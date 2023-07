Im Handball gibt es Talent und Leidenschaft

Von: Timur Tinç

Erfolgreich: Die deutschen Handballer jubeln über den Gewinn der U21 WM. © dpa

Die U21-Handballer zeigen mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft, dass sich Wille und Beharrlichkeit im Nachwuchs lohnen können. Den Fußballern fehlt in dieser Altersklasse viel.

Begeisternd, souverän und leidenschaftlich sind die U21-Handballer zum Weltmeistertitel gestürmt. Der Nachwuchs des Deutschen Handball-Bundes (DHB) ist seiner Favoritenrolle absolut gerecht geworden und hat sich auch vom Hype um ihn herum nicht anstecken lassen. Das Team hat sich tragen lassen und nicht hemmen lassen. Selbst abgezockten Profis fällt das nicht immer leicht – schon gar nicht vor einer Kulisse mit 8000 Fans in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Das ist gar nicht hoch genug anzuerkennen.

Die Auftritte haben gezeigt, dass Handball-Deutschland in den kommenden Jahren fantastisch aufgestellt ist und auch die A-Nationalmannschaft in diesem Jahrzehnt wieder ein gewichtiges Wörtchen bei allen Titeln, sei es Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder Olympia, mitspielen wird. Bundestrainer Alfred Gislasson wird schon für die Heim-EM im eigenen Land einigen Youngstern eine Chance geben können. Die Nachwuchsarbeit des DHB und die enge Verzahnung mit der Handball-Bundesliga machen sich bezahlt.



Der DFB hinkt dem DHB hinterher

Deutsche Talente bekommen in der besten Handball-Liga der Welt regelmäßig die Chance, sich zu beweisen und mit den besten Spielern zu messen. Von dieser Fülle an Top-Nachwuchsleuten ist der Fußball hingegen weit entfernt. In der Bundesliga verpflichten die Klubs lieber junge Talente aus Frankreich, England oder den Niederlanden statt deutsche Spieler. Trotz oder vielleicht wegen der langen Jahre in den Nachwuchsleistungszentren der Profiklubs schaffen es immer weniger Kicker, richtig Fuß in der Bundesliga zu fassen. Beziehungsweise bekommen erst gar nicht die Chance ihrer Klubs.

Ein Eingeständnis dafür, dass die eigene Nachwuchsarbeit nicht gut genug ist. Letztes trauriges Beispiel war die U21-Europameisterschaft, wo das deutsche Team als Titelverteidiger sang- und klanglos mit einem Pünktchen in der Vorrunde ausgeschieden ist. Und in den anderen U-Nationalteams sieht es nicht besser aus. Die Entwicklung ist negativ, wie eine kürzlich vorgestellte Studie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) untermauert. Das große Gegensteuern kann aber nur gelingen, wenn Verband und Klubs eng miteinander zusammenarbeiten, um den deutschen Fußball wieder international konkurrenzfähig zu machen.

Und nicht immer ist es nur das eigene überragende Können, was den Erfolg bringt, sondern auch Wille, Kampf und ein guter Teamspirit, der Flügel verleihen kann. Das haben die deutschen Basketballer bei der Heim-EM vergangenes Jahr mit der Bronzemedaille gezeigt. Oder die deutschen Eishockeyspieler, die bei der WM in Finnland und Lettland sensationell Silber gewannen. Dem deutschen Fußball fehlen im Moment Talente und Leidenschaft. Der deutsche Handball hat beides.