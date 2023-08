Olha Charlan: „Du musst rausgehen und kämpfen!“

Ukraine

Von Dmitri Durnjew schließen

Die ukrainische Säbelfechterin Olha Charlan über Barbiepuppen, Krieg, Politik und den inneren Kampf gegen Haß- und Zorngefühle

Frau Charlan, Sie versteigern gerade Ihre Barbiepuppe, um Geld für ein Hospital der ukrainischen Armee zu sammeln. Wie viel wird zurzeit geboten?

10 300 Dollar. Die Barbie ist ein Einzelstück, Mattel hat solche Barbies für neun Athletinnen der Olympischen Spiele in Tokio hergestellt. Aber unsere Soldaten sind noch einzigartiger, ihnen zu helfen, ist wichtiger.

Sie üben die einzige Sportart aus, in der sich die Gegnerinnen mit Waffen gegenüberstehen. Haben sie im Gefecht das Gefühl des Duells, des Krieges?

Es ist ein Spiel. Natürlich wollen wir den Menschen, der uns auf der Planche gegenübersteht, nicht töten. Aber für ukrainische Fechterinnen hat sich jetzt alles geändert. Wir kämpfen in unserem Inneren, gegen einen Feind, der in unserem Land steht.

Der Krieg ist doch in Ihrem Kopf?

Als der Krieg ausbrach, war ich in Italien, im Trainingslager, ich konnte drei Nächte nicht einschlafen, wir schrieben in den sozialen Netzen unseren russischen Kollegen, baten, flehten: Warum schweigt ihr? Aber sie antworteten nicht mal, da kamen Gefühle des Zorns und des Hasses.

Wie haben Sie Ihre negativen Gefühle überwunden?

Gar nicht. Bei meinen Eltern und Verwandten Mykolajiw können jederzeit Raketen einschlagen, die Einschläge, bei denen mehr als 30 Leute umkamen, sind nicht mehr an den Fingern an einer Hand abzuzählen. Und was haben unsere Soldaten nach der Befreiung besetzter Städte wie Butscha gesehen? Ich arbeite mit einem Psychologen. Um mit Zorn und Hass leben zu können, ohne darin zu versinken.

Sie haben weltweite Diskussionen entfacht, als sie bei der WM ihrer russischen Gegnerin nach dem Gefecht statt der Hand nur den Säbel hinhielten.

Viele haben mich kritisiert, erklärt, Sport habe nichts mit Politik zu tun. Es ist also keine Politik, wenn Leute sterben, verstümmelt, vergewaltigt oder gefoltert werden? 400 ukrainische Athleten sind gefallen. Aber von uns verlangt man, dass wir so tun, als gäbe es keinen Krieg.

Zur Person Olha Charlan , 32, Fecht-Olympiasiegerin, mehrfache Welt- und Europameisterin, erhielt zu den Spielen in Tokyo 2020 eine persönliche Barbiepuppe. Sie lebt mit einem italienischen Fechter zusammen, verbringt einen Großteil ihrer Zeit in Italien und war vor dem Krieg häufig in TV-Shows zu sehen. Aber diesen Juli verweigerte sie bei der WM in Mailand ihrer russischen Gegnerin den Handschlag. FR

War es eine Belastung oder eine zusätzliche Motivation, gegen eine Russin zu kämpfen?

Es war psychisch ungeheuer schwer. Ich war emotional zerschlagen, habe in der Nacht vorher nicht geschlafen, mit meinen Eltern telefoniert, die saßen in Mikolajew im Luftschutzkeller. Aber sie haben gesagt: Olja, du musst rausgehen und kämpfen!

Nach ihrem Sieg wurden sie wegen des verweigerten Handschlags disqualifiziert, erhielten danach aber vom IOC eine Wildcard für die Olympischen Spiele in Paris.

Ich habe mich bei IOC-Präsident Thomas Bach bedankt, auch die Disqualifizierung wurde aufgehoben, konnte für die Mannschaft antreten, wir holten mit der Mannschaft noch den vierten Platz, das ist sehr wichtig für die Olympia-Qualifikation. Aber ich war moralisch und physisch völlig fertig, konnte vor Stress nichts mehr essen.

In den sozialen Netzen gab es heftige Angriffe auf Sie.

Meine persönlichen Koordinaten, meine Telefonnummer, wurden online gestellt, ich wurde beschimpft, man riet mir, nie mehr nach Hause zu fahren. Jemand höhnte, warum ich meiner Herrin nicht die Hand gegeben habe, vor allem wurde ich mit Fotos toter Soldaten überschüttet. Ich habe sie nie geöffnet.

Denken Sie darüber nach, ob Sie in Paris wieder auf eine Russin treffen können?

Ja, das kann sich wiederholen. Aber ich will tun, was ich liebe, ich will zeigen, dass ich stärker bin, dass mein Land stärker ist. Ich nehme mir ein Beispiel an unseren Soldaten, die uns gegen die russischen Angreifer verteidigen.

In der Ukraine sind Sie so etwas wie ein Symbolfigur für Kampfgeist und Wehrhaftigkeit geworden? Wie gefällt Ihnen diese Rolle?

Die Verantwortung ist etwas größer geworden. Aber das ist etwas anderes. Als es mir in Mailand am übelsten ging, ist das ganze Land aufgestanden. Es war, als würde es mich umarmen und sagen: Olja, das war klasse, wir stehen alle hinter dir!