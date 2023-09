Gordon Herbert: Mit dem Matchplan in der Hosentasche

Basketball-WM

Von Timur Tinç schließen

Der Basketball-Bundestrainer stellt sich vor dem WM-Halbfinale gegen die USA demonstrativ vor Kapitän Schröder

Gordon Herbert trägt seine Matchpläne immer ganz eng am Körper. In der rechten hinteren Hosentasche, um genau zu sein. Vor jeder Partie notiert er sich handschriftlich auf mehreren Zetteln die Offensiv- und Defensivsysteme, die er spielen lassen möchte. Der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft ist auf alle Eventualitäten vorbereitet und hält an der Struktur immer fest.

Gegen die USA am Freitag (14.40/Magentasport) im WM-Halbfinale wird das nicht anders sein. Das Team kann etwas Historisches für den deutschen Basketball schaffen, und der 64-jährige Kanadier wird nicht experimentieren. Es gibt auch keinen Anlass, viel an der Grundausrichtung zu ändern. Schließlich ist die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) ungeschlagen unter die Top Vier der Welt eingezogen und hat sich zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die Olympischen Spiele gesichert.

Vertraute Assistenten

„Meine Nacht bestand daraus, USA-Spiele zu schauen und unser Spiel noch einmal anzusehen. Es gab keinen Rotwein und kein Bier“, sagte Herbert am Donnerstag in Manila. Bei der Analyse vertraut er dabei seinem langjährigen Assistenten aus Frankfurter Zeiten, Klaus Perwas. Herbert hat im Sommer auch Sebastian Gleim in sein Coachingteam geholt, der damals ebenfalls Assistenzcoach in Frankfurt war und sein Nachfolger als Headcoach wurde. Zusammen gewannen sie im Jahr 2016 mit den Skyliners den Fiba Europe-Cup.

Damals griff der studierte Sportpsychologe Herbert vor dem Final-Four-Turnier in die psychologische Trickkiste. Er drückte jedem Spieler in der Kabine einen Stein in die Hand und stellte einen Eimer in die Mitte. Der Stein stand symbolisch für den Ballast, den jeder Spieler abwerfen sollte. Ob er sich auch etwas für das USA-Spiel überlegt hat? Von Anspannung war am Donnerstag in Manila jedenfalls nichts zu spüren. „Die sind die Favoriten. Die haben den Druck“, sagte Kapitän Dennis Schröder. Moritz Wagner lief passend dazu pfeifend durch die Lobby.

Noch nie hat eine deutsche Mannschaft ein Pflichtspiel gegen die USA gewonnen. Es gab klare Niederlagen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zwischen 13 und 49 Punkten. Bei dieser WM ist der amtierende Olympiasieger mit einer B-Auswahl ins Rennen gegangen und trotzdem der haushohe Goldfavorit.

Aber: Die USA sind schlagbar. Gegen Litauen hat das Team von Steve Kerr bei diesem Turnier schon ein 104:110 einstecken müssen. In der Vorbereitung lag das deutsche Team zeitweise mit 16 Punkten vorne, ehe die Energie ausging und die Partie 91:99 endete. „Was ihnen sehr geholfen hat, war die Niederlage gegen Litauen. Das war ein Weckruf. Gegen Italien waren sie schon ein anderes Team. Ich hoffe, wir sehen sie in der Litauen-Verfassung“, sagt Herbert.

Er selbst braucht von allen seinen Akteuren ein absolutes Top-Spiel – insbesondere von Schröder. Herbert stellte sich am Donnerstag demonstrativ vor seinen Spielmacher. „Das Großartige an Dennis ist, dass er den Ball will und eine Entscheidung trifft. Er ist auch nur ein Mensch. Wir wären nicht hier ohne ihn“, sagte Herbert. Gegen Lettland traf Schröder nur vier von 26 Würfen und hatte versucht, in den letzten fünf Minuten das Spiel alleine zu entscheiden ohne den Ball zu passen.

Herbert sieht darüber hinweg: „Er war herausragend in Japan, wahrscheinlich der wertvollste Spieler aller Teams. Den besten Spieler auszuwechseln? Nein. Du gewinnst mit ihm oder du verlierst mit ihm“, sagte Herbert. Die Auseinandersetzung während des Slowenien-Spiels zwischen Trainer und Kapitän ist offenbar auch abgehakt.

Herbert sollte seinem verlängertem Arm auf dem Parkett aber mit auf den Weg geben, dass er ein Spiel nicht alleine gewinnen muss. Wenn er spielt wie in der Vor- und Zwischenrunde und alle involviert, hat Deutschland eine echte Chance. Zumal Franz Wagner, der zweite großartige individuelle Könner im Team, nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder fit ist und gleich 16 Zähler gegen Lettland erzielte.

Das deutsche Team muss sich über den Teamgeist definieren, den es auch gegen Lettland regelrecht zelebriert hat. Alle munterten Schröder auf, weil sie genau wissen, dass sie ihren Kapitän in Bestform brauchen. Dann kann nach EM-Bronze im vergangenen Jahr vielleicht sogar ein heller leuchtendes Edelmetall herauskommen. Den Matchplan dafür trägt Gordon Herbert in seiner Hosentasche.