Löwen sind schon hungrig

Von: Markus Katzenbach

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier von den Löwen Frankfurt. Foto: Imago Images © imago images/Rene Schulz

Frankfurt Löwen fühlen sich für die Vorbereitung auf Eis bestens gerüstet und alle Weichen sind bereits gestellt .

Während dieser Tage nach und nach alle Frankfurter Löwen wieder am Arbeitsplatz eintrudeln, ist Sportdirektor Franz-David Fritzmeier kurz verreist. Zunächst ist in Füssen ein Lehrgang der deutschen U-20-Nationalmannschaft angesetzt gewesen, mitsamt zwei Testspielen gegen die Slowakei, automatisch auch eine Art Branchentreffen. Mit Managerkollegen aus der ersten Klasse des deutschen Eishockeys, Spielerberatern, dem zuständigen Bundestrainer Tobias Abstreiter. „Ein Pflichttermin“, sagt Fritzmeier, nicht nur wegen Austausch und Kontaktpflege, besonders wegen des Blicks auf die Juniorenauswahl: „Aus diesem Teich fischt man ja auch.“

Was im Löwen-Fall eher ein Zukunftsthema ist. Fürs Erste ist Fritzmeier genug ins Netz gegangen, der eine oder andere vielversprechende Fang geglückt, Kevin Bicker zum Beispiel. Das Sturmtalent wäre in Füssen auch dabei gewesen, kränkelt aber gerade etwas. „Wir müssen darauf achten, dass er fit in die Saison geht“, sagt Fritzmeier, Anlass zu größeren Sorgen ist das nicht.

Auch der Anführer bleibt

Im Großen und Ganzen ist man im Löwen-Lager sowieso guter Dinge. Vieles ist erledigt, ehe nächste Woche die eigentliche Vorbereitung beginnt. Zum Beispiel ist die Kabine renoviert worden und sind andere „strukturelle Dinge“, die, so Fritzmeier, „im Hintergrund wichtig sind“, geschehen, etwa bei Spielerunterkünften.

Früh fertig ist diesmal auch die Arbeit am Kader, mit nun wie geplant drei Torhütern, acht Verteidigern und 14 Stürmern. Diejenigen Löwen, die bereits in Frankfurt weilten, haben ihre Fitnesstests und medizinischen Untersuchungen zumeist schon in den vergangenen Tagen hinter sich gebracht, damit von Montag bis Mittwoch die Konzentration den restlichen Deutschen und den Ausländern gelten kann, die am Wochenende einfliegen. Die Zeit ist knapp genug, Termine auf dem Bürgeramt oder der Ausländerbehörde kommen bei einigen noch dazu. „Wir wollen möglichst am Mittwochnachmittag zum ersten Mal mit der kompletten Mannschaft aufs Eis“, erklärt Fritzmeier. Wer durchgecheckt ist, darf das gleich am Montag.

Termine abseits des Eises sind ebenfalls vereinbart: Am Montagabend zum Beispiel ein Mannschaftsabend in einem Gasthaus, am nächsten Wochenende eine Veranstaltung mit Frauen und Kindern von Spielern und Trainern. Am 12. August (17 Uhr) steht das erste Testspiel in Krefeld an, danach werden die Sachen gepackt. Vom 14. bis 18. August geht es ins Trainingslager im Sportkomplex des Schweizer Dörfchens Le Sentier, mit namhaften Gegnern: dem Ajoie HC und dem HC Friboug-Gottéron aus der starken Nationalliga der Schweiz, dem Genève Servette HC als deren Meister. Schließlich warten bei den Adlern Mannheim (25. August), den Kölner Haien (27. August) und dann gegen die Huskies Kassel (1. September) im einzigen Heimspiel der Vorbereitung drei alte Rivalen zu deren Abschluss – ehe zwei Wochen später (15. September) zu Hause gegen Iserlohn die neue DEL-Saison Löwen beginnt.

„Wir haben uns bewusst entschieden, das letzte Wochenende nicht zu spielen, um noch mal durchzuatmen, bevor es in den vollen Rhythmus geht“, erklärt Fritzmeier. Ein Kunststück ist ihm im Sommer geglückt: die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Anführer Carter Rowney bis 2026. „Das war sehr wichtig, um frühzeitig Weichen zu stellen und auch ein Zeichen für die anderen Spieler zu setzen: Wir wollen vorwärts kommen“, betont der Manager. „Es ist nicht selbstverständlich, von so einem Spieler, der letztes Jahr über weite Strecken der beste Spieler der Liga war, so ein Commitment zu erhalten. Das gibt Energie.“ Und erspart den Frankfurtern ein nerviges Dauerthema.

Und sonst? Das in der vergangenen Runde zu oft schwächelnde Powerplay sollte durch Ville Lajunen, Maksim Mathuskin und auch Cody Kunyk gestärkt sein, die im Vergleich zur herausragenden ersten arg stark abfallende zweite Reihe ebenso, mit Kunyk und Cameron Brace – zwei Punkte, auf die Fritzmeier bei der Zusammenstellung des neuen Kaders Wert legte. Und die angestrebte Blutauffrischung ist nicht nur, aber insbesondere durch neue Jung-Löwen wie Bicker oder Markus Schweiger vollzogen. „Auf dem Papier sieht das gut aus“, sagt der Sportdirektor mit der gebotenen Zurückhaltung, weil niemand weiß, was das hinterher auf dem DEL-Eis wert ist. Immerhin: „Da ist sogar mehr gelungen, als ich erwartet hatte“, fügt Franz-David Fritzmeier an. Die Hausaufgaben sind erledigt.