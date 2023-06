Ironman steht am Pranger

Nach tödlichem Unfall

Der Todesfall in Hamburg ist der traurige Höhepunkt einer kontinuierlichen Fehlentwicklung im Triathlon. Ein Kommentar.

Jeder Ironman ist eine Grenzerfahrung. Mitunter birgt die Ausdauerprüfung über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen auch lebensgefährliche Herausforderungen. Das geht schon bei der ersten Disziplin im Wasser los, wo Athleten mit Vorschäden immer mal wieder kollabiert sind. Ist 2010 passiert beim Ironman 70.3 Wiesbaden, als ein Mann mit Kreislaufversagen im Schiersteiner Hafen starb. Es geht beim Radfahren weiter, wo Amateure mit Hightech-Modellen um die Kurven flitzen, als sei auch bei ihnen jede Sekunde wichtig. Auch das haben Teilnehmer bei Stürzen mit schwersten Verletzungen bezahlt. Und beim Laufen kann es sein, wenn einer zu viel Wasser bei großer Hitze trinkt, dass der gesamte Kreislauf versagt. Ist 2015 geschehen beim Ironman Frankfurt, als ein Mann letztlich einer Hirnschwellung wegen Natriummangel erlag.

Doch alle diese tragischen Einzelfälle unterscheiden sich von dem Unfall eines Motorradfahrers in Hamburg, der offenkundig auf organisatorische Fehler zurückzuführen ist. Es kam sogar noch zur makabren Situation, dass Teilnehmer ihre Räder an der gesperrten Unfallstelle über den Elbdeich trugen, ohne zu wissen, was sich eigentlich ereignet hatte. Das Rennen lief vielleicht auch deshalb weiter, weil die profitorientierte Ironman-Dachmarke eine Teilerstattung der ja nicht unerheblichen Startgelder vermeiden wollte. Schon in Corona-Zeiten hatte sich Ironman im Umgang mit den Teilnahmegebühren alles andere als athletenfreundlich verhalten.

In den Sozialen Medien ist zudem eine hitzige Sicherheitsdebatte entbrannt, die offenbar überfällig war, denn viele Triathleten haben einen solchen Vorfall irgendwie kommen gesehen: Die schleichende Ausweitung der Teilnehmerfelder geht auf Kosten der Sicherheit. In Hamburg waren rund 3000 Athleten gestartet, genauso viele werden es in knapp vier Wochen auch in Frankfurt sein. Nur zur Erinnerung: In Gründerzeiten waren es 2000. Einfach um allen im Wasser und an Land mehr Platz zu lassen.

Es wäre ratsam, wenn speziell die gierigen Ironman-Geschäftsleute zur Besinnung kommen. Die Startgelder sind inzwischen eine Dreistigkeit. Die Entscheidung, beim Ironman Hawaii mit der Trennung von Männer- und Frauenfeld im Zwei-Jahres-Rhythmus einen Mythos zu zerstören, ist eine Frechheit. Wie in Hamburg aber auch noch mit der Sicherheit der Teilnehmer auf der Strecke zu spielen, ist ein Frevel.