Joshua Hartmann: Neuer Chef in der Kurve

Von: Timur Tinç

Stolz wie Bolle: Joshua Hartmann am Ende seines Rekordlaufs. © IMAGO/Beautiful Sports

24-jährige Sprinter pulverisiert den deutschen Rekord über 200 Meter und hat Großes vor in dieser Saison

Joshua Hartmann hielt sich beide Hände an die Ohren, breitete die Arme aus und rief: „Was ist los?“ Der 24-jährige Athlet des ASV Köln hat am Sonntag offenbar einen größeren Jubelsturm vom Kasseler Publikum nach seinem Fabellauf über die 200 Meter erwartet. In 20,02 Sekunden war Hartmann bei den nationalen Titelkämpfen über die Tartanbahn gestürmt und hat damit den deutschen Rekord von Tobias Unger aus dem Jahr 2005 um 18 Hundertstel pulverisiert.

„Das kann sich sehen lassen“, kommentierte der neue deutsche Meister lässig. Es wäre vielleicht sogar einige Hundertstel schneller gegangen, wenn Hartmann nicht wenige Meter vor dem Ziel den Arm zum Feiern ausgestreckt, sondern die Brust nach vorne geworfen hätte. Die magische 20-Sekunden-Marke wäre wohl gefallen. „Der deutsche Rekord war die klare Zielstellung für das Jahr“, sagt sein Trainer Jannik Engel, der ihn seit 13 Jahren trainiert. „Josh“ habe zeigen wollen, wer der Chef im Ring beziehungsweise der Kurve ist. Das hat er eindrucksvoll getan.

Mit 20,02 Sekunden, die Platz 18 in der Welt bedeuten, kann Hartmann mit breiter Brust zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft (19. bis 27. August) nach Budapest fahren. Dass es in Kassel schnell werden kann, damit hat Hartmann fest gerechnet und ganz bewusst die 100 Meter ausgelassen. Dort ist er in diesem Jahr schon 10,14 Sekunden gelaufen und wäre sicherlich um den Titel mitgesprintet. Doch nach vier Wettkämpfen in vier Wochen, unter anderem lief er bei der Diamond League in Oslo von der ungünstigen Bahn 1 zu starken 20,34 Sekunden, verzichtete er, um sich voll auf die 200 Meter zu konzentrieren und seinen ersten Titel zu sichern.

Ein Jahr zuvor war Hartmann im 200-Meter-Finale als Erster über die Ziellinie im Berliner Olympiastadion gerannt. Seinen sicher geglaubten Meistertitel musste er an Owen Ansah (Hamburger SV) abtreten, weil er in der Kurve auf die Begrenzungslinie getreten war. Einen weiteren Dämpfer erhielt Hartmann kurz darauf mit der 4x100-Meter-Staffel bei der Europameisterschaft in München. Im Finale sprintete er an Position zwei zu spät los und bekam den Staffelstab von Startläufer Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar) nicht zu fassen. Die deutsche Staffel schied trotz guter Aussichten auf eine Medaille – wenige Wochen zuvor wurde der deutsche Rekord (37,97 Sekunden) gebrochen – aus. Schon bei der WM in Eugene war in der Vorrunde Schluss.

Die Fehleranalyse war zwar intensiv, aber die guten Erinnerungen an den Sommer 2022 haben das Feuer in Hartmann entfacht. „Die guten Sachen bleiben viel länger im Gedächtnis und sorgen für neue Motivation“, sagte er. Vor allem, dass er als erster Deutscher seit 1986 in ein 200-Meter-EM-Finale gelaufen war und am Ende Fünfter wurde.

„Das hat ihm gezeigt, dass er nah dran ist. Josh hat dieses Jahr dem Sport alles untergeordnet“, sagt Engel. Die veränderte mentale Einstellungen sowie die Ergebnisse haben zu dem Leistungssprung in dieser Freiluftsaison geführt. „Ich bin bei längeren Tempoläufen stark, ohne die Geschwindigkeit auf kurzen Strecken zu verlieren. Insbesondere bei den fliegenden Sprints, wie wir die Läufe nennen, bei denen die Zeit erst dann gemessen wird, wenn das Höchsttempo erreicht ist“, sagt Hartmann, der ursprünglich von der 400-Meter-Strecke kommt.

Das Training von Hartmann wechselt an einem Tag von beispielsweise zwei Vollsprints über 60 Meter mit höchster Intensität zu zwölf Läufen am anderen Tag über 150 Meter mit kurzen Pausen, die etwas schneller als Dauerlauftempo sind. Trainiert wird beim TSV Bayer Leverkusen, wo sein Trainer Jannik Engel auch angestellt ist. Da sich Trainer und Athlet so lange kennen, darf Hartmann auch Vereinsmitglied bei einem Klub auf der gegenüberliegenden Rheinseite sein.

Wie viele Wettkämpfe der 24-Jährige noch bis zur WM macht, wird in den nächsten Tagen besprochen. Klar ist, dass er mit der 4x100-Meter-Staffel beim Diamond-League-Meeting in London antreten wird. „Jetzt geht es darum, die Leistung zu stabilisieren und gesund zu bleiben“, sagte Hartmann.

Sein Trainer ist überzeugt, dass er noch schneller laufen wird, da die Wettkampfdichte zuletzt so hoch war. Engel: „Wir werden zur WM im Training wieder etwas rausnehmen. Dann ist noch einmal eine Leistungssteigerung möglich.“