehn Flugstunden. Ein kompaktes Turnier – geschweige denn eines mit möglichst geringem ökologischem Fußabdruck – ist diese WM wohl kaum.

Wichtiger war dem Basketballweltverband Fiba offensichtlich ein anderer Gedanke: Nicht zuletzt in Konkurrenz zum weltweit boomenden Fußball will man auch Basketball in Asien, dem mit Abstand bevölkerungsreichsten Kontinent der Erde, so sehr pushen wie möglich. Nach China ist dies nämlich bereits die zweite Basketball-WM in Folge, die in Asien stattfindet. Und der Gastgeber 2027 steht auch schon fest: Katar, ein weiteres asiatisches Land.