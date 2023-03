„Hansi hat sich sehr um mich bemüht“: Top-Talent erteilt DFB trotzdem eine Absage

Von: Antonio José Riether

Teilen

Der DFB will Talente halten, die auch für weitere Nationen spielberechtigt wären. Nun gab es eine Absage von einer Mittelfeld-Hoffnung – trotz der Bemühungen von Hansi Flick.

Frankfurt am Main – Die bestmögliche Nationalelf zusammenstellen, das ist der Job von Hansi Flick und Sportdirektor Rudi Völler. Eines der Aufgabengebiete der DFB-Entscheider: Spieler, die für mehrere Nationen auflaufen könnten, für Deutschland zu begeistern. Bei Akteuren wie Jamal Musiala oder zuletzt Felix Nmecha hat dies geklappt, nun erteilte Lazar Samardzic dem Verband eine Absage – er wird kürzlich für Serbien auflaufen. Und das, obwohl ihn Flick persönlich versuchte, zu überreden.

Lazar Samardzic Geboren: 24. Februar 2002 in Berlin Position: Offensives Mittelfeld Verein: Udinese Calcio Profi-Stationen: Hertha BSC, RB Leipzig

Lazar Samardzic: DFB-Talent spielte kürzlich noch für die U21 – künftig läuft er für Serbien auf

Bei der Pressekonferenz des DFB am Montagmittag wurde der Name Lazar Samardzic in einem Satz mit den beiden FC-Bayern-Nachwuchsspielern Malik Tillman und Josip Stanisic genannt. Die gebürtigen Bayern spielten zunächst für die Nachwuchsteams des DFB, ehe sie sich für einen anderen Verband entschieden. So spielt Tillman seit Juni für die USA, Stanisic ist seit Oktober 2021 kroatischer Nationalspieler.

Nun steht Samardzic erstmals im Aufgebot der serbischen A-Nationalmannschaft, die von der ehemaligen Spielerlegende Dragan Stojkovic trainiert wird. Dabei hoffte man beim DFB auf den 21-jährigen Berliner Samardzic, der seit der U16-Nationalmannschaft stets für die deutschen Auswahlteams aufgelaufen war. Sein letzter Einsatz liegt nicht weit zurück, erst im November traf er für die deutsche U21 beim 4:2-Sieg über Italien – unter Trainer Antonio di Salvo.

Choupo-Moting, Calhanoglu, Boateng: Diese Spieler haben sich gegen den DFB entschieden Fotostrecke ansehen

DFB-Talent entscheidet sich gegen Deutschland: „Schade und enttäuschend“

Dieser äußerte bei der Pressekonferenz sein Bedauern für Samardzics Entscheidung. „Der ein oder andere Spieler hat uns in letzter Zeit verlassen, es ist das gute Recht eines jeden einzelnen, zu entscheiden, für welches Land er spielen möchte“, meinte der ehemalige Bundesliga-Stürmer. „Für uns ist das schade und enttäuschend, weil wir uns um die Spieler bemühen“. Entscheidet sich ein Spieler gegen den DFB, tue das weh, „weil man Vertrauen und eine Bindung zum Spieler aufbaut“, meint di Salvo. Zwar nennt der 43-Jährige Samardzic nicht beim Namen, dennoch steht er exemplarisch für das Problem des DFB.

Bei Hertha BSC galt der offensive Mittelfeldspieler als großes Talent und feierte mit 18 Jahren sein Bundesligadebüt, nach drei EInsätzen zog es ihn im Sommer 2020 zu RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann. Für den Sachsen, die 500.000 Euro für ihn hinblätterten, lief er neunmal auf, ehe Udinese Calcio auf ihn aufmerksam wurde. Der italienische Erstligist nahm daraufhin drei Millionen Euro in die Hand und verpflichtete Samardzic zur Saison 2021/22. In dieser Saison ist er einer der Leistungsträger in Udine, in 26 Partien traf er viermal und legte drei weitere Tore vor.

Lazar Samardzic entschied sich gegen das deutsche Nationalteam und für Serbien. Trotz eines Gesprächs mit Hansi Flick. © Independent Photo Agency/Schüler/imago

Lazar Samardzic über Entscheidung gegen den DFB: „Mein großer Traum ist die EM 2024“

Gegenüber Sport1 sprach der Deutsch-Serbe nun über seinen Entschluss, doch nicht für das DFB-Team spielen zu wollen und begründete dies. „So eine Entscheidung fällt natürlich nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit“, wurde Samardzic zitiert, „mehrere Gespräche“ mit dem serbischen Nationaltrainer Dragan Stojkovic über seine sportliche Perspektive hatten ihn überzeugt. Somit steht er bereits für die nächsten Länderspiele gegen Litauen (24. März) und Montenegro (27. März) im Aufgebot der „Adler“.

Besonders das nächste große Turnier im kommenden Jahr ist für ihn eine Motivation gewesen, den Verband zu wechseln. „Ich bin unheimlich stolz, jetzt schon dabei sein zu dürfen. Mein großer Traum ist die EM 2024. Dass ich sofort mithelfen kann, dieses Ziel zu erreichen, ist eine Ehre“, erzählt Samardzic. Beim DFB wäre er unter Antonio di Salvo hingegen fest für die U21-EM in diesem Sommer eingeplant gewesen, doch auch der Bundestrainer hatte ihn kürzlich kontaktiert.

Samardzic erteilte DFB eine Absage: „Hansi Flick hat sich sehr bemüht“

„Hansi Flick hat sich sehr um mich bemüht und mir seinerseits einen Weg mit der A-Nationalmannschaft aufgezeigt, was mich sehr gefreut hat. Natürlich ist es eine Ehre, wenn dich der deutsche Bundestrainer anruft“, so Samardzic, der sich dennoch für das Herkunftsland seiner Eltern entschied. „Trotzdem war ich mir zu diesem Zeitpunkt bereits sicher, dass ich für das Heimatland meiner Eltern auflaufen will.“

Das begründet Samardzic auch aus Fan-Sicht, denn den Serben habe er stets die Daumen gedrückt. „Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Filip Kostic – das sind alles Jungs, mit denen meine Familie und ich immer mitgefiebert haben und von denen ich sicher eine Menge lernen kann und werde“, meint der Gewinner der U17-Fritz-Walter-Medaille in Bronze von 2019. „Ich bin jetzt 21, habe ein paar Jahre konstant auf hohem Niveau gespielt und bin jetzt auch bereit, in der Nationalmannschaft Gas zu geben“. Flick wird also nach anderen Optionen für seine Offensive Ausschau halten müssen. (ajr)