Julian Green in Halle rassistisch beleidigt - Trainer Zorniger wütend: „Braunes Gesockse“

Von: Timur Tinç

Erfreulich klare Kante: Alexander Zorniger. © IMAGO/Köhn

Fürths Trainer Alexander Zorniger gibt ein bemerkenswert deutliches Statement nach dem DFB-Pokalspiel beim Halleschen FC ab und fordert Zivilcourage: „Es geht darum, dass wir Charakter zeigen.“

Natürlich war der nie gefährdete Einzug der Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den Drittligisten Hallescher FC in die nächste Pokalrunde längst zweitrangig geworden, 1:0 hatten die Kleeblätter gewonnen, Armindo Sieb hatte früh (19. Minute) das einzige Tor erzielt, wenig glanzvoll, ein Arbeitssieg halt, Mund abputzen und weiter.

Dass diese Partie aber im Gedächtnis bleiben wird, ist Alexander Zorniger zu verdanken, dem Trainer der Fürther, der nach dem Spiel in der Pressekonferenz einen rassistischen Vorfall zuvor im Spiel zu einem Thema machte und er dabei Mühe hatte, die Contenance zu bewahren. In selten gehörter Deutlichkeit forderte der 55-Jahre alte Schwabe Zivilcourage vom Publikum ein. „Das ist der Job von uns“, sagte der Trainer, „aufstehen und sagen, so geht es nicht.“

Was war geschehen? Sein dunkelhäutiger Spieler Julian Green, in Tampa in den USA geboren und beim FC Miesbach fußballerisch groß geworden, war rassistisch beleidigt worden. Viermal sei er von der Tribune aus von einem Zuschauer als „Affe“ bezeichnet worden. Während des Spiels hatte Green, einst auch bei Bayern München am Ball, nichts gesagt. „Ich wollte nicht, dass wir aus der Ruhe kommen, weil ich hier unbedingt gewinnen wollte. Und das tut denen dann am meisten weh“, betonte der 28-Jährige hinterher im Interview. Den Sieg widmete Green nach der Partie auch einigen Anhängern der Hausherren: „Und ich freue mich auch für ein paar Fans von Halle, die mich als Affe bezeichnet haben.“ Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist im Spielbericht des Schiedsrichters nichts vermerkt

Alexander Zorniger aber wollte das nicht auf sich beruhen lassen, ganz im Gegenteil. Der Mann, der selbst mehrere Jahre im Ausland gelebt hatte, in Dänemark und Zypern, nahm in der Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund., zeigte klare Kante, „Wenn jemand das dritte oder vierte Mal Affe zu einem Spieler sagt, dann muss ich einfach sagen: Halt die Klappe! Ich kann‘s nicht mehr hören“, sagte der Coach.

Zivilcourage gefordert

Jeder im Stadion, mit fast 12 000 Menschen bestens gefüllt, habe die Beleidigungen des „Vollpfostens“ gehört. „Das Stadion war zu 95 Prozent ausgelastet, es waren genug Leute da, die hätten eingreifen können.“ Zorniger appellierte an die Zivilcourage eines jeden, es gehe darum, „dass wir Charakter zeigen“, jeder einzelne. Und man brauche jetzt nicht nach irgendwelchen Maßnahmen das DFB zu rufen.

„Ich will es nicht glauben, dass in unserem Land tatsächlich immer noch jemand denkt, er sei mehr wert als ein anderer, egal ob in Fürth, Nürnberg oder in Rostock, so etwas gehört sich nicht“, fügte der aufgebrachte Fußballlehrer noch hinzu. Und fuhr in seinem berechtigten Zorn fort: „Wir sind ein tolles Land – und dementsprechend müssen wir uns auch präsentieren. Wenn wir das nicht machen, dann bekommt das braune Gesockse, das auch noch im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser. Das darf nicht passieren.“

Halle entschuldigt sich

Von seiten der Gastgeber äußerte sich Pressesprecherin Lisa Schöppe und entschuldigte sich nach den Ausführungen des Gäste-Trainers im Namen des Halleschen FC für das Fehlverhalten auf der Tribüne. mit sid/dpa