Mit eisernem Willen gegen die Vergangenheit

Von: Markus Katzenbach

So sieht eine Siegerin aus: Sarah True aus den USA jubelt beim Zieleinlauf. © dpa

Die US-Amerikanerin Sarah True schied 2019 dramatisch bei Triathlon in Frankfurt aus - und holte den Sieg 2023 nach.

Den Blick auf den Ort ihres persönlichen Dramas hob sich Sarah True für die letzte Gelegenheit auf, als kleine Motivation für die wenigen noch fehlenden Meter. Und vielleicht auch als eine Form der Vergangenheitsbewältigung. Natürlich liefen die Ereignisse von vier Jahren mit, gerade am Ende, als sie kurz vor dem Römerberg wie die sichere Siegerin des Frankfurter Ironmans ausgesehen hatte, bei sechs Minuten Vorsprung. Um dann 800 Meter vor dem Ziel zusammenzubrechen und erst im Medizinzelt wieder richtig zu sich zu kommen. „Es war sehr schön, dieses Mal den roten Teppich zu sehen“, sagte die 41-Jährige US-Amerikanerin, nachdem ihr bei der Auflage 2023 auch die letzten Schritte gelungen waren, zum Sieg bei der Ironman-Europameisterschaft, um die in Frankfurt an diesem ersten Juli-Sonntag nur die Frauen kämpften.

Ihre Vorgeschichte hatte natürlich auch Oliver Schiek im Kopf und sich tags zuvor sogar noch einmal Trues Bilder von 2019 angeschaut. „Ich habe mich sehr gefreut, dass es für sie so gut aufgeht“, sagte der Chef von Ironman Deutschland, zu dem die Veranstaltungen in Frankfurt und Hamburg gehören, wo die am Main diesmal fehlenden Profi-Männer vier Wochen vorher ihre von dem tödliche Unfall des Fahrers eines Begleitmotorrads überschattete Europameisterschaft ausgetragen hatten.

Trues gelungene Comeback-Story dürfte auch ganz im Sinne des Unternehmens gewesen sein, nicht nur wegen des gesunkenen Frankfurter Stellenwerts in sportlicher Hinsicht. Der Unfall in Hamburg hatte die Szene geschockt und intensive Sicherheitsdiskussionen ausgelöst, in der Folge wurde auch in Frankfurt unter anderem die Zahl der Begleitmotorräder deutlich reduziert.

Bis auf zwei, drei kleinere Fahrrad-Crashs wurden bis zum Sonntagabend keine nennenswerten Vorfälle vermeldet. „Es war ein faires und sicheres Rennen. Die Maßnahmen haben gegriffen“, hielt Ironman-Koryphäe Sebastian Kienle als TV-Experte fest und bilanzierte zudem: „Es war schön, dass die Frauen im Fokus standen. Auch wenn ich mir ein Starterfeld wie in Roth gewünscht hätte.“

Dem Klassiker in Franken hatte Frankfurt nach der Erstaustragung 2002 zwischenzeitlich den Rang abgelaufen, das hat sich aber wieder geändert. Die Challenge Roth setzte vor einer Woche ganz neue Maßstäbe, mit Weltbestzeiten bei Männern und Frauen. Zum Vergleich: Die Schweizer Siegerin Daniela Ryf war dabei in 8:08:21 Stunden eine gute dreiviertel Stunde schneller als Sarah True in Frankfurt, mit 8:54:53 Stunden. Insgesamt aber konnte der Versuch, auf die Männer zu verzichten, um den Frauen eine größere Bühne zu bieten, zumindest in dieser Hinsicht als positiv zu bewerten war.

Hobbyläufer ganz vorn

Auch wenn bei den Frauen die international erste Garde in Franken und nicht in Frankfurt am Start war. Und gewiss nicht alle Pläne aufgingen. Eine Randnotiz: Es sei unbefriedigend, wenn eine Europameisterin als Vierte oder Fünfte über die Ziellinie komme, weil vor ihr schon einige Männer dieses erreicht hätten, hatte Schiek vorher für den Frauen-Fokus argumentiert. Nun war doch wieder ein Mann als Erster da: Lukas Stahl, einer der vielen hoch ambitionierten Hobby-Triathleten, die am frühen Morgen eine Viertelstunde nach den Profi-Frauen in den Langener Waldsee gestiegen waren, am Anfang von 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und dem Lauf-Marathon über 42, 195 Kilometer.

„Der geilster Zieleinlauf, den ein Amateur-Triathlonsportler jemals erleben durfte“, kommentierte TV-Experte Kienle den Sieg des 23-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg, der schon 2021 seine Altersklasse gewonnen hatte, diesmal als einer von 3200 Athleten aus 65 Nationen, die in Frankfurt für ein ausgebuchtes Startfeld sorgten.

Für Ironman-Chef Schiek war das Teil einer für ihn erfolgreichen Gesamtbilanz. „Es war das erste echte Nach-Corona-Jahr, ohne angezogene Handbremse, mit einer Stimmung, wie sie vorher war“, befand er. Es gäbe sicher noch Bereiche, an denen zu arbeiten wäre, zum Beispiel: „Mehr Stimmung auf der Radstrecke. Aber was am Main los war, war der Wahnsinn.“

Das empfand Sarah True auf der Laufstrecke ganz ähnlich. Die meisten der deutschen Frauen schwächelten. Titelverteidigerin Daniela Daniela Bleymehr, die ihr Rad nach 120 Kilometern abstellen musste, war nicht die einzige, bei der nichts ging – und Laura Jansen vom TV Bad Orb als Überraschungsvierte dafür ihre beste Platzierung.

Sarah True aber wurde das Happyend zuteil, das sie 2019 so dramatisch verpasst hatte. Passend dazu war ihre Kontrahentin dieselbe: Landsfrau Skye Moench, damals unverhofft Siegerin und diesmal glückliche Zweite, im Finale eines unterhaltsamen Rennens erst knapp neun Kilometer vor dem Ziel überholt und zweieinhalb Minuten später am Römer. „Sarah hat es verdient“, sagte sie fröhlich.

Die Siegerin wiederum schaute sich nicht nur ihre Unglücksstelle von 2019 an, bei der letzten von vier Laufrunden, sondern entdeckte bei der Gelegenheit am Main auch noch anderes. „Es gibt hier viele tolle Spielplätze“, stellte sie fest. „Ich hätte mir gewünscht, mit meinem Sohn hier zu sein.“ Der bald Zweijährige aber war mit dem Papa daheim in den USA geblieben.