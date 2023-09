Mark Donovan: „Werden die ganze Power der Liga nach Frankfurt bringen“

American Football

Von Nico-Marius Schmitz schließen

Der Präsident der Kansas City Chiefs, Mark Donovan, spricht über die Herausforderung in der neuen NFL-Saison als Super-Bowl-Champion und das Spiel im November in Deutschland.

Mark Donovan, Sie starten in die neue NFL-Saison als Super-Bowl-Champion. Wie groß ist die Vorfreude?

Es ist eine aufregende Zeit für unsere Franchise. Als amtierender Super-Bowl-Sieger offenbaren sich dir großartige Möglichkeiten und auch große Herausforderungen. Unser Spielplan ist dieses Jahr recht schwierig, aber unser Team freut sich schon darauf, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Wir werden die NFL-Saison eröffnen, besser geht es nicht. Alle Augen sind dann auf dieses Spiel gerichtet. Wir werden mit unseren Fans feiern, im Stadion aber auch weltweit. Wir sind voller Energie und haben viele Sachen geplant. Die Vorfreude bei unseren Fans und Spielern ist unglaublich. Wir hatten das größte Trainingscamp in unserer Geschichte, über 100 000 Menschen sind gekommen, um uns trainieren zu sehen.

Für die Chiefs wird es eine besondere Saison, im November treffen Sie in Frankfurt auf die Dolphins. Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie gemerkt haben: Oh, es gibt verdammt viele Football-Fans in Deutschland.

Man weiß ja schon seit langer Zeit, dass die Leidenschaft für Football in Deutschland riesig ist und die Begeisterung immer da war. Unser CEO Clark Hunt hatte immer die Vision, unser Spiel international noch populärer zu machen. Wir waren 1990 das erste NFL-Team, das ein Vorbereitungsspiel in Deutschland gespielt hat. 2015 haben wir in London gespielt, 2019 in Mexiko City. Die Liga will wachsen, und Deutschland war immer ein großer Teil von diesem Plan. Als wir uns 2020 und 2021 im Rahmen des Global Market Programs überlegt haben, in welchem Land wir uns die Marketingrechte sichern wollen, stand Deutschland sofort ganz oben. Die Erfahrungen, seitdem wir die Rechte haben, sind unglaublich. Vor ein paar Jahren waren Clark Hunt und ich auf der Spobis in Düsseldorf und das Feedback war überwältigend. Als wir zurückgeflogen sind, haben wir uns gesagt: Wir wussten, dass es groß wird. Aber wir hatten keine Vorstellung davon, dass es so groß wird. Wir haben sehr darum gekämpft, das erste NFL-Spiel letztes Jahr in München zu bestreiten und waren zunächst enttäuscht. Aber wir haben den Erfolg gesehen und glauben, dass es dieses Jahr noch größer wird.

Wie haben Sie die Football-Party letztes Jahr in München wahrgenommen?

Die Zahlen waren unglaublich, die Nachfrage an Tickets, die TV-Quoten. Das Wochenende hat die Erwartungen gesprengt. Die Atmosphäre beim Spiel, das ganze Stadion singt Country Roads, auch noch lange nach Spielende ... Da haben wir uns alle gedacht: Wow, es ist unglaublich, was die da machen. Es ist schön zu sehen, was für ein Einfluss unser Spiel auf die Fans hat.

Zur Person Mark Donovan (57), Präsident der Kansas City Chiefs, spricht vor der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnenden NFL-Saison über die Vorfreude auf die neue Runde und das Gastspiel im November in Frankfurt. FR

Das Spiel gegen die Dolphins war innerhalb von Minuten ausverkauft. Was erwarten Sie von dem Auftritt der Chiefs in Frankfurt?

Wir freuen uns sehr darauf, den deutschen Fans unser Team zu präsentieren. Wir haben einige der größten Superstars unseres Sports. Wir erwarten, dass der Erfolg vom letzten Jahr noch mal gesteigert wird. Wir wollen unsere Reichweite in Deutschland vergrößern und den Fans einen direkten Kontakt mit uns ermöglichen.

Sie haben die Superstars angesprochen, mit Patrick Mahomes kommt der aktuell wohl beste Football-Spieler der Welt. Auch die Dolphins sind mit Unterschiedsspielern gespickt. Das perfekte Duell für Deutschland?

Das ist für die NFL ein großes Spiel und es spricht für Deutschland, dass die Liga das Spiel in Frankfurt stattfinden lässt. Darauf sind wir sehr stolz. Wir haben das erfolgreichste Team der letzten fünf Jahre. Wir waren in drei der letzten fünf Super Bowls und haben zwei davon gewonnen. Und ja, ich stimme Ihnen zu, wir haben den besten Spieler der Liga (lacht).

In München gab es in zahlreichen Gaststätten Partys, was sind Ihre Pläne für Frankfurt?

Wir planen, Frankfurt zu übernehmen (lacht). Wir werden die ganze Power der Liga nach Frankfurt bringen. Jeder, der vor Ort sein wird, wird spüren, wie groß die Liga ist. Ich denke, die Atmosphäre wird wieder elektrisierend sein. Wir werden verschiedene Fanaktivitäten organisieren und ich hoffe, jeder, der Frankfurt verlässt, fühlt sich unserem Team ein bisschen näher.