Lisickis Lauf ist beendet

Von: Thorsten Remsperger

Traurig, aber mit dem Anflug eines Lächelns, verabschiedet sich die Berlinerin im Viertelfinale der Bad Homburg Open.

Bis dato genoss Sabine Lisicki ihre Rückkehr auf die große Bühne des Profitennis in vollen Zügen. Bei den Bad Homburg Open wurde die lange verletzte 32-Jährige nicht müde zu betonen, wie sehr sie Turnierbotschafterin Angelique Kerber dankt, eine Wildcard erhalten zu haben; einmal weinte sie bei diesen Worten sogar, im Interview vor 3500 durchaus gerührten Zuschauern, nach ihrem Achtelfinalsieg, mitten auf dem Centre Court. „Hier zu spielen, bedeutet mir so viel, das kann sich keiner vorstellen“, sagte Lisicki schluchzend.

Sogar ein Halbfinale gegen Kerber schien möglich. Sie erkenne immer mehr „die alte Sabine“ in sich, stellte sie fest, doch zu dieser Metamorphose gehören eben wahrscheinlich auch Rückschläge. In einem Spiel der vergebenen Chancen unterlag die einstige Wimbledon-Finalistin (2013) der Französin Caroline Garcia gestern Nachmittag mit 3:6, 6:7. Traurig, aber mit dem Anflug eines Lächelns, winkte die Berlinerin im orangefarbenen Kleid letztmals den Fans zu, ehe sie den Rasen verließ.

Die Freude überwiegt

Eine Stunde nach der Niederlage war Lisicki bei der Pressekonferenz schon wieder bei bester Laune. Es überwiege klar die Freude über ihre Leistungen beim fünften Turnier seit ihrem Comeback als der Ärger über die Niederlage, sagte sie.

Zwölf Breakbälle hatte Lisicki, die sich von Rang 804 der Weltrangliste wieder nach oben arbeiten muss, gegen die French-Open-Siegerin der Doppelkonkurrenz. Alleine vier waren es im ersten Aufschlagspiel, dann sogar sechs bei 1:0-Führung im zweiten Satz. Es sollte aber einfach nicht sein. Entweder servierte die 28-jährige Garcia in den entscheidenden Momenten des keinewegs hochklassigen, aber dafür sehr spannenden Duells zu gut. Der Weltranglisten-75. gelangen schon 32 Asse in drei Turnierspielen. Oder Lisicki fehlte es bei ihren Schlägen an Präzision.

Einmal faltete die Deutsche ihre Hände und blickte sehnsüchtig in den blauen Himmel, also wolle sie ein Stoßgebet sprechen. Dass es mit einem Break nicht klappe – Garcia nutzte immerhin eine ihrer vier Chancen – brachte die Deutsche mit der Stärke ihrer Gegnerin in Verbindung. „Unheimlich gut serviert“ habe sie, habe sich richtig gut aus den Situationen rausgerettet. „Ich konnte oft nix machen.“

Für Wimbledon hat sie Zeit

Auch im Tiebreak des zweiten Satzes hatte Lisicki alle Chancen, führte mit 5:3. Jedoch schlug sie bei ihrem zweiten Satzball (7:6) in einem aussichtsreichen Ballwechsel eine Rückhand ins Aus und beim ersten Matchball gegen sich eine Vorhand ins Netz – 7:9, Aus, vorbei.

Von der Konkurrenz gab es viel Lob. „Ich freue mich für sie, dass sie wieder auf der Tour spielt und Matches gewinnt. Sie kann stolz auf sich sein, wie sie sich die letzten Monate zurückgekämpft hat“, lobte beispielsweise Kerber, deren Viertelfinal-Match gegen Alizé Cornet bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet war.

Zuletzt hatte Lisicki im Januar 2018 das Viertelfinale eines WTA-Turniers erreicht, in Taiwan war das. Ab Oktober 2020 folgte nach ihrem Kreuzbandriss die schwerste Zeit, 18 Monate arbeitete der Blondschopf daran, wieder Tennis auf hohem Niveau spielen zu können.

Am Wochenende dorthin zurückzukehren, wo sie am erfolgreichsten war, wäre so etwas wie die vorläufige Krönung ihres Comebacks. Ein Journalist wies sie darauf hin, dass die Wimbledon-Veranstalter noch nicht alle Wildcards vergeben hätten. Wie es denn bei ihr aussehe, wollte er wissen. „Für Wimbledon“, entgegnete Sabine Lisicki mit leuchtenden Augen, „für Wimbedon habe ich immer Zeit.“