Le Clos nicht zur WM

Von: Timur Tinç

Nicht gut drauf, aber für den deutschen Meistertitel hat es noch gereicht: Chad le Clos. © dpa

Olympiasieger von 2012 nicht in Form / Sein Verein SG Frankfurt holt 14 Titel in Berlin

Bei den deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin von Donnerstag bis Sonntag war Chad le Clos ein gefragter Mann. Der Olympiasieger von London machte viele Selfies und schrieb Autogramme vor und nach seinen Wettkämpfen. Seit Oktober trainiert und lebt der 31-jährige Schwimm-Superstar aus Südafrika in Frankfurt und ist Mitglied der SG Frankfurt. Deshalb durfte er auch bei den nationalen Titelkämpfen mitschwimmen.

Auf die Weltmeisterschaft in Fukuoka (14. bis 30. Juli), wird er aber verzichten. Das berichtete Michael Ulmer, Sportdirektor der SG Frankfurt, am Montag. „Er ist noch nicht so fit nach seiner krankheitsbedingten fünfwöchigen Trainingspause“, sagte Ulmer. Le Clos gewann zwar Gold über die 100 Meter Schmetterling in 52,11 Sekunden, wurde aber über die doppelte Distanz – seiner Paradestrecke – nur Dritter in 1:57,99 Minuten. Weit entfernt von seiner Bestzeit 1:52.96 Minuten von seinem Olympiasieg 2012 in London, als er den großen Michael Phelps bezwang und zum Superstar in seiner Heimat aufstieg. Die Zeiten sind zwar für deutsche Verhältnisse gut, reichen aber international nicht, um vorne dabei zu sein. „Sein Fokus ist ganz eindeutig auf den Olympischen Spielen“, sagte Ulmer.

Für die SG Frankfurt waren die nationalen Titelkämpfe ein voller Erfolg. 14 Titel heimste der Frankfurter Verein ein. 16 Schwimmerinnen und Schwimmer waren daran beteiligt. Nach der Absage von le Clos bleiben Anna Elendt und Lukas Matzerath die heißesten Eisen im Feuer für die SG Frankfurt.

Vize-Weltmeisterin Elendt, die in Berlin Gold über 50 und 100 Meter Brust gewann, macht sich vor dem WM-Start hingegen „ein bisschen Sorgen“. Sie plagen ein paar Oberschenkelprobleme. Im Training sei das bereits vorgekommen, „nach zwei, drei Tagen war das dann wieder okay“, sagte die 21-Jährige.

Lucas Matzerath wertete vor allem seine Zeit von 59,12 Sekunden über 100 Meter Brust, mit der er nur knapp über dem deutschen Rekord von Fabian Schwingenschlögl (58,95) blieb, als „sehr gutes Zeichen“. Über 50 Meter musste der EM-Dritte am Sonntag jedoch Melvin Imoudu vorbeiziehen lassen, der deutschen Rekord in 26,79 Sekunden schwamm. Matzerath hatte sich zuvor in 2:11,35 Minuten den Titel über die 200 Meter Brust vor Teamkollege und Ex-Weltmeister Marco Koch gesichert, der die WM-Norm nicht erfüllen konnte.

Chad le Clos wird immerhin an diesem Wochenende noch einmal bei den Hessischen Meisterschaften in Bad Soden an den Start gehen, bevor er in die Heimat nach Durban fliegt. Viel Zeit, um Selfies zu machen und Autogramme zu schreiben.