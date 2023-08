Mangelnde Selbstkontrolle

Kommentar

Der Leipziger Trainer Marco Rose attackiert Schiedsrichter Frank Willenborg in einer hemmungslosen Art und Weise, die bei jeder Dorfkirmes eine Schlägerei ausgelöst hätte. Zwar entschuldigte er sich im Anschluss, die Macht der Bilder ist aber größer.

Das Thema „übergriffiges Verhalten“ ist in den vergangenen Tagen ausgiebig debattiert worden – und wird es völlig zurecht weiterhin. Es geht ganz grundsätzlich auch darum, was Protagonisten sich – ganz besonders in der Unkultur des Fußballs – meinen, im Umgang mit anderen Menschen herausnehmen zu dürfen.

Zum Auftakt dieses Bundesligaspieltags sind individuelle Ausfallerscheinungen, die überall woanders als auf dem Fußballplatz diametral gegen gesellschaftliche Konventionen verstoßen würden, wieder einmal offenkundig geworden. Marco Rose attackierte den Schiedsrichter Frank Willenborg nach Abpfiff der ersten Halbzeit in einer Form der Aggression, mit welcher der Trainer von RB Leipzig bei jeder Dorfkirmes eine handfeste Schlägerei ausgelöst hätte und dabei vermutlich nicht ungeschoren davongekommen wäre.

Erschreckend ist dabei die Maßlosigkeit der Enthemmung, in Gestik und Mimik, mit welcher der (dann lediglich mit Gelb verwarnte) Rose meinte, sich gegen eine getroffene Entscheidung auflehnen zu müssen. Dabei geht es im Nachgang gar nicht darum, ob das zuvor getroffene Urteil richtig oder falsch war (es war bei objektiver Betrachtung völlig richtig) oder ob es zur Entscheidungsfindung wegen des Einsatzes des Videoassistenten auffällig lange gebraucht hat (eine in diesem Fall durchaus nachvollziehbare Kritik). Sondern darum, dass bei dem lizenzierten Fußballlehrer Rose keinerlei wirksame Mechanismen gegriffen haben, die ein solches Verhalten von vorne herein ausschließen. Selbst Co-Trainer Alexander Zickler scheiterte bei seinem Versuch, mäßigend einzugreifen, auf ganzer Linie.

Es ist ja allgemein bekannt, dass Bundesligatrainer eines ambitionierten Klubs nach einer Auftaktniederlage und im Angesicht eines 0:1-Pausenrückstandes im darauffolgenden Heimspiel unter Druck geraten. Der Umgang mit diesem Druck sollte jedoch keinesfalls dazu führen, dass er sich in einer derart hemmungslosen Form am Referee entlädt. Und natürlich spielt in Zeiten, in denen auf Amateurplätzen Väter jungen Schiedsrichtern mit dem Tod drohen oder Referees wiederholt und zunehmend massiv tätlich angegriffen werden, auch die Vorbildfunktion eines gestandenen, hochbezahlten Mannes wie Rose eine Rolle.

„Wer mich kennt, der weiß: Manchmal platzt es aus mir raus“, sagte der Leipziger Trainer hinterher, fügte aber dankenswerterweise zu diesem Anflug einer charakterlich bedingten Rechtfertigung noch hinzu: „Ich habe mich beim Schiedsrichter entschuldigt. Ich war komplett obendrüber. Das gehört sich nicht.“

Die Sache ist nur die: Derartige Worte der Einsicht kommen nach Spielschluss (und einem 5:1-Sieg) zu spät. Denn sie werden von einem breiten Publikum dann gar nicht mehr wahrgenommen. Was bleibt, sind die Bilder. Bilder einer wutverzerrten Grimasse, die mehr Macht haben als Worte.

Roses in der Pressekonferenz folgendes Lamento über den Einsatz des VAR an sich kann man nachvollziehen oder auch nicht, eine Diskussion darüber in einem Rahmen, der Vor- und Nachteile gegeneinander abwägt, ist allemal förderlich. Diesem kritischen Umgang müssen sich natürlich auch die Unparteiischen stellen und tun das in der Regel auch. Nur braucht es dringlich Prozesse der Selbstkontrolle, die genau dann greifen, wenn ein Trainer sich ungerecht behandelt fühlt. Wer dazu nicht in der Lage ist, handelt unprofessionell.