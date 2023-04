NBA-Play-offs: Diese Basketball-Spiele sehen Sie im April live bei DAZN

Von: Niklas Kirk

Nach Ende der Hauptrunden startet die NBA in die Play-offs. Auf diesem Weg können Sie die spannendsten Spiele um die Meisterschaft live mitverfolgen.

Frankfurt – Nach Ende des Play-in-Tournaments stehen nun auch die letzten Teilnehmer für die diesjährigen NBA Play-offs fest. Play-in-Tournament-Sieger Atlanta Hawks bekommt es direkt mit Vorjahresfinalist Boston Celtics zu tun. Die Hawks setzten sich zuvor gegen die Miami Heat durch. Miami gelang wiederum ein hart umkämpfter Sieg gegen die Chicago Bulls, womit die Heat im Viertelfinale der Eastern Conference auf die Milwaukee Bucks treffen. Mit den Philadelphia 76ers und den Boston Celtics sorgen zudem zwei der Top-Favoriten aus der Eastern Conference am Samstag (15. April) für den Startschuss in die spannendste Zeit des Basketball-Jahres.

Ein Hoffnungsträger für den Titelgewinn: Jayson Tatum von den Boston Celtics. © Steven Senne/AP/dpa

Im Westen zählen dagegen in dieser Spielzeit die Denver Nuggets, die Golden State Warriors und Phoenix Suns zu den Favoriten auf einen Platz in den Finals. Die Nuggets haben dabei mit den Minnesota Timberwolves, die sich ebenfalls über das Play-in-Turnier qualifizierten, das vermeintlich leichteste Auftaktprogramm. Als den beiden letzten verbliebenden deutschen NBA-Akteuren, können Fans Isaiah Hartenstein und Dennis Schröder die Daumen drücken. Der Dauerbrenner Hartenstein (bei allen 82 Hauptrundenspielen dabei) trifft mit seinen New York Knicks auf die Cleveland Cavaliers. Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers bekommen es mit den Memphis Grizzlies zu tun. Das Viertelfinale, im Best-of-seven-Modus gespielt, dauert bis mindestens 24. April an.

NBA-Play-offs live bei DAZN: Diese Spiele zeigt der Streamingdienst im April

Die Sport-Streaming-Plattform DAZN bietet Fans auch in diesem Jahr eine große Auswahl an Play-off-Basketball. Wann Sie welche Partien über DAZN im April live verfolgen können, sehen Sie hier:

Datum/Uhrzeit Paarung 22. April, 02.30 Uhr New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers 22. April, 19.00 Uhr Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers 22. April, 21.30 Uhr LA Clippers vs. Phoenix Suns 23. April, 19.00 Uhr New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers 23. April, 21.30 Uhr Golden State Warriors vs. Sacramento Kings 25. April, 04.00 Uhr Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies 26. April, 04.00 Uhr Phoenix Suns vs. LA Clippers 27. April, 01.30 Uhr Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers

NBA-Play-offs 2023: Basketball im Live-Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN zeigt zahlreiche Spiele der NBA-Play-offs 2023 live

Der Streaminganbieter DAZN zeigt zahlreiche Spiele der NBA-Play-offs 2023 live

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

