Novak Djokovic: Stammplatz an der Spitze

Von: Jörg Allmeroth

Auf Rekordjagd: Novak Djokovic, 36, gewinnt in New York seinen 24. Grand-Slam-Titel. © AFP

Der serbische Tennisstar macht nach seinem Triumph bei den US Open deutlich, dass er noch lange nicht genug hat: „Ich denke nicht daran, zu verschwinden. Warum sollte ich aufhören, wenn ich so gutes Tennis spiele“

Daniil Medwedew (27) hatte gerade seine Trophäe als tapferer Zweitplatzierter der US Open 2023 in Empfang genommen, da hatte der kauzige Moskowiter mal eine Frage an den großen Champion, an Novak Djokovic. „Warum bist Du eigentlich immer noch hier“, rief Medwedew am Sonntagabend in der Arthur-Ashe-Arena ins Mikrofon.

Es war natürlich eine Scherz- und Scheinfrage. Denn die Antwort hatten Medwedew und der Rest der Tenniswelt zuvor bekommen, über drei Stunden und 16 Stunden des Finales. Djokovic mag zwar 36 Jahre alt sein und schon zwei Jahrzehnte in der Tretmühle der Tour umhergezogen sein, aber von seiner furchterregenden Statur hat der Musterathlet und Perfektionist nichts eingebüßt.

„Ich denke nicht daran, zu verschwinden. Warum sollte ich aufhören, wenn ich so gutes Tennis spiele“, sagte der Serbe nach dem 6:3, 7:6 (7:5), 6:3-Erfolg über Medwedew, mit dem er aufs Neue die Rekordbücher seines Sports umschrieb. Keiner und keine hat nun mehr Grand-Slam-Titel in der modernen Tennisära gewonnen, mehr als die 24 Major-Pokale, die der „Djoker“ in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York aufsammelte. Noch ein weiterer Grand-Slam-Titel – und Djokovic hätte auch die Australierin Margaret Court-Smith (ebenfalls 24 Siege) hinter sich gelassen, wäre dann der alleinige Spitzenreiter der Tennisgeschichte.

Auf einige weitere Jahre mit dem Partyschreck, der inzwischen schon 390 Wochen die Weltrangliste anführte, können sich die lieben Verfolger durchaus einstellen. Nach dem vierten Finalsieg im Big Apple sagte Djokovics Coach Goran Ivanisevic, sein Chef habe durchaus die Absicht, noch 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles anzutreten, dann mit 41 Jahren. Djokovic sei alles andere als müde, so der einstige „Herr der Asse“, „er ist versessen darauf, weitere große Siege zu feiern. Er will immer noch jeden Tag besser werden, rund um die Uhr, 24 Stunden lang.“

Als Djokovic in der größten Tennisarena der Welt Familie und Freunde in die Arme geschlossen hatte, war eine Grand-Slam-Saison vorüber, die fast ganz im Zeichen des Rekordmannes gestanden hatte. 27 von 28 Grand Slam-Matches gewann er, holte die Pokale in Melbourne, Paris und New York. Und scheiterte nur knapp im Fünfsatzdrama von Wimbledon gegen den jungen Spanier Carlos Alcaraz.

Typisch Djokovic: Als viele glaubten, damit könne eine Art Wachablösung in der Weltspitze vollzogen sein, schlug der Belgrader zurück. „Nach Wimbledon haben wir überhaupt nicht zurückgeblickt, nicht gejammert und geklagt“, sagte Trainer Ivanisevic, „der Fokus ging wieder nach vorn. Zu den US Open. Zur Frage, wie wir dort gewinnen werden.“

Djokovic zog in der Nacht seines neuesten Grand-Slam-Sieges ein T-Shirt hervor, das ein Foto von ihm und des tödlich verunglückten US-Basketball-Superstars Kobe Bryant zeigte – mit Bryants Trikotzahl 24 und dem Aufdruck „Mamba Forever“. Bryant sei ein Mentor für ihn gewesen, sagte Djokovic, auch ein Vorbild mit seiner Geschmeidigkeit, seiner Gewandtheit, seiner Giftigkeit im Wettkampf: „Er war auch nie zufrieden, wollte immer weiter in seiner Karriere.“

Ob es ihn überrasche, nach all den Jahren immer noch das Maß aller Dinge im Tennis zu sein, wurde Djokovic auch gefragt. „Nein“, sagte er, „ich weiß, was ich alles tue, um vorne zu sein. Und zu bleiben. Ich spiele so gut wie in meinen besten Jahren, früher in der Karriere.“ Er habe „absolut Spaß daran, sich jeden Tag mit den jüngeren Burschen zu messen“, so Djokovic, „ich gebe keinen Millimeter freiwillig her.“