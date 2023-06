Momente für die Ewigkeit

Die Weltmeisterinnen 2003 mit ihren Trainerinnen Tina Theune (Zweite von re.) und Silvia Neid (re.). © IMAGO/Jan Huebner

Beim Treffen der Fußball-Weltmeisterinnen von 2003 am Samstag in Offenbach werden Sternstunden wieder lebendig.

Viele der Weltmeisterinnen von 2003 lächelten bei ihrem Rundgang über den Rasen des Stadions am Bieberer Berg. Dass aus den Lautsprechern zu ihren Ehren der Nena-Klassiker „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ sogar in der Version mit Kim Wilde erklang, war vor dem Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Vietnam (2:1) kein Zufall. Auch die Musik war vor zwei Jahrzehnten eben eine andere. Im Bus zu den WM-Spielen damals habe sie immer darauf geachtet, auch noch „A question of Honour“ von Sarah Brightman aufzulegen, erzählte Bundestrainerin Tina Theune. Ohrwurm und Ansporn für eine Generation, die ziemlich ungestört ihr Ding durchzog.

Der gesamte Begleittross, vom Verband oder den Medien: bei einer Frauen-WM überaus überschaubar. Das Jubiläumstreffen im familiären Ambiente zog der DFB vor, denn eigentlich hätte sich das Golden Goal von Nia Künzer im Finale gegen Schweden (2:1 nach Verlängerung) ja erst am 12. Oktober gejährt, aber wer will vor der nächsten WM schon so lange warten?

Silvia Neid, Leiterin der Abteilung Trendscouting für Frauen- und Mädchenfußball beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), hatte sich fürs Wiedersehen einen sehr auffälligen Hosenanzug ausgesucht: Die 59-Jährige war ja allen Erfolgen der DFB-Frauen irgendwie beteiligt: Sie orchestrierte bei der WM 2007 den zweiten Titel selbst aus der Chefrolle.

Silke Rottenberg hält alles

Doch 2003 assistierte sie noch der zehn Jahre älteren Theune, die übrigens als Fifa-Mentorin auch zur diesjährigen Endrunde nach Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) reisen will. Die Rollenverteilung, so erzählen es die WM-Heldinnen heute, sei ziemlich klar gewesen: die eine (Theune) eher leise, die andere (Neid) manchmal auch laut, Klappte gut.

Als eines der besten deutschen Spiele überhaupt, betont die damalige Leistungsträgerin Bettina Wiegmann, sei der Halbfinalsieg gegen die USA (3:0) gewesen. Vier Jahre zuvor hatten die US-Girls vor mehr als 90 000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Rose Bowl von Pasadena den Titel gewonnen. 2003 war China als Ausrichter vorgesehen, als dort das Sars-Virus ausbrach und kurzfristig die USA einsprangen.

Gegen den Gastgeber lief Torhüterin Silke Rottenberg in Portland zur Hochform auf. Abwehrspielerin Ariane Hingst, die heute als Sport-Geschäftsführerin ein ganzheitliche Frauenfußball-Projekt bei Viktoria Berlin leitet, würde dennoch nicht so weit gehen, Vergleiche mit der Gegenwart anzustellen: „Es ist von der Athletik, vom Spieltempo heute etwas ganz anderes.“

Nia Künzer steigt hoch

Aus der „verschworenen Gemeinschaft“ (Theune) von 2003 ragte natürlich noch die zur besten WM-Torjägerin und Spielerin ausgezeichnete Birgit Prinz (damals 1. FFC Frankfurt) heraus, die in jenem Jahr auch Weltfußballerin wurde. Weil die öffentlichkeitsscheue Sportpsychologin derzeit wieder zum Stab der deutschen Nationalelf zählt, blieb sie der Zusammenkunft fern, die Renate Lingor als DFB-Angestellte organisiert hatte. „Idgie“, wie sie heute jeder noch nennt, schlug im Finalstadion von Carson City jene Freistoßflanke, nach der die spät eingewechselte Künzer sich in ihrer von vier Kreuzbandrissen geprägten Karriere vielleicht so hoch wie nie wieder zuvor in die Luft schraubte.

Spätestens in diesem Moment hatte auch die ARD alles richtig gemacht, die für die Verschiebung des Tatorts an jenem Sonntag heftige Schelte bekam. Die für den Sender als Expertin eingebundene Künzer findet, dass die Geschichte von ihrem Tor des Jahres „keiner mehr hören kann“. Da könnte sie sich täuschen. Richtig lag die 43-Jährige am Samstag mit ihrer Einschätzung, als sie den ersten WM-Titel ein Erlebnis nannte, „das uns auf ewig verbindet“.