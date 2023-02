Neuer bezieht Stellung zu Kontroversen: „Mir wird das Herz rausgerissen“

Manuel Neuer steht zuletzt im Zentrum vieler Kontroversen. Jetzt äußert er sich zu „One Love“, Katar, seinem Skiunfall und der Zukunft seiner Karriere.

München – Manuel Neuer hat sich zu den vielen Kontroversen geäußert, die ihn in letzter Zeit umgeben haben. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sprach der DFB- und Bayern-Keeper über die WM in Katar, seinen Skiunfall und die Gerüchte darüber, dass seine Karriere vor dem Aus steht. Dabei wurde es durchaus emotional.

Wenn Manuel Neuer sagt, „es wird kein Schaden bleiben“, ist ohne den nötigen Kontext nicht sofort klar, wovon er spricht. Die letzten Monate in der Karriere des Weltmeisters sind voll von Schäden verschiedener Art: Schäden in der Glaubwürdigkeit etwa, wenn es um die „One Love“-Binde geht. Möglich wäre auch, dass ein Schaden in Neuers Beziehung zum FC Bayern München gemeint ist, entstanden durch die Entlassung von Toni Tapalovic, langjähriger Torwarttrainer und guter Freund von Neuer. Tatsächlich geht es aber um das Bein des Torhüters, das er sich beim Skifahren gebrochen hat. Dass er bald wieder fit ist, und dass der Unfall nicht unter Alkoholeinfluss passiert ist, sind nur zwei der Botschaften, die Manuel Neuer der Welt jetzt mitteilen will.

Manuel Neuer bezieht Stellung zur WM in Katar: „Wir standen unter Druck“

Die „One Love“-Binde sorgte bei der WM in Katar gleich mehrfach für Aufregung. „Vor dem Turnier hatte es geheißen, die ,One Love‘-Binde sei nichts wert“, sagt Neuer im Gespräch mit der SZ. „Nach dem Verbot wurde sie auf einmal zum wichtigsten Symbol des Weltfußballs.“ Lange schwieg der WM-Kader zu dem Eklat, jetzt macht der Torwart seinem Frust Luft: „Du hattest das Gefühl, egal welche Entscheidung du triffst, du machst es falsch. Wir standen stark unter Druck.“

Druck machte er auch für das Scheitern in Katar mitverantwortlich. „Vielleicht hätten wir im Nachhinein etwas mehr Unterstützung gebraucht, damit wir uns auf unsere Aufgabe gegen Japan konzentrieren können.“ Auch die Zweifel an seiner Leistung schrieb er unter anderem den hohen Erwartungen zu. „Wenn ich mal wieder den Ball sweeper-keeper-mäßig weggewischt habe, wird das als ,normal‘ angesehen. Und nicht, dass eine hundertprozentige Torchance vereitelt wurde.“

Neuer spricht über Entlassung von Tapalovic: „Herz raugerissen“

Kurz nach der WM lag die Aufmerksamkeit erneut auf Manuel Neuer, als er sich beim Skifahren den Unterschenkel brach. Unter anderem wurde ihm danach Leichtsinn vorgeworfen. „Von wegen: Wir hauen uns auf der Hütte den Marillenschnaps rein und rasen runter. Das war eine Trainingseinheit“, verteidigt er sich jetzt gegenüber der SZ.

Dramatischer äußert sich Neuer zu der Entlassung von Tapalovic, die angekündigt wurde, während er noch verletzt war. „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag“, sagt er. „Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe.“

Weder die Verletzung noch der Rausschmiss seines wohl vertrautesten Bayernkollege sprächen aber für ein Karriereende, stellt Neuer klar. Auch über die Verpflichtung von Towrart Yann Sommer bei seinem Verein zeigt er sich nicht verbittert. „Der Beste wird spielen.“ (vbu)