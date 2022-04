Kickers im Clinch mit der Liga

Hickhack nach Corona-Ausbruch: Die Partie der Offenbacher gegen den Bahlinger SC musste doch verlegt werden.

Zumindest das Wetter hatte ein Einsehen mit den von Verletzungen und einem Corona-Ausbruch arg gebeutelten Offenbacher Kickers. Nachdem deren Antrag auf Verlegung der Partie beim Bahlinger SC von der Regionalliga Südwest am Freitag abgelehnt worden war, obwohl das Offenbacher Gesundheitsamt gegenüber der Profimannschaft sowie dem Trainer- und Betreuerteam ein „Spiel-, Trainings- und Zusammenkunftsverbot“ ausgesprochen hatte, folgte am Samstag das nächste Kapitel der kuriosen Geschichte: Die Platzkommission erklärte den Rasen für unbespielbar. Die Partie musste also doch verlegt werden.

Der Platz konnte kein Wasser mehr aufnehmen, hieß es. Thomas Sobotzik war trotz der glücklichen Fügung alles andere als zum Scherzen aufgelegt. Der Geschäftsführer des OFC nannte den gesamten Vorgang „eine Farce“ und machte die Liga indirekt dafür verantwortlich, dass es bei den Kickers, die am Freitag mit einem Rumpfkader (zwei Torhüter, zwölf Feldspieler) angereist waren, am Samstag drei weitere Verdachtsfälle gegeben hatte, darunter sei ein Spieler, der eine hochschwangere Frau habe.

Voller Ironie dankte Sobotzik dem „findigen Juristen Frank Thumm“ vom württembergischen Fußballverband, der die Regionalliga Südwest GbR in Rechtssachen berät. Deren Entscheidung habe „erste Früchte getragen“, so Sobotzik. „Es hat sich richtig gelohnt, dass wir eine Zusammenkunft hatten und diesen schönen Ausflug nach Bahlingen gemacht haben.“ Es ist zwar fast ausgeschlossen, dass ein Spieler, der sich am Freitag bei einem Kollegen angesteckt hat, bereits am Samstagmorgen positiv getestet wird. Doch die drei Verdachtsfälle zeigen, dass die Anordnung des Gesundheitsamtes, Zusammenkünfte zu vermeiden, sinnvoll war.

Die Kickers hatten verkündet, dass einige Spieler, bei denen der Befund vergangene Woche positiv war, am Sonntag die Chance hatten, sich freizutesten. Ob das gelungen ist, darüber will der OFC erst an diesem Montag informieren. „Wir müssen nun sehen, was noch kommt und welche Konsequenzen das hat“, so Sobotzik.

Angesichts der Möglichkeit zur Freitestung waren die Kickers Ende vergangener Woche mit Blick auf das für Mittwoch (19 Uhr) angesetzte Heimspiel gegen die TSG Balingen noch zuversichtlich. Ob diese Einschätzung weiterhin Gültigkeit besitzt, ist offen. Es könnte gar zum Kuriosum führen, dass das Gesundheitsamt die Anordnung über den 5. April hinaus verlängert. Dann hätte der OFC einen Grund, die Partie verlegen zu lassen, obwohl sich an den Fakten nichts geändert hätte. Die Regionalliga hatte aber betont, dass die Anordnung nur für das Offenbacher Stadtgebiet gelte.Von Christian Düncher