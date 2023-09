Jan Frodeno: Die Sehnsucht nach dem Happy End

Sind sich selten so nah: Patrick Lange wird 2018 nach dem Ironman Frankfurt von Jan Frodeno gestützt. © imago/Jan Huebner

Bei der Abschiedsvorstellung von Jan Frodeno beim Kampf um die Ironman-WM wird Patrick Lange der ärgste Rivale. Statt auf Hawaii findet die Weltmeisterschaft zum Ärger der Athleten in Nizza statt.

Es gibt Sätze, die ein ganzes Sportlerleben überdauern. Einen solchen Wahlspruch seines Vaters hat Jan Frodeno einst in seinem Buch „Eine Frage der Leidenschaft“ auf der letzten Seite erwähnt. „If it’s not happy, it’s not the end.“ Wenn es nicht schön ist, ist es nicht das Ende. Ein zeitloser Slogan für einen der weltbekanntesten Triathleten, der bei der erstmals in Nizza ausgetragenen Ironman-Weltmeisterschaft (Sonntag 6.50 Uhr/HR) seine Abschiedsvorstellung gibt. „Es ist ein Spagat aus Wehmut und Anspannung vor dem letzten großen Tanz“, sagt der dreifachen Hawaii-Champion, wenn es an der Côte d’Azur über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen geht.

„Das Rennen wird die größte Herausforderung meiner Karriere. Wegen all der Höhenmeter beim Radfahren, nach den Verletzungen, bei dem ganzen Drum und Dran eines letzten Rennens“, glaubt der 42-Jährige. Was nach der Karriere kommt, kann „Frodo“ noch gar nicht sagen. Es existiere weder Plan A noch B: „Mein Plan ist, mir die Zeit dieser Selbstfindungsphase zu lassen.“ Lange war er es gewohnt, dass der Körper macht, was der Kopf will. Sein überbordendes Selbstvertrauen speiste sich in seinen besten Jahren von einer Unverletzlichkeit, die in seinem Alter nicht mehr gegeben ist.

Auf hartnäckige Achillessehnenprobleme folgten im vergangenen Jahr so massive Hüftbeschwerden nach einem Fahrradsturz, dass zeitweise gar nicht sicher war, ob der in Südafrika aufgewachsene Strahlemann überhaupt noch mal einen Wettkampf bestreiten würde. Der Einstieg in die Saison war mühsam. Nach vierten Plätzen beim Ironman 70.3 Ibiza und Ironman Hamburg war der Sieg vor einem Monat bei den US Open – ein mit 100 000 Dollar dotiertes Rennen über zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen – der ersehnte Mutmacher. Von Milwaukee hätte es direkt weitergehen können nach Hawaii, wenn es dort um die stachelige WM-Krone gegangen wäre. Doch dem Kampf gegen den aufgewühlten Pazifik, tückische Fallwinde und flirrende Hitze in den Lavafeldern stellen sich die Männer nur noch im jährlichen Wechselspiel mit den Frauen.

Die Norweger fehlen

Es ist ein Tabubruch, dass die profitgierige Ironman-Dachorganisation, 2020 von der US-Unternehmensgruppe Advance aus der chinesischen Wanda-Gruppe herausgekauft, mit dieser Trennung bloß noch mehr teure WM-Köder bei ihrer weltumspannenden Serie für die zahlungswilligen Altersklassenathleten auslegt. Ein solches Event des Geldes wegen zu enthaupten, macht auch Frodenos ewigen Rivalen Patrick Lange fassungslos.

„Hawaii ist unser heiliger Gral. Der Mythos hat unseren Sport berühmt gemacht“, sagt der Weltmeister von 2017 und 2018, der sich auch unter dem Aspekt der Gleichberechtigung gegen die Trennung der Geschlechter wendet: „Ich persönlich halte davon überhaupt nichts. Frauen und Herren profitieren voneinander. Es gehört zum Kern des Triathlonsports, dass wir gender equal sind.“ Außerdem würden auch die TV-Übertragungen an Spannung verlieren.

Statt auf den Ali’i Drive in Kailua-Kona wird nun auf den Boulevard des Anglais eingelaufen, wo der 37-Jährige natürlich auch nur allzu gerne ein drittes Mal die WM gewinnen möchte, zumal die norwegischen Ausdauerwunder fehlen, die im vergangenen Jahr die deutsche Wachablösung besiegelt hatten. Gustav Iden als Hawaii-Sieger und Kristian Blummenfelt als Gewinner der Ersatz-WM in Utah fehlen jetzt, so dass die alten deutschen Eisenmänner noch einmal die Startnummern eins und zwei der Profis tragen. Ihr Showdown wird vermutlich auf fast 2500 Höhenmeter auf dem Rad in den Seealpen bei waghalsigen Anstiegen und riskanten Abfahrten entschieden.

Zwei konträre Typen werden in ihrem letzten Duell noch mal die Grenzen ausreizen. Obwohl Lange einst seiner heutigen Frau Julia beim zweiten Hawaii-Triumph hollywoodreif im Ziel einen Heiratsantrag machte, sind dem gebürtigen Hessen die Herzen nie so zugeflogen wie Frodeno. Er reichte einfach nicht an die Strahlkraft des gebürtigen Kölners heran, der nach dem Olympiasieg 2008 in Peking seine extremen Leistungen wie kein anderer versilbert hat.

Da erschloss einer als schlagfertiger Tausendsassa mit seinem Manager Felix Rüdiger ganz neue Geschäftsfelder. Eigene Stiftung, eigene Bekleidungsmarke, eigener Kaffee, eigene Apartments, sogar eigene Rennen. Als Corona die Welt zum Atemholen zwang, schwamm der rastlose Athlet beim „Ironman dahoam“ im eigenen Pool mit Gegenstromanlage, strampelte auf der Rolle, rannte auf dem Laufband und sammelte nebenbei 200 000 Euro für den Kampf gegen die Pandemie in seiner damaligen Wahlheimat Girona ein.

Inzwischen lebt er mit seiner Frau Emma, seinem siebenjährigen Sohn Lucca und seiner fünfjährigen Tochter Sienna Sofia in Andorra, während Lange seit längerem in Salzburg wohnt. Zwischen beiden besteht nicht nur eine räumliche Distanz. Grundverschiedene Charaktere, andere Ansätze. Während der gelernte Rettungsschwimmer Frodeno sich nicht als besonders strukturierten Menschen bezeichnet, ist der ausgebildete Physiotherapeut Lange ein detailversessener Tüftler, der zuletzt speziell an der Aerodynamik oder Kohlenhydrataufnahme gefeilt hat. Was sie verbindet, ist der Respekt vor der Leistung des anderen. „Er ist der Mann, den man schlagen muss“, sagt Lange vor dem Showdown über Frodeno. „Ich glaube, der Junge ist bis in die Haarspitzen motiviert.“ Weil er mit dem Happyend aufhören will.