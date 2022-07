Mit Wut im Bauch

Von: Daniel Schmitt

Teilen

Darmstadt 98 spielt heute gegen den SV Sandhausen und will die Niederlage vom ersten Spieltag in Regensburg vergessen machen.

Mané, Kane, Son, Werner, Havertz: Die Liste der Stürmer, die sich in diesem Jahr mit Christoph Zimmermann in Zweikämpfen auseinandersetzen mussten, ist namhaft. Erstaunlich namhaft für einen Fußballer, den hierzulande im Grunde niemand auf dem Schirm hat, zumindest niemand, der nicht Fan von Norwich City ist oder tief drin steckt in der Materie: Carsten Wehlmann zum Beispiel, Sportchef bei Zweitligist Darmstadt 98.

Zimmermann war für Wehlmann schon länger ein Begriff, der 29 Jahre alte Innenverteidiger war nicht nur wegen seiner Körperlänge, 1,94 Meter, aus der Masse an Profis herausgestochen. „Durch seine Erfahrung aus den beiden oberen englischen Ligen“, sagt Wehlmann, „sind wir der Überzeugung, dass Christoph uns auf Anhieb weiterhilft.“ Sollte er auch. Wenn die Darmstädter an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den SV Sandhausen antreten, könnte der erst am Mittwoch mit einem Dreijahresvertrag ausgestattete Zimmermann in der Startelf stehen. Der Grund: Ansonsten stehen Trainer Torsten Lieberknecht fast keine Verteidiger mehr zur Verfügung.

Patric Pfeiffer ist nach seiner Gelb-Roten Karte bei der 0:2-Saisonauftaktpleite in Regensburg gesperrt, Kollege Thomas Isherwood verabschiedete sich mit einem Muskelbündelriss für einige Wochen. Klar ist, dass es für Zimmermann ein Kaltstart wird. So namhaft die Gegenspieler in diesem Jahr waren, so selten durfte er ran.Nur vier Pflichtspieleinsätze stehen in seiner Statistik. Er könne, so hofft es sein Coach, dennoch eine „wichtige Stütze“ werden.

Grundsätzlich vermutet Lieberknecht, dass seine Elf mit „Wut im Bauch“ auflaufen wird, war der Spielverlauf beim Start in Regensburg doch unglücklich. Ebenfalls unglücklich: Oscar Vilhelmsson, die 18-jährige Sturmhoffnung, fällt aus. Der Zugang zog sich im Training einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zu.