Nur eine Bootslänge bis zur Weltspitze

Rudern

Von Harald Joisten schließen

Jonas Gelsen aus Höchst darf sich Hoffnungen auf die Olympia-Teilnahme im Doppelzweier machen – doch er muss sich weiter steigern.

Der Anfang ist gemacht: Jonas Gelsen hat sich bei seinem ersten internationalen Auftritt im Doppelzweier gut geschlagen und darf weiter auf die Teilnahme an Olympia 2024 in Paris hoffen. Der 21 Jahre Top-Athlet vom Ruder-Club Nassovia Höchst hatte mit seinem Partner Marc Weber bei den Europameisterschaften im slowenischen Bled zwar den Einzug ins A-Finale knapp verpasst und Platz neun belegt. Weil sich der Abstand zu den Medaillenrängen aber im Rahmen hielt, darf das Duo weiter auf eine Nominierung durch den Deutschen Ruderverband für die Weltmeisterschaften vom 3. bis 10. September in Belgrad hoffen – und dort werden die Tickets für die Sommerspiele 2024 in Frankreich vergeben.

„Platz neun von 20 EM-Booten ist okay. Für Olympia werden elf Plätze vergeben“, betont der Frankfurter Bundesstützpunkttrainer Ralf Hollmann, der mit Gelsen und Weber zur EM nach Slowenien gereist war. Die Hoffnung auf Olympia ist auch deshalb weiter absolut vorhanden, weil die weltweit stärksten Doppelzweier-Boote aus Europa kommen. Lediglich Australien wird noch zugetraut, in die Top Ten zu fahren. „Bei der letzten WM kamen zehn der ersten zwölf Boote aus Europa. Bei Olympia waren es die ersten sechs“, so Hollmann.

Die Europameisterschaft begann für Gelsen/Weber mit einem kleinen Dämpfer. In ihrem Vorlauf hätten sie mindestens Zweiter werden müssen, um ins Halbfinale einzuziehen. Auf der 2000 Meter langen Strecke lief es zunächst nach Plan. Dann zog jedoch der letztjährige WM-Finalist Moldawien noch vorbei. „Die hatten wir nicht so auf dem Schirm. Sie sind am Ende weggebrettert. Es war ganz knapp“, beschrieb Hollmann das spannende Finish. Gelsen/Weber wurden um drei Zehntelsekunden geschlagen, landeten auf Rang drei und mussten tags darauf in den Hoffnungslauf. Diesen gewannen sie, doch der Umweg kostete Kraft. „Ich glaube, dort haben Sie die Körner liegen lassen, die sie im Halbfinale gebraucht hätten“, meinte ihr Trainer. „Das ist nun ein Erfahrungswert.“

Denn im Schlussspurt des Halbfinales musste sich das Duo den drittplatzierten Belgiern Tristan Vandenbussche/Aaron Andries nach 6:22,19 Minuten um eine Sekunde geschlagen geben. So verpassten Gelsen/Weber das A-Finale knapp. „Es war generell ein unheimlich enges Feld. Das hatten wir so nicht erwartet“, meinte Hollmann. „Meistens gibt es vier, fünf gute Boote und danach einen gewissen Abstand. Doch bei der EM gab es zehn bis zwölf Boote, die innerhalb von vier, fünf Sekunden ankamen.“ Auch die späteren Europameister Martin Sinkovic/Valent Sinkovic, die den Titel vor Luca Rambaldi/Matteo Sartori (Italien) und Stefan Broenink/Melvin Twellaar (Niederlande) gewannen, lagen im Halbfinale „nur“ vier Sekunden vor Gelsen/Weber. „Alles lag eng beisammen. Eine Bootslänge schneller, und man ist im A-Finale. Eine Länge langsamer, und man steht im C-Finale“, verdeutlichte Hollmann.

Anfang dieser Woche kam der Trainer mit seinen beiden Schützlingen nach nächtlicher Autofahrt wieder in Frankfurt an. Nun heißt es kurz ausruhen. 15 Tage war das Trio unterwegs gewesen, zehn Tage vor der EM nach Slowenien angereist. „Es hat ganz schön geschlaucht. Wir müssen erst einmal ein bisschen runterkommen“, so Hollmann.

Mit Jonas Gelsen, im Vorjahr noch U 23-Weltmeister im Einer, und Marc Weber wird Hollmann in den nächsten Tagen wie gewohnt auf dem Main in Offenbach trainieren – und das nächste Ziel vor Augen haben: Im italienischen Varese (16. bis 18. Juni) und im schweizerischen Luzern (7. bis 9. Juli) stehen die letzten Saison-Weltcups an. Dort wollen Gelsen/Weber den Rückstand zur Spitze weiter verkürzen. Denn nach dem Weltcup-Finale in Luzern wird der Deutsche Ruderverband seine Boote für die WM in Belgrad nominieren. „Zur Regatta nach Luzern kommen immer alle Nationen. Auch die Australier und Amerikaner, um zu sehen, wo sie vor der WM stehen“, sagt Hollmann und betont: „Deswegen müssen wir uns in Varese und Luzern noch beweisen, vielleicht ein paar Schritte nach vorne machen.“

Denn der Rückstand nach vorne sei nicht allzu groß. „Bis zur sicheren A-Final-Teilnahme fehlten uns bei der EM zwei bis drei Sekunden. Zur Medaille waren es fünf bis sechs Sekunden. Das ist relativ gering. Selbst der Deutschland-Achter lag sechs Sekunden hinter der Spitze“, erklärte Hollmann und meinte daher: „Wir sind soweit zufrieden mit der Leistung. Wir sind in vier Rennen nie hinterher gefahren. Holen wir noch ein bis anderthalb Bootslängen heraus, fahren wir auch vorne mit.“

Jonas Gelsen aus Höchst darf sich Hoffnungen auf die Olympia-Teilnahme im Doppelzweier machen – doch er muss sich weiter steigern.