Neuer Anlauf für Olympische Spiele in Deutschland

Von: Timur Tinç

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) startet eine Dialogkampagne und will nach sieben gescheiterten Bewerbungen erst die Bevölkerung und dann das Internationale Olympische Komitee (IOC) überzeugen. Es geht um Sommer- oder Winterspiele zwischen 2036 und 2042.

Sieben Monate lang ist im Hintergrund beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gearbeitet worden. Nachdem bei der Mitgliederversammlung im Dezember vergangenen Jahres in Baden-Baden eine Roadmap für eine mögliche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele auf den Weg gebracht wurde, startet der DOSB am Freitag eine große Dialog- und Informationsinitiative. „Deine Ideen, deine Spiele“ lautet sie und soll die Bevölkerung hinter eine Olympiabewerbung bringen, die, so der Plan, mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam erarbeitet wird. Eine Bewerbung „Made by Germany“, nennt es Thomas Weikert, Präsident der Dachorganisation des deutschen Sports.

Es geht bei einer möglichen Bewerbung um die Editionen der Sommerspiele 2036 oder 2040. Oder Winterspiele 2038 und 2042. Wobei in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels Winterspiele der Gesellschaft kaum vermittelbar sein werden. Auch das soll im Dialog geklärt werden. Anders als bei zuletzt sieben krachend gescheiterten Olympiabewerbungen, darunter zwei, die durch Bürgerentscheide (Hamburg und München) erst gar nicht zustande kamen, will der DOSB alle ins Boot holen. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport. Fertige Konzepte präsentieren und auf Zustimmung hoffen, das gehört der Vergangenheit an.

DOSB-Präsident Weikert: „Wir möchte aufklären, informieren und Vorbehalte abbauen“

Von Anfang ist das Bundesministerium des Inneren und Sport als enger Partner dabei. Es gibt eine Stabstelle Olympiabewerbung mit fünf Personen, die von Stephan Brause geleitet wird, der früher in der Kommunikation beim Deutschen-Fußball-Bund (DFB) tätig war. In diesem Jahr stehen ihm und seinem Team ein Budget von 960 000 Euro zur Verfügung. Davon wird das eigene Personal und das Projektbüro Proprojekt bezahlt, dass unter anderem die Special Olympics in Berlin in diesem Sommer mitgeplant hat. Sowie eine Kreativagentur, die für die Kommunikationskampagne verantwortlich zeichnet.

Maximale Transparenz lautet dabei das Credo des DOSB. „Wir möchten aufklären, informieren und Vorbehalte abbauen, die Olympischen und Paralympischen Spielen oftmals nicht zu Unrecht anhaften“, erklärt Weikert. Die Vergabe an Staaten wie Russland oder China, die Menschenrechte nicht achten, und ausufernde Kosten bestimmten in den vergangenen Jahren die Diskussionen. Die wegen Corona verschobenen Sommerspiele in Tokio 2021 haben fast zehn Milliarden Euro gekostet. Die Winterspiele in Peking kosteten den chinesischen Staat offiziell rund vier Milliarden Euro. Expert:innen rechnen, dass sie zehn Mal so teuer waren.

Für Olympische Spielen sollen in Deutschland keine Sportstätten neu gebaut werden

„Wir setzen ausschließlich auf Sportstätten, die bereits vorhanden sind“, sagt Weikert. Deutschland habe zwei funktionstüchtige Olympiastadien in Berlin und München. Für Sommerspiele müsste lediglich ein olympisches Schwimmbecken mit zehn Bahnen neu gebaut werden, was man sich beim DOSB auch als temporäres Bad in einem Fußballstation vorstellen kann. Für Winterspiele wären Skisprungschanzen, Eisbahnen, Bob- und Rodelanlagen vorhanden. Eine einzelne Gastgeberstadt wird es nicht geben. Mindestens zwei, maximal vier sogenannter Cluster, also zusammengefasste Regionen, soll es geben. Das würde auch mehrere olympische Dörfer bedeuten.

Der DOSB hat die interessierten und geeigneten Städte und Länder Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen in den Prozess eingeladen. Berlin verfügt mit 70 Prozent über den höchsten Anteil der sportlichen Infrastruktur. „Wir wollen gemeinsam und nicht gegeneinander definieren, welches Konzept das Beste für Deutschland ist, international die höchsten Erfolgschancen hat und das Warum einer Bewerbung am besten abdeckt“, sagt Stephan Brause. Dass bereits Olympiabewerbungen mit sogenannten Clustern möglich seien, zeige das Beispiel Winterspiele 2026, die in Mailand und Cortina d’Ampezzo stattfinden. Der neue Host-City-Vertrag des IOC sieht das vor.

Olympische Spiele fanden in Deutschland zuletzt 1972 in München statt

„Die Spiele der Zukunft werden nicht mehr das sein, was wir aus den vergangenen Jahren kennen. Es gibt längst die Möglichkeit, vieles neu zu denken und zu gestalten. Die Spiele passen sich dem Gastgeber an. Nicht mehr der Gastgeber den Spielen. Das wollen wir uns zu Nutzen machen“, sagt der DOSB-Vorsitzende Torsten Burmester.

Zuletzt fanden Olympische Sommerspiele in Deutschland 1972 in München statt, die wegen des mörderischen Attentats auf das israelische Team durch palästinensische Terroristen in die Geschichte eingingen. 1936 war Nazi-Deutschland sowohl Gastgeber der Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen, als auch der Sommerspiele in Berlin. Schon jetzt gibt es kritische Stimmen, die eine Bewerbung für 2036 – 100 Jahre nach den „Hitler-Spielen“ – für falsch halten.

Gescheiterte Olympiabewerbungen Die Liste der gescheiterten deutschen Bewerbungen für Olympische Sommer- oder Winterspiele ist lang. Berchtesgarden bewarb sich unter lautem Protest von Umweltschützenden um die Winterspiele 1992 und musste sich dem norwegischen Lillehammer geschlagen geben. Die Kandidatur von Berlin für die Sommerspiele 2000 war von Skandalen begleitet und endete mit gerade einmal neun Stimmen und einem klaren Votum für Sydney. 2012 ging es weiter mit Leipzig, das es nicht ins Finale beschaffte. München unterlag 2018 klar Pyeongchang für die mit Winterspielen. 2022 kam es erst gar nicht zur Bewerbung, weil per Volksentscheid dagegen votiert wurde. Das gleiche Schicksal ereilte Hamburg für Sommerspiele 2024. Der Traum von Rhein-Ruhr 2032 - getragen von einer Privatinitiative - zerplatze früh. Das IOC entschied sich früh für Brisbane. tim

Der Zeitpunkt soll in den ab August startenden Dialogforen in den fünf eingeladenen Städten und Regionen genauso erörtert werden wie die Frage, ob Sommer- oder Winterspiele, an welchen Orten und welchen Mehrwert die Spiele für das Land hätten. Die Bevölkerung soll über die Website deine-spiele.de und die Social-Media-Kanäle des DOSB eingebunden werden. Die großen Fragen werden dabei sein: Wer macht da alles mit? Machen überhaupt genug mit? Und wer gewichtet am Ende alles? „Die Hauptgewichtung der gesellschaftlichen Inhalte einer möglichen Bewerbung findet im Dialog mit der Bevölkerung statt“, sagt Brause“.

Am Ende des „ergebnisoffenen“ Prozesses soll eine Frankfurter Erklärung stehen, über welche die DOSB-Mitgliederversammlung am 3. Dezember abstimmt. Bei positivem Bescheid würde Steuergeld benötigt, um bis Mai 2024 das fertige Konzept auszuarbeiten, in dem genau aufgelistet wird, welche Sportarten an welchem Ort stattfinden sollen. Ende 2024 oder 2025 würde es dann Bürgerentscheide mit einem finalen Votum zu einer Kandidatur geben, ob sie Olympische Spiele wollen oder nicht. Anschließend würde man in den offiziellen Bewerbungsprozess eintreten. Eine Entscheidung über die Vergabe wird frühestens 2026 fallen.

Laut DOSB sind aktuell 70 Prozent der Bevölkerung für eine Bewerbung von Olympischen Spielen

Beim IOC ist eine Umkehr bei der Vergabe der Spiele zu sehen. Die nächsten Ausgabe der Sommerspiele in Paris 2024, Los Angeles 2028 und Brisbane finden wieder in westlichen Demokratien statt, die große, bereits vorhandene Sportstätten haben. Die Winterspiele 2026 steigen in Mailand, für 2030 und 2034 haben sich Sapporo, Stockholm und Salt Lake City beworben.

„Seit der letzten erfolglosen Bewerbung 2015 hat sich viel verändert. Der DOSB hat sich gewandelt, die Bewerbungsprozesse beim IOC wurden kontinuierlich modernisiert, und auch in der Bevölkerung hat sich etwas geändert“, sagt Brause. In repräsentativen Umfragen, die seit September monatlich gemacht werden, sehen laut DOSB rund 70 Prozent der Menschen eine Olympiabewerbung positiv. Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land (14. Juni bis 14. Juli 2024) sowie den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) im kommenden Jahr sollen den Funken der Begeisterung für eine Olympiabewerbung zusätzlich entfachen.

Für Sommerspiele 2036 gibt es schon eine zweistellige Zahl an Bewerbern

Nach dem „Heimspiel“, wie es seitens des DOSB heißt, gibt es aber noch ein „Auswärtsspiel“ zu gewinnen. Und die internationale Gemeinschaft von einer deutschen Bewerbung zu überzeugen wird mindestens genauso schwer, wenn nicht sogar schwerer. Bereits jetzt gibt es für die Sommerspiele 2036 eine zweistellige Zahl an interessierten Staaten, berichtete unlängst der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach. Nach Sommer- und Winterspielen in Europa, Amerika und Australien könnten ab 2036 wieder andere Kontinente an der Reihe sein. Ägypten will erstmals Sommerspiele nach Afrika holen.

Für Asien wollen Indien, Indonesien und allen voran Katar die Spiele holen. Sollte sich das Emirat bewerben, wäre eine deutsche Bewerbung für 2036 wohl aussichtslos. Katar hat – trotz all der Kritik – die Fußball-WM 2022 reibungslos organisiert und geht mit einer ganz anderen Finanz-Power an den Start, als Deutschland das je könnte.

DOSB-Präsident Thomas Weikert steht im Austausch mit IOC-Präsident Thomas Bach

„Das neue Präsidium des DOSB, und ganz besonders auch ich, haben in nicht ganz einfachen geopolitischen Zeiten ein sehr gutes Verhältnis zum IOC“, sagt Weikert. Mit Präsident Thomas Bach stehe er in einem regelmäßigen Austausch. „Eine Garantie auf internationalen Erfolg einer möglichen Bewerbung ist das, gerade in der aktuellen Situation, natürlich keineswegs. Dessen sind wir uns bewusst.“

Zunächst muss die eigene Bevölkerung hinter die Idee gebracht werden. Der Startschuss ist gefallen. Ob es einen erfolgreichen Zieleinlauf gibt, ist ungewiss.

