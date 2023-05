Jan-Lennard Struff: Renaissance in der Weltelite

Von: Jörg Allmeroth

Teilen

Streckt sich mit Erfolg: Jan-Lennard Struff. © IMAGO/Paul Zimmer

Der 33-jährige Tennisprofi schafft nach dem „Katastrophenjahr“ 2022 ein erstaunliches Comeback, zum zweiten mal in Folge steht er bei einem Masters im Viertelfinale

Als der Wanderzirkus im Januar die Saison in Australien eröffnete, hatte sich Jan-Lennard Struff erst mal zwei Dinge nüchtern vorgenommen. Erstens: „Nicht lange reden und quatschen, sondern wieder Leistung abliefern.“ Und, zweitens: „Richtig reinkeulen. Hart malochen, Tag für Tag. Bis ich wieder zufrieden mit mir bin.“ Viel zufriedener jedenfalls als im Vorjahr, als in der Spielzeit 2022, die er trocken als „Katastrophenjahr“ verbuchte. Auch wegen der mageren Platzierung, die im Abschlusszeugnis auftauchte: 150. „Alles andere als das, was ich mir so vorstelle.“

Vier Monate später, die Tennistour strebt inzwischen dem Höhepunkt der Sandplatzsaison in Paris zu, ist eine Zwischenbilanz erlaubt. Und man kann feststellen: Struff, der 33-jährige Veteran, hat in eigener Sache Wort gehalten. Schonungslos harte Trainingsarbeit und hartnäckiger Wille zur Verbesserung haben ihn wieder weit nach vorne gebracht in der Hackordnung der Profis. Dem zuweilen etwas drollig wirkenden Hünen mit den markigen Sprüchen ist ein erstaunliches Comeback auf großer Bühne gelungen. Im sogenannten Live-Ranking der ATP steht er sogar schon auf Platz 41, nicht weit entfernt von seinem Allzeithoch 29 aus dem August 2020.

Gerade hat der Ostwestfale, den alle in der Branche nur „Struffi“ nennen, zum zweiten Mal nacheinander ein Masters-Viertelfinale erreicht – nach dem Coup von Monte Carlo Mitte April sorgt der zweifache Familienvater nun auch in Madrid für Schrecken unter seinen Rivalen. Knapp vor Mitternacht machte Struff am Dienstag den Vorstoß in die Runde der letzten Acht gegen den flinken Argentinier Pedro Cachin perfekt, nun wartet am Donnerstag der Weltranglisten-Fünfte Stefanos Tsitsipas (Griechenland) zum Masters-Rendezvous. „Ein harter Brocken“, so Struff, „aber ich glaube an meine Chance.“

Diese Zuversicht, gegen jeden im Nomadenbetrieb der Berufsspieler eine Möglichkeit zu haben, war Struff im Krisenjahr 2022 immer mal wieder abhanden gekommen. Vor allem eine nur zäh überwundene Corona-Erkrankung im letzten Frühjahr bremste den Riesen mit dem harten Wumms aus – die komplette Sandplatzsaison fiel für ihn flach, er kämpfte mehr mit sich selbst und seinen Problemen als mit den jeweiligen Gegnern.

Nur einen Beinahe-“Megamoment“ hatte er, im wichtigsten Tennistheater der Welt, in Wimbledon. Fünf Sätze prügelte sich Struff in der Auftaktrunde mit dem neuen Superstar Carlos Alcaraz die Bälle übers Netz, ehe er denkbar knapp an der Sensation scheiterte. Struffs Probleme, über jenen starken Tag hinaus zurück zu alter Konstanz und Stabilität zu finden, fügten sich damals ins Bild des deutschen Männertennis – Motto: Pleiten, Pech und Pannen. Umso mehr, als Frontmann Alexander Zverev auch noch monatelang mit einer Bänderverletzung ausfiel.

Struffs Ansprüche und Erwartungen sind natürlich andere als die von Zverev. Was nichts daran ändert, dass auch er sich mit einer massiven Kraftanstrengung wieder nach oben zu bewegen versuchte. Mit einem verzehrenden Ehrgeiz, sich wieder auf eine starke Position in der Weltrangliste zu setzen. Den Schwung eines guten Daviscup-Auftritts im Saisonendspurt 2022 nahm der Ostwestfale mit ins neue Spieljahr, in dem er die Mühen des Comebacks als „gute Herausforderung“ und nicht etwa als Last betrachtete: „Niemand schenkt dir etwas. Also musst du dir die Geschenke selbst holen“, sagt Struff. Immer wieder quälte er sich durch Qualifikationsrunden in die Hauptfelder, war dann oft zu kaputt, um noch weiter für Furore sorgen zu können. Dennoch: Langsam, aber sicher wuchs das Selbstbewusstsein. Und das Punktekonto.

„Es ging auf die Knochen“

Beim Masters in Monte Carlo stimmte jüngst das Powerplay des 1,93-Meter-Mannes wieder richtig gut. Harte Schläge, aber sehr gute Kontrolle. Und Matchhärte, aufgebaut über die vielen Duelle auch auf der schwierigen Challengerserie. „Ich habe da wirklich ein paar brutale Dinger gespielt“, sagt Struff, „es ging echt auf die Knochen. Aber es war gut für den Kopf, für das Ego.“ In Madrid war er im Qualifikationsrennen bereits ausgeschieden, hatte dann aber das Glück des Tüchtigen, als er für einen verletzten Kollegen nachrücken durfte. Vier Siege hat er seitdem eingefahren, gegen hochwertige Konkurrenz wie etwa den Serben Dusan Lajovic, der soeben das Turnier in Banja Luka gewonnen hatte. Mit Struff ist wieder zu rechnen. In Madrid und auch sonst und überall auf der Tour.