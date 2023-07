Joshua Abuaku will die 47-Sekunden-Marke angreifen

Von: Timur Tinç

Gut drauf: Joshua Abuaku. © imago

Der 400-Meter-Hürden-Sprinter von Eintracht Frankfurt will bei der Leichtathletik-WM in Ungarn seine Bestzeit knacken und ins Finale laufen

Die zwei Wochen nach seinem ersten deutschen Meistertitel hat Joshua Abuaku genutzt, um im Training nochmal richtig Gas zu geben. Der 400-Meter-Hürdensprinter von Eintracht Frankfurt hat Kondition gebolzt, um bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) auf dem absoluten Leistungshöhepunkt zu sein. „Ich will bei der WM ins Finale kommen“, sagt der 27-Jährige.

Der gebürtige Oberhausener kann selbstbewusst auf die Titelkämpfe in Ungarn blicken. In 48,45 Sekunden siegte er mit zwei Tausendstel Vorsprung vor Rivale Constantin Preis in einem packenden Finale in Kassel. Ein geteilter zweiter Platz in der ewigen deutschen Bestenliste. Nur Harald Schmid (47,48 Sekunden) war schneller.

Bei einem Fotofinish vor einem Jahr bei der Europameisterschaft in München hatte er noch das Nachsehen und wurde nach einem starken Rennen in 48,79 Sekunden nur Fünfter. Klar, war er da enttäuscht, aber gleichzeitig hat es ihm gezeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Die Zeit jetzt hat ihm die Bestätigung gegeben „und bringt mich weiter zur 47-Sekunden-Marke. Das ist das nächste große Ziel“, sagt Abuaku.

Weltspitze weit, weit weg

Trainiert wird Abuaku seit sechs Jahren von Volker Beck, Olympiasieger 1980 in Moskau für die DDR über die 400 Meter Hürden. „Wir haben einen langfristigen Plan“, erklärt Beck. Als Abuaku aus Oberhausen nach Frankfurt an die Hahnstraße kam habe er mit ihm zunächst nur „an den Basics“ gearbeitet. Das bedeutete zwar im ersten Jahr, dass er in seiner Zeit stagniert. Aus einer 50,49 wurde im ersten Jahr „nur“ eine 50,48. Dafür wurden die Grundlagen geschaffen. Abuaku hat früher die Hürden mit dem rechten Bein überquert, mittlerweile macht er das mit links. Die Schrittintervalle sind von 14 auf 13 reduziert worden. Es hat Zeit gebraucht, diesen Rhythmus zu entwickeln und das Durchhaltevermögen auf die Strecke zu bringen. „Vor allem das Krafttraining hat mich weitergebracht“, sagt Abuaku. Seit drei Jahren macht er Crossfit. Große Umfänge mit schweren Gewichten und lange Krafteinheiten haben der gesamten Körpermuskulatur gutgetan.

Vergangenes Jahr lief er erstmals unter die 49-Sekunden-Marke (48,80), der er lange Zeit nachgejagt ist. Bereits im Mai unterbot Abuaku mit 48,67 Sekunden seine persönliche Bestleistung aus dem Finale in München. In Kassel war er nochmal 22 Hundertstel schneller und stürmte nach seinem Titelgewinn zu seiner Frau und der drei Monate alten Tochter Liv. „Er zieht aus seiner Familie sehr viel positive Energie“, hat Beck beobachtet. Auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio habe seinen Schützling beflügelt, der ein sehr strukturierter, organisierter, und disziplinierter Athlet sei.

Im vergangenen November hat Abuaku noch seinen Bachelor in Sportwissenschaften gemacht. Thema: Das World Ranking System auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. „Ein ungerechtes System“, wie er findet, da es die ohnehin guten Athletinnen und Athleten bevorzugt. Er kann sich auch vorstellen seinen Master zu machen, aber erst nach den Olympischen Spielen. Der Fokus liegt jetzt klar auf dem Sport und der Familie.

In dem Ranking der besten Zeiten über die 400 Meter Hürden in diesem Jahr liegt Abuaku auf Rang 15. Weltrekordhalter Karsten Warholm aus Norwegen, der US-Amerikaner Rai Benjamin und der Brasilianer Alison dos Santos laufen in ihrer eigenen Liga. An die Zeiten, das weiß Abuaku, wird er nicht rankommen. Er will in den letzten Wochen an Details arbeiten. „Die Hürden besser attackieren und den Rhythmus optimieren.“ Er wird jede Einheit dafür nutzen.