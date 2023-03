Löwen Frankfurt kurz vor der Krönung

Von: Markus Katzenbach

Die Löwen Frankfurt haben die Verträge mit Kapitän Reid McNeill und Jung-Star Daniel Wirt verlängert. © dpa

Löwen Frankfurt hoffen in der DEL weiter auf einen Platz in den Pre-Playoffs

Vor dem spannenden Hauptrunden-Finale gab es erst einmal gute Löwen-Nachrichten: Den Frankfurter Aufsteigern ist es gelungen, Kapitän Reid McNeill und Abwehrkollege Daniel Wirt für eine weitere Saison in der ersten Klasse des deutschen Eishockeys an sich zu binden, wichtig für die weitere Zukunft. Für die Gegenwart gilt: „Es ist mega, dass wir es in der Hand haben, mehr als unser Ziel zu erreichen“, betont Sportdirektor Franz-David Fritzmeier vor den letzten Punktspielen an diesem Freitag (19.30 Uhr) bei den Nürnberg Ice Tigers und am Sonntag (14 Uhr) am Ratsweg gegen die Augsburger Panther.

Es passt zur ersten Frankfurter DEL-Runde nach zwölf Jahren, dass kurz vor Schluss erst klar sein wird, ob die Löwen ihre mit dem Klassenerhalt schon erfolgreiche Saison noch mit Pre-Playoffs veredeln. Zwei Siege reichen den zehntplatzierten Frankfurtern (74 Punkte) für den nötigen Top-Ten-Platz, auch fünf Zähler schon. Dann kämen weder Berlin (72) noch Schwenningen (72) oder Iserlohn (73, nur noch ein Spiel) nicht mehr vorbei.

„Wir sind sehr positiv und denken, dass wir es schaffen“, sagt Fritzmeier, „aber dafür muss alles passen“. Gerade bei den Nürnbergern, die als Neunter ihren Pre-Playoff-Platz bereits sicher haben und höchstens noch von fünf Punkte dahinter liegenden Löwen überholt werden können. „Eine junge Mannschaft, die sich über die Saison gut entwickelt hat, aber auch für uns schlagbar ist, wenn wir alles aufs Eis bringen“, urteilt Fritzmeier. Was ebenso für Augsburg gilt, auch wenn der Manager zurecht warnt, dass das Spiel gegen den zuletzt gar nicht so schlechten Tabellenvorletzten „kein Selbstläufer“ wird.

Vermutlich kann von den zuletzt Fehlenden immerhin Dylan Wruck wieder mitmischen, vielleicht auch Kapitän McNeill. „Eine Säule in unserer Abwehr, einer der besten Defensivspieler der Liga“, freut sich Fritzmeier über die Weiterverpflichtung. Ebenso wie bei Daniel Wirt, der sich bemerkenswert entwickelt hat, bis zum deutschen U 25-Auswahlspieler.

Sie bleiben, der eine oder andere wird gehen, zusammen hat man noch ein Ziel. Fritzmeier: „Ein Großteil der Jungs hat letztes Jahr gemeinsam die Zweitligameisterschaft erreicht, jetzt können sie gemeinsam diese Saison krönen.“