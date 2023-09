Poker mit offenen Karten um Anton Stach beendet

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Herr der Lüfte: Anton Stach, hier im Duell mit dem Frankfurter Junior Dina Ebimbe. Imago Images © Thomas Frey/Imago

Wie Mainz 05 und die TSG Hoffenheim um Anton Stach feilschen.

Am Donnerstag ist Bo Svensson gefragt worden, ob sein einziger deutscher Nationalspieler, Anton Stach, im Bundesligaspiel am Samstag bei dessen Jugendverein Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) mit von der Partie sein wird. Der Trainer von Mainz 05 antwortete ausweichend, der „Stachi“ habe Sonntag gegen Eintracht Frankfurt „einen Schlag auf den Zeh bekommen“ und deshalb „individuell trainiert“. Und klar: „Im Abschlusstraining muss man dabei sein, um eine Option zu sein für ein Bundesligaspiel.“

Anton Stach fehlte schon im Abschlusstraining von Mainz 05

24 Stunden später war klar: Anton Stach wird im Weserstadion nicht für Mainz 05 auflaufen, was nichts mit der zu vernachlässigenden kleinen Malaise am Zeh zu tun hat. Sondern damit, dass der 24-Jährige zur TSG Hoffenheim wechselt, obwohl der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel tags zuvor noch relativ ultimativ verlautbart hatte: „Wir spielen die Saison weiterhin mit dem aktuellen Kader.“ Die Verhandlungen mit Hoffenheim um den wechselwilligen Profi seien zu weit weg von einer Einigung gewesen. Heidel legte damit sein Pokerblatt auf den Tisch.

Der Stand Donnerstagmittag war dann schon nicht mehr der Stand Freitagmittag. Denn zwischenzeitlich waren wieder Verhandlungen aufgenommen worden, Heidel hatte mit seinem bewusst gesetzten öffentlichen Statement noch einmal allgemeinverständlich verdeutlicht, dass eine von den Hoffenheimer avisierte Ablösesumme von weniger als zehn Millionen Euro keine realistische Verhandlungsgrundlage bietet. Punkt 18 Uhr gaben dann beide Klubs abgestimmt den Wechsel bekannt.



TSG Hoffenheim baut voll auf Anton Stach

„Er ist ein Spieler, der uns in allen Spielphasen helfen wird“, glaubt TSG-Sportchef Alex Rosen. Stach seinerseits ließ durchblicken, dass er hofft, mit der TSG Hoffenheim etwas gepflegteren Fußball spielen zu können als bei den etwas solider agierenden Mainzern.

Der Sohn des TV-Reporters Matthias Stach, für den die Nullfünfer vor zwei Jahren 3,5 Millionen Euro an die Spvgg. Fürth zahlten, hat inzwischen einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Weil in Mainz bis 2025 gebunden war, gab es für die Rheinhessen keinen Verkaufsdruck. Die Mainzer wären also ziemlich schlechte Verhandler gewesen, wenn sie sich auf die Hoffenheimer Vorstellungen eingelassen hätten.



Mainz 05 hat hart um Anton Stach verhandelt

Letztlich dürfte der Transfer Mainz 05 rund 13 Millionen Euro in die Kasse spülen. „Wir haben bis kurz vor Schluss hart, aber jederzeit fair mit der TSG Hoffenheim verhandelt“, so Heidel. Bo Svensson muss dafür auf einen Spieler mit besten Perspektiven verzichten. Er war vorbereitet. Jetzt ist es an dem für fünf Millionen Euro erstandenen Tom Krauß, zweieinhalb Jahre jünger als Stach, die Lücke zu füllen.