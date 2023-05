Jan-Lennard Struff: Mit Rückenwind nach Paris

Von: Jörg Allmeroth

Gut drauf: Jan-Lennard Struff. © AFP

Sein überragender Auftritt beim Tennis-Masters in Madrid katapultiert Jan-Lennard Struff in der Weltrangliste nach oben und macht Hoffnung für die French Open

Als Jan-Lennard Struff am 24. April in Madrid auf Nebenplatz 3 gegen den Italiener Luca Nardi antrat, interessierten sich nur ein paar wenige Zaungäste für die Partie der ersten Qualifikationsrunde. Struff (33) konnte in seinen kühnsten Träumen nicht ahnen, was ihm in den beiden folgenden Wochen bevorstehen würde. Erst verlor er das nächste Bewerbungsmatch gegen den Russen Karatsev, saß schon auf gepackten Koffern. Dann aber rückte er durch den Ausfall des Italieners Fabio Fognini plötzlich doch ins Hauptfeld nach, dann gewann er als sogenannter Lucky Loser sage und schreibe fünf seiner sechs nächsten Partien über drei Sätze. Und schließlich zeigte er im bisher größten Match seines Lebens, dem Finale gegen den neuen Superstar des Tennis, den 20-jährigen Spanier Carlos Alcaraz, am Sonntag eine herausragend couragierte Leistung – bevor er in drei Sätzen 4:6, 6:3, 3:6 verlor und doch für sich selbst auch moralisch siegte. „Es war ein unfassbares, unglaubliches und verrücktes Abenteuer. Ich bin stolz und glücklich, was ich hier geleistet habe“, sagte Struff, als sich der Finaltag in Spaniens Hauptstadt so langsam dem Ende zuneigte, „ich gehe mit erhobenem Kopf hier weg.“

Nichts weniger als den besten Turnierauftritt eines deutschen Profis seit Alexander Zverevs schließlich von dramatischem Verletzungspech überschatteten Roland-Garros-Gastspiel 2022 hatte die Tenniswelt bei diesem Masters-Spektakel erlebt. Und mit Jan-Lennard Struff hatte sich ein oft unterschätzter, zuweilen sogar etwas belächelter Veteran der Branche ins Rampenlicht gespielt, der eindrucksvoll zeigte, wohin lebenslanges Lernen und Arbeiten führen kann – zu außergewöhnlichen Erfolgen auch im vorgerückten Alter. „Es freut mich wahnsinnig für Struffi. Denn er ist einer, der hart an seinem Spiel feilt. Der immer besser werden will, Tag für Tag“, befand Bundestrainer Michael Kohlmann. Struffs Auftritte in Madrid stempelten ihn, den Fast-Zwei-Meter-Riesen aus dem beschaulichen Warstein, im Hier und Jetzt zum zweiten deutschen Weltklassespieler neben Alexander Zverev. In der aktuellen Weltrangliste trennten den Hamburger und den Westfalen gerade nur noch schlappe sechs Plätze – Zverev auf Position 22 und Struff auf Position 28.

Lob von Björn Borg

Wie sehr Struff auf der Höhe seiner Tenniskunst auch dem engeren Establishment des Wanderzirkus Angst einjagen kann, bewies das Titelduell von Madrid. Manche hatten geglaubt, dass der hünenhafte Deutsche mit dem kahlgeschorenen Haupt nur leichte Beute für Alcaraz sein würde, den kongenialen Erben des Erbes von Rafael Nadal. Doch Struff war nicht gekommen, um gut auszusehen. Er war da, um zu siegen. Und er wirkte trotz all seiner strapaziösen Matches zuvor nicht im Geringsten müde. Sondern höchst unternehmungslustig, wagemutig und tatendurstig. „Es hat einfach Spaß gemacht, da draußen auf dem Court zu sein“, sagte Struff, der tatsächlich mit der Große der Herausforderung wuchs und auch den Parteigängern von Alcaraz immer wieder Szenenapplaus abrang. Struff könne „mächtig stolz“ sein, auf das Finalmatch, aber auch auf den gesamten Auftritt in Madrid, so Coach Marvin Netuschil: „Da kann man nur den Hut ziehen.“

Als sich Struff bei den offiziellen Siegeszeremonien noch dicke Komplimente von Stargast Björn Borg abholen durfte, war irgendwie auch die Krönung eines atemraubenden Comebacks vollendet – die Rückkehr Struffs in Regionen seines Sports, die noch zu Jahresbeginn utopisch schienen. Doch der 33-jährige, in der Saison 2022 arg von Verletzungspech und Krankheiten gebeutelt, zeigte Nehmer- und Kämpferqualitäten wie nie zuvor, rackerte sich als zwischenzeitliche Nummer 167 in der Tennis-Hitparade über Challenger-Auftritte vor, malochte sich über Qualifikationen in die Tour-Hauptfelder. „Geschenkt bekommen habe ich gar nichts“, sagte Struff in Madrid. Als er dort ausnahmsweise einmal vom Glück geküßt war, mit dem Einzug ins Masters-Turnier als „Lucky Loser“, nutzte er die zweite Chance so vortrefflich wie nie. Und mit seiner Marathonanstrengung, mit sechs Drei-Satz-Matches sogar hintereinander, landete er augenblicklich auch in den Geschichtsbüchern – so etwas war bisher noch nie in der professionellen Tennisära vorgekommen.

Bei den French Open gesetzt

Struff, besser und kompletter als je zuvor, nahm nun zunächst die Grand-Slam-Bewährungsprobe in Paris ins Visier. Dort, im Stade Roland Garros, wird er ab Monatsende mit dem Vorteil des gesetzten Spielers ins Rennen gehen. Aber eben auch mit dem Selbstbewusstsein, das er in einer starken, sehr starken Saison 2023 soweit aufgebaut hat. „Ich spüre Rückenwind“, sagt Struff, „ich will so entschlossen weitermachen jetzt.“