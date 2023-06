Mit dunkler Wolke

Von: Frank Hellmann

Die WM-Vorbereitung der deutschen Fußballerinnen startet mit einem Handicap, weil ein halbes Dutzend noch nicht anreisen darf.

Der „Geist von Herzogenaurach“ wird gerne als Begriff bemüht, wenn die jüngere Erfolgsgeschichte deutscher Fußballerinnen auf Wiedervorlage kommt. Ohne die zwischenmenschlich wie sportlich verbindenden Elemente aus zwei Trainingslagern in einer fränkischen Wohlfühloase wären die DFB-Frauen im vergangenen Sommer nicht als EM-Heldinnen aus England zurückgekehrt. Derselbe Plan stand eigentlich auch für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an, doch zum ersten Trainingslager am Dienstag wird das Aufgebot nicht komplett sein. Torhüterin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea reist erst am Donnerstag, Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann und Carolin Simon vom FC Bayern sogar erst am Freitag an. Ihre Arbeitgeber wollen es so.

Was Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg davon hält, hat sie bei Kadernominierung deutlich formuliert: „Das bringt die Vorbereitung auf vielen Ebenen durcheinander.“ Weil zudem auf die zehn Akteurinnen vom VfL Wolfsburg „Rücksicht zu nehmen ist“ (Voss-Tecklenburg), da Alexandra Popp und Co. durch das Champions-League-Finale nur einen kurzen Urlaub hatten, wird das erste Testspiel gegen Vietnam in Offenbach (Samstag 18.15 Uhr/ZDF) kaum Aussagekraft besitzen. Dass anfangs eine dunkle Wolke über dem „HomeGround“ des DFB-Ausrüsters hängt, liegt an der weltfremden Abstellungsregelung durch den Weltverband Fifa.

Genau wie bei den viel spät aufgenommenen Verhandlungen über die TV-Rechte zeigt sich auch an dieser Causa, dass es bis zur vollmundig propagierten Professionalisierung bei den Frauen noch ein weiter Weg ist. Die offizielle Fifa-Abstellungsperiode beginnt erst am 10. Juli, was für ein Turnier auf der Südhalbkugel in einer anderen Zeit- und Klimazone niemals ausreicht. Der deutsche Tross fliegt am 11. Juli nach Sydney, denn die Zeitverschiebung beträgt acht Stunden – und in Ozeanien ist gerade Winter.

Erst am 17. Mai kommunizierten die Europäische Klubvereinigung ECA und die Fifa eine zusätzliche Abstellungsphase vom 23. bis 29. Juni. Mitgewirkt an dieser „Konsensvereinbarung“ hat die Stellvertretende ECA-Vorsitzende Bianca Rech, Sportliche Leiterin beim FC Bayern. Die 42-Jährige fühlte sich plötzlich daran gebunden, obwohl ihr Klub im März eine Vereinbarung beim DFB unterzeichnet hatte, die Spielerinnen am 20. Juni freizugeben.

Die Bundestrainerin ist immer noch mächtig sauer auf die ehemalige Nationalspielerin Rech, ihr Sportlicher Leiter Joti Chatzialexiou warf dem Deutschen Meister sogar „Wortbruch“ vor. Wolfsburgs Sportdirektor Ralf Kellermann äußerte seine Besorgnis, dass das kleinkarierte Denken das große Ganze gefährde: „Das kann den hohen Ambitionen der DFB-Elf bei der WM schaden.“ Gerade wenn zwischen den wichtigsten Blöcken aus Wolfsburg und München solch ein Riss entsteht. Nun wird es mehr Arbeit, alles zur verschworenen Einheit zu verschweißen. Der Teamgeist war bei der EM die Grundlage für den Flow bis ins Finale.

Chatzialexiou bedauert die Münchner Abordnung: „Es ist aus sportlicher Sicht sicherlich angenehmer, die Zeit mit den Mannschaftskameradinnen zu verbringen, als alleine im Wald zu sein.“ Nachteile sollen dem FCB-Quintett nicht entstehen: Ohnehin gilt nur Verteidigerin Simon als Wackelkandidatin, wenn nach dem zweiten Trainingslager und der Generalprobe gegen Sambia in Fürth (7. Juli) aus 28 Kandidatinnen der endgültige WM-Kader benannt wird.

Erst einmal können sich Janina Minge (SC Freiburg), Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) über eine Nachnominierung freuen. Und fürs erste Länderspiel auf dem Bieberer Berg gegen den WM-Neuling Vietnam hoffen vor allem sieben Spielerinnen von Eintracht Frankfurt auf Einsatzzeit, die ein halbes Heimspiel haben. Bei den Frauen spielt die in ihrem Klub über Generationen vererbte Rivalität zwischen Offenbach und Frankfurt nämlich keine Rolle.