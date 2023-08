Jumping Jack Luan und sein Freund Cengiz

Von: Jürgen Streicher

Nur fliegen ist schöner. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Der Schlappekicker unterstützt eine SOS-Kinderdorf-Initiative im Frankfurter Stadtteil Sossenheim.

Luan hüpft wie ein Flummi. Auf und ab, immer wieder mit wachsender Begeisterung und Lust an der Bewegung. Immer noch ein bisschen höher, und sein Lächeln wird breiter, während die Haare lustig fliegen. Geht irgendwie alles fast von selbst auf so einem professionellen Trampolin, man muss nur die Balance halten und ein bisschen Druck auf die Füße geben. Dass es hierbei auch um Sport geht, merken Luan und sein Kumpel Cengiz auf dem Trampolin nebendran dennoch schnell. Denn die Flummi-Nummer kostet Kraft und Energie, nach einer halben Stunde ist dringend eine erste Pause angesagt.

Für Luan, Cengiz und noch acht andere Jungs und Mädchen im Grundschulalter ist der Ausflug in die Abflughalle von „Superfly Air Sports“ im Frankfurter Norden ein Highlight in den Sommerferien. Platt werden sie sein nach dem vollen Programm in der multifunktionalen Trampolinhalle, in der auch „Flight Camps“ über drei Tage angeboten werden. Luan und Cengiz sind glücklich über die eine Einheit, sie ist Teil eines Projekts im SOS-Kinderdorf Sossenheim auf der anderen Seite der Stadt.

Der Chef auf dem Trampolin

Im Kinder- und Familienzentrum, einem interkulturellen Treffpunkt des Stadtteils mit vielen Angeboten, wird viel Wert auf Bewegung und bewusste, gesunde Ernährung gelegt. Ziel ist es, Kinder und deren Familien zu unterstützen, sich mit einem aktiven Aufwachsen und Freude an Bewegung anzufreunden. „Meine Stadt. Mein Sport. Meine Zukunft“, der Titel des eigens für das SOS-Kinderdorf entwickelten Gesamtprojekts gibt die Richtung und Idee vor: Selbstvertrauen, Gemeinschaftsgefühl, Zusammengehörigkeit. Neben der Vermittlung von Spaß und Freude im Sport lege das Projekt beim ein oder anderen Kind auch den Grundstein für die Teilnahme am Vereinssport, sagt Koordinatorin Nicol Hartel-Teixeira.

Gefördert wird es seit Beginn 2018 jährlich von der DFL-Stiftung. Zwecks Erweiterung des Angebots wird nun die Schlappekicker-Aktion das Projekt ebenfalls unterstützen, und zwar als Langzeit-Projekt. Jährlich werden 4000 Euro für Sportcamps für Kinder von sieben bis elf Jahren in den Sommerferien nach Sossenheim überwiesen. „Es ist super, wie groß das Engagement ist, den Kindern Chancen über den Sport zu bieten“, so der Schlappekicker-Vorsitzende Arnd Festerling, der sich kurz selbst aufs Trampolin wagte, bei der Übergabe der Spende in der Abflughalle der Trampolinflieger. „Wir sind stolz, das unterstützen zu können.“

Die Freude ist nicht nur bei Luan, Cengiz und den anderen Kindern groß, sie ist auch im Leitungsteam mit Nicol Hartel-Teixeira und den pädagogischen Mitarbeiter:innen und bei den Eltern groß, die im Stadtteil mit vielen sozial schwächeren Familien leben. Sie hätten es sich nicht leisten können, ihre Kinder für drei Tage und Nächte in ein Sport- und Erlebnisdorf in Nordrhein-Westfalen zu schicken. Das war vergangene Woche das absolute Event für zehn Kinder.

Ein Trip ohne Eltern

„Anstrengend, aber schön und super für das Gruppengefühl“, schwärmt Betreuer Marius Stein, der mit im Dorf war und die andere Gruppe mit Fatima El Bakhchouch in die Trampolinhalle begleitet. Für manche Kinder war der Kurztrip das erste Urlaubserlebnis fern der Eltern, für Luan und Cengiz ist der Tag mit Twister, Flying Dunk, Drop Slide, Ninja Run und Climb Wall mindestens genauso aufregend. „Noch 14 Minuten“, ruft der Bruder von Cengiz rüber, auf geht’s zur letzten Runde vor dem abschließenden Essen in der Halle.