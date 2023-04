ERC Ingolstadt - Adler Mannheim: Hier laufen die DEL-Playoffs heute live im TV und Stream

Im dritten Halbfinal-Spiel der DEL-Playoffs sind die Adler Mannheim zu Gast beim ERC Ingolstadt. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Stream.

Ingolstadt - Ab 19 Uhr stehen am Dienstagabend der ERC Ingolstadt und die Adler Mannheim im Rahmen der diesjährigen DEL-Playoffs auf der Eisfläche. In der aktuellen Halbfinal-Serie („Best-of-seven“) steht es nach den ersten beiden Aufeinandertreffen beider Farben 1:1 - zum Erreichen des Finales, auf das beide Kontrahenten schielen, sind vier Siege nötig.

DEL-Playoffs: Mannheims Wolf nicht dabei

Die Adler Mannheim müssen in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) jedoch vorerst auf David Wolf verzichten. Wie die Liga mitteilte, wurde der Angreifer für drei Spiele gesperrt, er kann damit frühestens in einem möglichen sechsten Spiel der Serie gegen den ERC Ingolstadt zum Einsatz kommen. Wolf (33) muss überdies eine Geldstrafe in nicht veröffentlichter Höhe bezahlen.

Am Dienstag geht es wieder zur Sache, wie in dieser Szene vom Sonntag zwischen Matthias Plachta (Adler Mannheim) und Mathew Bodie (ERC Ingolstadt). © IMAGO / Eibner

Wolf hatte am Sonntag beim 3:6 im zweiten Spiel der Serie die Kontrolle verloren. Er ging kurz vor dem Ende auf Daniel Pietta los und schlug immer wieder auf den Ingolstädter ein, der jedoch gar nicht kämpfen wollte. Auch als Pietta auf dem Eis lag und seine Hände schützend über den Hinterkopf hielt, prügelte Wolf weiter. Im Spiel erhielt Wolf lediglich eine Fünf-Minuten-Strafe. In der Halbfinal-Serie steht es 1:1, zum Erreichen des Finales sind vier Siege nötig. (dpa)

Start des dritten Spiels zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adler Mannheim im Halbfinale der DEL-Playoffs ist am Dienstag, 4. April 2023, um 19.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

DEL-Playoffs: ERC Ingolstadt gegen Adler Mannheim live im Free-TV?

Das dritte Spiel des DEL-Playoff-Halbfinales zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adler Mannheim am Dienstag, 04.04.2023, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DEL-Playoffs: ERC Ingolstadt gegen Adler Mannheim live bei Magenta TV

Die Partie zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adler Mannheim am Dienstag, 04.04.2023, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

. Um 18.45 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

DEL-Playoffs: ERC Ingolstadt gegen Adler Mannheim im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adler Mannheim am Dienstag, 04.040.2023, live und in voller Länge im Internet.

am Dienstag, 04.040.2023, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass ERC Ingolstadt gegen die Adler Mannheim dort nicht gratis zu sehen ist.

