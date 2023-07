Lukas Dauser: Regeneration für Körper und Geist

Von: Hanna Raif

Lukas Dauser hat ein großes Ziel: Olympia in Paris im kommenden Jahr. © afp

Turner Lukas Dauser muss sich nach Verletzung bremsen, genießt die „Finals“ aber trotzdem

Der Pfeil von Bogenschützen Florian Unruh traf am Mittwochabend um 18.33 Uhr ins Schwarze – und als die bunten Luftballons in den Düsseldorfer Sommerhimmel flogen, hatte Lukas Dauser schon ein Erlebnis im doppelten Sinne hinter sich. Als Ausgesandter des Deutschen Turner-Bundes (DTB) war der Unterhachinger gemeinsam mit zwei Dutzend anderen Sportlern über den Rhein kutschiert worden, um die „Finals“ im Rhein-Ruhr-Gebiet feierlich zu eröffnen. Und weil man eben nicht jeden Tag Drachenboot fährt – und das Multi-Sportevent für die Athleten aus 18 Sportarten ein echtes Highlight ist –, konnte Dauser wenigstens mal kurz vergessen, dass die nationalen Titelkämpfe der Turner aktuell ohne ihn stattfinden.

Die Absage des Vize-Weltmeisters kam nicht kurzfristig, sondern vor Wochen. Und trotzdem schmerzt es den 30-Jährigen, seinen Kollegen bei den von ihm als „Mini-Olympia“ bezeichneten Meisterschaften vom Mattenrand aus zusehen zu müssen. „Es ist schade für mich“, sagt er, und, ja, es juckt natürlich auch in den Füßen. Weil aber die Vernunft gesiegt hat, hat sich Dauser für die Zeit in Düsseldorf und Duisburg einen speziellen Plan zurecht gelegt. Die vier Tage, die er bei den Finals verbringt, bezeichnet er als „Regenerationsphase“ für Geist und Körper. Während er also vormittags an die Deutsche Sporthochschule nach Köln fährt, um an den Turngeräten sein Aufbautraining nach einer Zwangspause zu absolvieren, ist der Nachmittag dafür da, Final-Atmosphäre aufzusaugen. Ein wichtiger Bestandteil auf der „Road to Paris“, wie Dauser die kommenden 13 Monate bezeichnet.

Wer 30 Jahre alt ist – und das ist Dauser seit 15. Juni –, muss langfristig denken, Belastungen steuern, clever haushalten. Und wer den Plan hat, seine dritten Olympischen Spiele zu bestreiten, muss damit frühzeitig anfangen. Die Schulterverletzung, die ihn nach dem Gewinn von WM-Silber am Barren im Vorjahr ausbremste, hat ihn zusätzlich zum Nachdenken gebracht. Anders als 2022 verzichtet der Sportsoldat daher in der vorolympischen Saison darauf, seine Form dauerhaft hochzuhalten. Erst zum „Highlight des Olympia-Zyklus“, der WM Ende September in Antwerpen, will er topfit sein. Dort geht es um die Qualifikation für die Spiele in Paris.

Aktuell ist er schon voll belastbar, hört aber auf seinen Körper. Die Kräfte, die bei Hänge- und Stützbelastungen im Turnen wirken, sind enorm, und natürlich, sagte Dauser, „merkt man, dass etwas anders ist, wenn man knapp zwei Monate pausieren musste“. Er hat Vertrauen in seinen Schulter, weiß aber, was ein erneuter Rückschlag bedeuten würde. Genauso wie er weiß, dass ihm die Rolle als Zuschauer nicht unbedingt taugt.

In Düsseldorf steht Dauser auch ohne Auftritt an einem der sechs Geräte im Mittelpunkt. Autogrammstunden sind geplant, ein paar Interviews sowieso. Aber es zieht den unfreiwilligen Zuschauer schon auch raus ins Final-Getümmel. Um sich von dem zu überzeugen, was für ihn eh schon offensichtlich ist: „Für uns Athleten, die Städte und die Fans sind solche Events einfach cool – und für den olympischen Sport der richtige Weg.“