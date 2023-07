Oliver Zeidler und den harte Weg zum Ruhm

Von: Markus Katzenbach

30 Stunden Beruf, 20 Stunden Sport: Oliver Zeidler ist kein Vollprofi wie viele seiner Konkurrenten – und trotzdem absolute Weltspitze. © IMAGO/Oryk HAIST

Top-Ruderer Oliver Zeidler von Germania Frankfurt bereitet sich akribisch auf Olympia vor. Über einen Idealisten, der alles für seinen Sport tut

Auf der olympischen Ruderstrecke in Oberschleißheim herrschte zuletzt reger Betrieb. Süddeutsche Meisterschaften der Kanuten, das Drachenbootrennen der bayerischen Finanzämter, Jugend trainiert für Olympia, der 13. bayerische Lehrermarathon, Landesmeisterschaften der Ruderer, eine große Altersklassenregatta. „Das war etwas schwierig“, räumt Oliver Zeidler ein, der zusehen musste, zwischen den ganzen Veranstaltungen sein Trainingsprogramm unterzubringen. „Aber jetzt wird es wieder ruhiger.“ In Oberschleißheim und um ihn selbst.

Den Umgang mit bisweilen widrigen Umständen ist Zeidler ohnehin gewohnt. Das soll ihn, den Weltmeister im Einer, in der nun begonnenen heißen Phase der Vorbereitung auf seine Titelverteidigung auch nicht vom Kurs abbringen.

Am 3. September fängt in Belgrad die WM an, das Ziel ist klar: „Eine Medaille. Und natürlich würde ich gerne meinen Titel verteidigen, wenn möglich“, erklärt der nicht nur wegen seiner 2,03 Meter herausragende deutsche Ruderer, der einzige, der echte Ansprüche auf Edelmetall nach Serbien mitbringt: „Es kommt darauf an, was die anderen machen. Aber wenn ich meine Leistung von Luzern wieder bringe, habe ich gute Chancen.“

Das Weltcupfinale auf dem Rotsee hat der für die Frankfurter Rudergesellschaft Germania startende Zeidler am 9. Juli gewonnen, gegen die versammelte Konkurrenz, beim letzten Wettkampf vor der WM: „Alle waren da. Viele Nationen nutzen das als Generalprobe. Das ist immer auch ein Fingerzeig für die WM“, weiß er.

„Opfere mein ganzes Leben“

Für ihn ein erfreulicher, mit klarem Vorsprung. Eine Machtdemonstration und ein nächstes Stück Rudergeschichte: Alle Weltcups in einer Saison – diesmal Zagreb, Varese, Luzern – haben nur die wenigsten gewonnen, Oliver Zeidler schreibt sowieso ganz eigene Kapitel. Vom späten und sagenhaft schnellen Durchstarten weg. Mit 20 Jahren erstmals im Ruderboot, nach einer jugendlichen Karriere als Leistungsschwimmer, drei Jahre später Welt- und Europameister, beides Erfolge, die sich wiederholen sollten, neben etlichen weiteren Triumphen.

Gerade 27 geworden, mit kaum sieben Ruder-Jahren greift er nach dem drittem WM-Titel, dafür wird er die nächsten Wochen leiden. Mit drei Übungseinheiten am Tag, weiter gesteigerter Intensität, um sich an noch höhere Belastung zu gewöhnen, Rudern ist gnadenlos. Eine Qual? „Man macht das aus Überzeugung. Es ist einfach notwendig, wenn man Erfolg haben will“, sagt Zeidler. „Sich zurückzulehnen und auf sein Glück zu vertrauen reicht nicht. Das ist auch nicht die Mentalität eines Gewinners.“

Harte Arbeit ist angesagt. Und volle Konzentration auf den Sport. Keine Interviews mehr, keine Ablenkung, auch nicht beruflicher Art. Sonst arbeitet der Doppel-Welt- und -Europameister in Teilzeit als Steuerfachangestellter bei der Unternehmensberatung Deloitte. „Das ist mein Lebensunterhalt. Das ist im Rudern nicht anders möglich, im olympischen Sport in Deutschland“, betont er. Während „alle meine Gegner in der Weltspitze Vollprofis sind“.

Immerhin kann er sich so sagen: Das macht das, was er leistet, noch besonderer. „Das ist der pure Idealismus, weil ich das Rudern liebe und erfolgshungrig bin. 30 Stunden Beruf, 20 Stunden Sport – da opfert man sein ganzes Leben.“ Bis zur WM ist er freigestellt, auch deshalb kommt er vorerst nicht nach Frankfurt, wohin ihn sonst einmal im Monat der Job führt und wo er dann im Bootshaus der Germania auf dem Ergometer trainieren kann.

Nach Frankfurt hatte er schon gute Kontakte, das half, als er einen neuen Verein suchte. Mit Germania-Ruderer Ivan Saric war er 2017 bei den Ergometer-Regatten der World Games in Breslau, Gold gewann er dort auch. In der Folge fuhr er unter anderem erste Achter-Rennen mit einer Frankfurter Crew, eher launig zum Saisonausklang. „Ein großer Verein, der uns viel administrativen Aufwand abnehmen kann. Das braucht man, damit man Topleistungen abliefern kann“, sagt er, dankbar für die Zusammenarbeit seit 2022.

Ruderfamilie Zeidler

Trainiert wird in der Regel in Oberschleißheim, wie Schwester Marie-Sophie angeleitet von Vater Heino, früher selbst Spitzenruderer. Im Münchner Norden, auf der Strecke, die für die Olympischen Spiele 1972 angelegt wurde, fast vor der Haustür der Rudererfamilie Zeidler. Großvater Hans-Johann Färber gewann seinerzeit dort Gold im Doppelvierer mit Steuermann, zu gerne hätte es ihm Oliver Zeidler bei der Europameisterschaft 50 Jahre später an selber Stelle gleich getan. Der vierte Platz war eine Wunde, wie das olympische Halbfinal-Aus in Tokio 2021. „Das war hart wegzustecken, aber mittlerweile ist Gras darüber gewachsen“, sagt er. „Diese Ergebnisse kann ich nicht mehr ändern, aber ich kann versuchen, es in Zukunft so gut wie möglich zu machen.“

Wie bei der WM 2022 in Tschechien, die er einen guten Monat nach München prompt gewann. Und bei der WM jetzt. Vater und Sohn Zeidler haben einen langsamen Formaufbau gewählt, dieses Jahr ist auch ein Testlauf für Olympia – wie die zwei Wochen Trainingslager im August in Paris, mit dem Nebeneffekt, die Strecke für die Sommerspiele 2024 kennenzulernen. „Man hat so im Winter mehr Ruhe, kann an Grundlagen arbeiten“, erklärt Zeidler. „Der Plan ist aufgegangen.“ Die Ergebnisse sprächen für sich. Auch mit dem dritten Platz bei der EM in Bled kann er leben, andere waren früh in der Saison schneller. Das hat sich inzwischen geändert, und Oliver Zeidler ist bereit für mehr.

„Man muss sehr viel arbeiten für den Erfolg. Wenn man eine Medaille umgehängt bekommt, weiß man, was man dafür getan hat. Das mag ich am Rudern“, sagt er. Und dass es ein Sport mit Tradition sei. „Mit meiner Familiengeschichte bin ich kein Einzelfall. Es gibt viele Rudererfamilien in der ganzen Welt. Wie da Generationen zusammenkommen, die Begeisterung weitergegeben wird, finde ich sehr schön“, sagt Oliver Zeidler. „Auf Regatten zu fahren ist wie nach Hause kommen für mich. Es ist eine große Familie in der Welt des Ruderns.“ In Oberschleißheim und anderswo.