Vier Monate in Amerika

Gesa Krause, Leonie Meyer und Laura Ludwig: drei Mamas für Paris

Von: Nico-Marius Schmitz

Leichtathletin Gesa Krause mit mit Töchterchen auf dem Trainingsgelände. © prd

Gesa Krause, Leonie Meyer und Laura Ludwig sprechen über den Olympiatraum, mehr Wertschätzung für Mütter im Sport, neue Perspektiven und Rückschläge.

Gesa Krause

Für Gesa Krause dreht sich schon lange nicht mehr alles nur um Sport. Klar, Trainingspläne, Zeiten, Ernährung, all das spielt weiter eine große Rolle. Aber wenn Krause nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt, dann wartet da schon Lola Emilia. „Ich habe jetzt natürlich einen wunderbaren Ausgleich“, sagt die 3000-Meter-Hindernisläuferin: „Ich fahre zum Training, bin da total fokussiert, fahre dann aber auch nach Hause und weiß: Jetzt bin ich wieder Mama.“ Sie könne nicht mehr 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche an Sport denken. Sondern eben nur dann, wenn es drauf ankommt.

Vor zweieinhalb Monaten ist Krause Mama geworden. Auf Instagram postete sie zwei Bilder, eins drei Tage vor und eins sieben Tage nach der Geburt. „Das klingt vielleicht blöd, aber wenn man so einen Bauch hat, fragt man sich natürlich irgendwann schon mal: Geht der wieder weg? Ich war positiv überrascht, dass sieben Tage nach der Geburt schon wieder so ein Unterschied zu sehen war.“ In den Kommentaren gab es für die Bilder teilweise Kritik. Doch da fühlt sich Krause falsch verstanden, sie wollte einfach nur ein Statement setzen, dass der weibliche Körper ein Phänomen sei: „Man sollte sich bei dem Thema mit niemandem vergleichen, jeder Körper reagiert natürlich anders auf eine Schwangerschaft.“

Die 30-Jährige trainierte auch während der Schwangerschaft, bis zum Tag vor der Geburt. Natürlich immer in Absprache mit den Ärzten. Auch dafür gab es viel Unverständnis. „In Deutschland hagelt es ja schon mal schnell Kritik von außen“, sagt sie.

Nach der Geburt ging Krause jeden Tag spazieren, am zehnten Tag stand sie erstmals wieder auf dem Crosstrainer. Vier Wochen nach der Entbindung lief sie wieder. „Das Laufgefühl war weg, das hat sich ein bisschen seltsam angefühlt“, erzählt sie, „aber auch hier hatte ich keine Schmerzen.“ Langsam steigerte die WM-Dritte von 2019 das Pensum wieder. Mittlerweile ist sie bei 80 Lauf-Kilometern pro Woche. Hinzu kommen sechs bis sieben Stunden alternatives Training auf dem Crosstrainer oder im Wasser und zwei Stunden Krafttraining. Die Grundlage war immer dabei, es brauchte nur ein bisschen, bis sich der Körper wieder daran erinnert hat. Der Puls war anfangs beim Laufen ein bisschen höher, das Herz-Kreislaufsystem musste sich wieder an die Belastung gewöhnen.

„Viele Frauen werden heutzutage, glaube ich, auch extrem verunsichert. Wie viele tausende Ratgeber existieren im Internet? Viele haben mir geschrieben, dass ihnen gesagt wurde, dass sie ein Jahr nach der Geburt keinen Sport machen sollen“, sagt Krause. Natürlich müsse man jede Situation individuell betrachten, je nach eigenem sportlichen Level und Befinden. Aber Schwimmen, Crosstrainer oder auch Spazierengehen, also gelenkschonende Sportarten, hatten bei ihr einen positiven Effekt: „Mich hätte das krank gemacht, wenn ich wochenlang nichts gemacht hätte.“

Kleine Fortschritte

Krause hat ein klares Ziel vor Augen. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ein Ziel, „das dafür gesorgt hat, dass ich während der Schwangerschaft sehr aktiv war. Olympia treibt mich an.“ Wettkämpfe auf der Bahn gibt es dieses Jahr noch keine. Ein Schritt nach dem anderen. Von Woche zu Woche schneller werden. Am Anfang habe sich Krause gedacht: Oh Gott, ich mache meine Tempoläufe aber langsam. „Im Moment sehe ich immer einen kleinen Fortschritt, daran muss man sich hochziehen.“ Natürlich werde die Entwicklung mal stagnieren. Aber auch solche Tage sind nicht schlimm. Denn zu Hause wartet dann schon Lola Emilia: „Das ist jedes Mal ein wunderschöner Moment, wenn ich meine Tochter nach dem Training wieder in den Arm nehme.“

Leonie Meyer

Es sind die besonderen Momente, wenn Levi auf dem Spielplatz rumspringt und sagt, dass er gerade auf dem Surfboard steht. Levi ist der Sohn von Kitesurferin Leonie Meyer und hat eine seltene Unterschenkelfehlbildung. Letztes Jahr wurde er zwei Mal bei Spezialisten in Amerika operiert, ein Fixateur wurde eingesetzt. Dieses Jahr folgte die dritte Operation in Deutschland.



Seglerin Leonie Meyer mit Sohn. © privat

„Ich bin besonders stolz, wie er mit dem Fixateur trotzdem so ein glückliches Kind und ein Sonnenschein ist“, sagt Meyer: „Er ist ein absolutes Vorbild, total bewegungsaffin. Er fährt auch Roller oder hängt im Klettergerüst, da sind immer alle total aus dem Häuschen.“



Im Mai 2021 kam Levi zur Welt, im Oktober 2021 schloss Meyer ihr zweites Staatsexamen im Medizinstudium ab. Die Sportlerin, die die meiste Zeit des Jahres im Van unterwegs ist und auch lebt, arbeitete die Wochenenden durch. 800 Stunden lernen für das Studium, daneben Leistungssport und Familie.





Vier Monate in Amerika

„Natürlich ist es manchmal einfach zu viel. Definitiv“, sagt die 30-Jährige: „Es gibt immer mal Momente, in denen alles auf einen einstürzt, in denen man einfach weint.“ Während der vier Monate in Amerika mit Levi konnte Meyer nicht ansatzweise so viel trainieren wie ihre Konkurrenz. Zudem ist sie aktuell auch noch auf Trainersuche. Den Wiedereinstieg hatte sie sich leichter vorgestellt: „Das Niveau ist noch mal ordentlich angestiegen. Es ist brutal schwer, da wieder reinzukommen.“



Bei den Weltcups in Palma und Hyeres landete sie in diesem Jahr auf den Plätzen zwölf und 13. Kein Weltuntergang, das weiß sie selbst. Aber das Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Bei der Weltmeisterschaft im August möchte Meyer das Ticket für Deutschland lösen.





Unterstützung vom Verband

Unterstützung gibt es vom Deutschen Segler-Verband, der junge Eltern mit Olympia-Ambitionen finanziell fördert. „Das ist ziemlich einzigartig“, sagt Meyer: „Ich glaube, in Deutschland gibt es das sonst bei keinem Verband. Definitiv ein wahnsinniger Schritt nach vorne.“



Nachholbedarf gibt es natürlich weiterhin. Besonders beim Thema Kaderstatus. „Man fällt sofort aus dem Raster, wenn man nach der Geburt nicht sofort die Leistung zeigt wie vorher.“ Und erhält somit auch keine Förderung mehr. Meyer hofft, dass der Deutsche Olympische Sportbund schwangeren Athletinnen entgegen kommt und mehr Zeit gibt, den Kaderstatus nach der Geburt zu bestätigen. „Bei mir waren das fünf Monate und das ist ganz klar nicht genug.“



Laura Ludwig

Als „Quantensprung“ bezeichnet Laura Ludwig die Unterstützung vom Deutschen Segler-Verband für Eltern. Im Volleyball gibt es eine solche Art der Unterstützung noch nicht.



Beachvolleyballerin Laura Ludwig mit Nachwuchs. © privat

„Im Volleyball war es jahrelang eine Katastrophe, dass wir als Muttis zurückkamen und dann nur 75 Prozent der Punkte bekommen haben. Das war ein Schlag ins Gesicht“, sagt Ludwig. Es habe Jahre gedauert, bis bei der Thematik eine Veränderung angepeilt wurde. Dass jetzt darüber nachgedacht wird, wie man Mütter im Leistungssport unterstützen kann, sei schon viel wert: „Eigentlich bräuchten wir zwei Gehälter, um Familie und Leistungssport miteinander zu vereinbaren.“ Die Olympiasiegerin von Rio 2016 hat mit dem britischen Volleyballtrainer Imornefe Bowes zwei Kinder. Teo Johnston wurde im Sommer 2018 geboren, Lenny Matthias im Mai vergangenen Jahres.



Die 37-Jährige rechnet nicht damit, dass sich mögliche Veränderungen in der Wertschätzung von Müttern im Sport noch maßgeblich auf sie auswirken werden. Sie zählt sich zu der Generation, die viel anstößt und auch inspiriert. Eine Rolle, die ihr gefällt.



Zweimal hundert Prozent

Ludwig, die mit ihrer Teampartnerin Louisa Lippmann die Teilnahme an Olympia in Paris anstrebt, möchte betonen, dass man auch als Mutter leistungsfähig sein kann. Zumindest dann, wenn man sich nicht mit Existenzängsten auseinandersetzen muss. „Man braucht also – auch eine finanzielle – Sicherheit. Die Mütter, die ich bei uns auf der Tour sehe, sind alle leistungsfähiger als vor den Kindern. Das finde ich schon krass.“ Schon oft habe Ludwig mit anderen Spielerinnen darüber philosophiert, woran das liegt. „Im Kopf ist man einfach klarer“, sagt Ludwig: „Man will eben in beiden Bereichen 100 Prozent geben, vielleicht ist man dadurch konsequenter und zielstrebiger.“





Kopf nie ausschalten

Die Sportlerin fordert, dass man Frauen, die darüber nachdenken, ein Kind zubekommen, nicht von vornherein abschreibt. Sondern schon im Jahr der Schwangerschaft weiter unterstützt mit Trainingsmöglichkeiten und einer psychologischen Betreuung.



Ludwig weiß es ja aus eigener Erfahrung, wie sich das Familienleben auf das Sportlerleben auswirkt. Früher habe sie nach dem Training auch einfach mal entspannen können, den Kopf ausgeschaltet. „Mit Kindern kannst du deinen Kopf eigentlich nie richtig ausschalten.“ Umso wichtiger ist der Familien- und Freundeskreis, der bei der Betreuung von den Kindern unterstützt.



„Das ist wie ein kleines Dorf. Meine Mama-Verantwortung muss ich dann manchmal auch ein bisschen abschalten, damit ich mich zu hundert Prozent auf meinen Beruf fokussieren kann“, sagt Ludwig. Es gehe um die Balance zwischen dem Sportler- und dem Mama-Herz. „Natürlich beflügelt es auch total, wenn die Beiden bei einem Turnier dabei sind.“