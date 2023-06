Men in Purple am Hang

Von: Katja Sturm

Frankfurt Galaxy is back, Foto: Imago Images © IMAGO/Eibner

Am Samstag lässt Frankfurt Galaxy das Ei beim ersten Heimspiel gegen Paris Musketeers fliegen.

Im Juli soll sie beginnen, die große Football-Kampagne. Neben Plakaten und Radioclips sollen Bilder von Spielern auf den Säulen der B-Ebene an der Frankfurter Hauptwache den Passanten auch Lust darauf machen, die Heimspiele der Galaxy in der European League of Football (ELF) zu besuchen. Dass die Werbung zu spät kommt angesichts des ersten Auftritts der Hessen vor eigenem Publikum an diesem Samstag (18 Uhr) im Stadion am Bornheimer Hang, wehrt Geschäftsführer Eric Reutemann ab. Gegen den Neuling aus Paris, da sei man sich sicher gewesen, würden sowieso viele Fans in die Arena strömen.

Party und Flag-Football

Der Vorverkauf bestätigt den 36-Jährigen, Sitzplätze gebe es keine mehr beim Duell des Tabellenzweiten der Western Conference gegen den Vierten. 6000 bis 7000 Zuschauer erwartet Reutemann. Sie können neben einer erweiterten Power Party ab 8.30 Uhr den ersten Galaxy-Bowl im Flag Football mit sechs Frankfurter Schulmannschaften erleben. Die Nachwuchsarbeit soll beim Franchise genauso wachsen wie alles andere. Seit Reutemann im September als Nachfolger von Christopher Knower und Jörg Ziesche die Regie übernahm, hat sich schon einiges getan.

Der Manager, der vorher „eine sehr gute Stelle“ bei einem Automobilhersteller innehatte, erfüllt sich mit seinem neuen Engagement einen Traum. Selbst früher 15 Jahre lang als Footballer aktiv, in erster Linie bei Frankfurt Universe, sieht der frühere Student der Frankfurt School of Finance den aktuellen Hype seiner Sportart als Chance, diese zur Nummer zwei in Deutschland zu machen. Ihr Vorteil sei, dass sie in Stadien und nicht wie Basketball oder Eishockey in Hallen gespielt werde, die vom Platz her begrenzter seien. Bei der eigenen Aufgabe spürt er diesen Aufschwung. Die Zahl der Dauerkarten hat sich im Vergleich zu 2022 auf 800 verdoppelt, neue Sponsoren wurden gewonnen; irgendwann, so der Plan, soll sich die Galaxy selbst tragen und nicht mehr auf die Zuschüsse der Investoren angewiesen sein, so der Mitgesellschafter.

Eine eigene Football-Academy wäre ein weiteres Ziel. Einige kontinentale Konkurrenten besitzen diese bereits. Zwar kann die Galaxy mittlerweile jede Einheit beim FSV absolvieren und Räume in dessen Tribüne nutzen. Aber der Fußball-Kunstrasen sei für den Kampf um das Ei zu hart; da wäre ein auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmter wünschenswert.

Der Quarterback fehlt noch

Die Spiele in der ELF sind intensiv. Die dadurch hohe Verletzungsgefahr, die dem Meister von 2021 ein Jahr später schwer zu schaffen machte, sollte nach einer präzisen Saisonanalyse diesmal durch mehr Investitionen in die Gesundheit gemindert werden. Drei Physiotherapeuten begleiten das Training, und in der spielfreien Zeit wurden die Aktiven und ihre Körper gründlicher auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereitet.

Ein Déjà-vu ist dennoch nicht ausgeblieben. Quarterback Jakeb Sulllivan verletzte sich erneut beim ersten Spiel, wird mit lädiertem Knie noch etwa drei oder vier Wochen ausfallen.

Obwohl Ersatzmann Lars Heidrich beim Sieg in Ungarn eine gute Figur machte, flog am Mittwoch der frühere Universe-Spielmacher Steve Cluley ein. Dank seiner Arbeit mit dem jetzigen Offense Coordinator der Galaxy in der German Football League, Patrick Griesheimer, ist der US-Amerikaner mit dem System der Men in Purple vertraut, muss sich aber mit den Receivern einspielen. Ob Cluley gegen die Musketiere aus Frankreich schon auflaufen wird, stand am Donnerstag noch nicht fest.