Lionel Messi, perfekt getimt

Von: Thomas Kilchenstein

Teilen

Unnachahmlich: Lionel Messi trifft per Freistoß zum 2:1 für Inter Miami gegen Cruz Azul im Leagues Cup. © Getty Images via AFP

Der argentinische Weltmeister trifft für seinen neuen Klub Inter Miami in der 94. Minute zum Sieg. Besser hätten es sich die Regisseure aus Hollywood nicht ausdenken können.

Hollywood liegt zwar am anderen Ende der Staaten, fünf Flugstunden entfernt, aber vermutlich hätten die dort ansässigen Regisseure lachend den Kopf geschüttelt, hätte man ihnen diesen Plot erzählt, No, No, geht nicht, zu kitschig, zu trashig, zu billig, zu gefühlsduselig, glaubt uns kein Mensch. Schießt der Messi bei seinem Debüt für Inter Miami den Ball in der Nachspielzeit in den Winkel, per Freistoß, zum Siegtreffer, gegen eine mexikanische Mannschaft. Geht’s nicht eine Nummer pfiffiger?

Ging es nicht. Lionel Messi, dieser Einzigartige, dieser Heilige in Fußballschuhen, schnippelte den Ball gefühlvoll aus gut 20 Metern in seinem ersten Spiel genau in den Knick, ein Traum von einem Freistoß. Ein Freistoß wie inszeniert, wie einstudiert. Und die halbe Welt wunderte sich nicht.

Genau so und keinen Deut anders haben sich Geldgeber und Besitzer von Inter Miami um David Beckham, einst kein schlechter, wenn der Ball ruhte, das gedacht mit ihrem großzügigen Invest in den kleinen Floh, der sich vor einem dreiviertel Jahr zum Weltmeister gekürt hatte. Er lieferte prompt. Das sind die Geschichten, die die Amis lieben, grell, rührselig, mit Happyend. Dem Ex-Posterboy Beckham, der nach seiner Karriere bei Los Angeles Galaxy die Rechte erhielt, für lediglich 25 Millionen Dollar (statt der üblichen 150 Millionen) ein Team gründen zu dürfen, standen die Tränen in den Augen. Was für ein Moment für dieses Land, Schlagzeile: a dream comes true. Und ein Messi-Moment wie er in jedem Buch steht.

Aus Marketing-Sicht, und im Grunde geht es ja nur darum, stimmte in diesem Moment einfach alles, das Timing war perfekt. Die großen US-Profi-Ligen sind in der Sommerpause, die Frauen-WM mit den Favoritinnen aus den USA rollt gerade erst an, da passte das Messi-Debüt strategisch ideal in diese Sport-Vakanz. Mit Messi macht man money, wegen Messi abonnieren Amis Streamingdienste inklusive MLS-Messi-Pass für die Spiele von Inter Miami, wegen Messi kamen Serena Williams, Kim Kardashian, Posh Spice oder LeBron James ins Stadion von Fort Lauderdale - ganz sicher nicht wegen dieses an sich bedeutungslosen im ersten Vorrundenspiel im Leagues-Cup-Wettbewerb gegen Cruz Azul. Der Beckham-Klub war in aller Munde, folgten vor dem Spiel noch 8,5 Millionen Menschen dem erst 2018 gegründeten Franchise-Unternehmen waren es nach den 90 Minuten bereits 11,6 Millionen Follower. Tendenz steigend.

Inter Miami CF

Da bahnt sich offenbar ein Boom an, zumal dann, wenn die Barcelonasierung des Klubs aus Florida weiter voranschreitet. Erstaunlich viele Ex-Spieler des FC Barcelona sind oder wollen an den Ball, neben Messi noch Sergio Busquets, der im Mittelfeld Fäden zieht, und Jordi Alba, die schon da sind.

Als weiterer Neuzugang aus der alten Connection wird Luis „der Beißer“ Suarez gehandelt, momentan noch in Porto Alegre in Brasilien aktiv. Mit keinem anderen Spieler stand der Uruguayer öfter gemeinsam auf dem Platz als mit seinem argentinischen Buddy Messi, in 258 Partien immerhin. Ältere Herrschaften fürwahr, die noch wissen, wie es geht. Und vor allem einen prominenten Namen haben, der Strahlkraft hat. Und gut fürs Business ist.