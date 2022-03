Italiens Nationalmannschaft: Alles Wichtige zum viermaligen Weltmeister

Von: Joshua Schößler

Teilen

Ciro Immobile bejubelt mit Lorenzo Pellegrini sein 1:0 gegen Finnland bei der EM-Qualifikation. © Fabio Ferrar/dpa

Die italienische Nationalmannschaft ist der amtierende Europameister. Geschichte, Erfolge und Niederlagen der Squadra Azzurra.

Rom – Die italienische Nationalmannschaft ist für ihren leidenschaftlichen Fußball weltberühmt. Neben vielen Erfolgen musste die Mannschaft im Laufe ihrer Geschichte auch einige Niederlagen einstecken.

Die Italienische Nationalmannschaft und ihre Gründungsgeschichte

Gegründet wurde der italienische Fußballdachverband Federazione Italiana Giuco Calcio (F.I.G.C.) am 16. März 1898 in Turin. Der heutige Sitz liegt in Rom. 1910 folgte das erste Länderspiel der italienischen Auswahl in einem Freundschaftsspiel gegen Frankreich, welches sie prompt 6:2 gewann.

Die ersten großen Erfolge auf internationalem Parkett erzielte Italien in den Jahren 1934 und 1938, als man zwei mal in Folge den WM-Titel holte. 1936 holte die Mannschaft zudem eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Berlin. Den EM-Titel sicherten sich die Italiener 1968 und 2021. 1982 folgte der dritte Weltmeistertitel, trotzdem gelang es den Italienern nicht, sich zwei Jahre später für die EM zu qualifizieren.

Wettbewerb Titel Jahre Weltmeisterschaft 4 1934, 1938, 1982, 2006 Europameisterschaft 2 1968, 2021 Olympische Sommerspiele 1 1936 Europapokal 2 1927-1930, 1933-1935

Bei der WM 2006 in Deutschland konnte die Squadra Azzurra schließlich den vierten WM-Titel holen. Auch auf diese Leistung folgte eine Schlappe: 2018 scheiterte man an der Qualifikation für die WM in Russland.

Die italienische Nationalmannschaft und die Tragödie von Superga

Anders als Deutschland hatte Italien während des zweiten Weltkriegs die Seiten gewechselt und konnte somit an der WM 1950 in Brasilien teilnehmen. Am 4. Mai 1949 startete ein Flugzeug des Typs Fiat G.212 in Lissabon um 9:52 Uhr Ortszeit. Mit an Bord waren sämtliche Spieler des Fußballvereins AC Turin, die damals als beste Mannschaft Italiens galt. Zehn dieser Spieler standen in der Auswahl der italienischen Nationalelf.

Beim Landeanflug auf Turin kollidierte das Flugzeug während des Sinkflugs mit der Basilika von Superga, die auf dem Hügel von Superga steht. Sämtliche Fußballspieler starben bei dem Absturz. Die neue Nationalelf reiste aus Angst vor einem weiteren Flugzeugabsturz per Schiff nach Brasilien, schied dort aber in der Vorrunde aus.

EM 2021: Der offizielle Kader der italienischen Nationalmannschaft

Tor : Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino) Verteidigung : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Tolói (Atalanta)

: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Tolói (Atalanta) Mittelfeld : Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris)

: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris) Sturm: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Italienische Nationalmannschaft bei der EM 2021

Obwohl Titel seit 2006 ausblieben, man 2010 und 2014 bereits in den WM-Vorrunden ausschied und weitere Rückschläge verkraften musste, gelang Italien die Qualifikation für die EM 2021: Hier traf die Squadra Azzurra auf Finnland, Liechtenstein, Griechenland, Bosnien-Herzegowina und Armenien. Beim Auftaktspiel gegen Finnland gewann Italien 2:1, gegen Liechtenstein gewann man am zweiten Spieltag 6:0. Nach dem siebten von zehn Spieltagen stand Italien nach Belgien als zweiter Teilnehmer an der EM 2021 fest.

Italien bestritt am 11. Juni um 21 Uhr das Eröffnungsspiel gegen die Türkei in der Gruppe A im Olympiastadion in Rom. Am Ende holten sich die Italiener dank eines 3:2 nach Elfmeterschießen gegen England den EM-Titel.

Italien verpasst WM 2022 in Katar

Nach dem EM-Titel 2021 musste Italien den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die Squadra Azzurra verpasste die WM 2022 in Katar. In der WM-Quali landete Italien in seiner Gruppe hinter der Schweiz nur auf Rang zwei. In den Play-offs unterlag das Team von Trainer Roberto Mancini überraschend Nordmazedonien mit 0:1. (Joshua Schößler)