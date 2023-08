Gina Lückenkemper: Zur WM nicht abgeliefert

Von: Nico-Marius Schmitz

Sprinterin Gina Lückenkemper ist wohl zu viele Rennen vor dem Saisonhöhepunkt gerannt und war im Finale wie so oft nur Zuschauerin. Am Freitag hofft sie mit der Staffel, es in den Endlauf zu schaffen.

Diese verflixte 11,01. 100 Meter in elf Sekunden, auf diesem Niveau ist Gina Lückenkemper 2023 gelaufen. Eine Zeit, die für ihr erstes Finale bei einer Weltmeisterschaft gereicht hätte.

Am Ende stand eine 11,18 im Halbfinale, im Vorlauf eine 11,21. Die beiden langsamsten Zeiten des Jahres ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt. Lückenkemper sprach von „Bockmist“, da sie ab der Hälfte der Strecke ihre Hüfte verloren habe: „Wenn dir die Hüfte nach hinten wegbricht, trifft man sich nicht unter dem Körperschwerpunkt und bremst zu früh.“

Der Start, sonst einer der Schwachpunkte der 26-Jährigen, war im Halbfinale gut. Danach zündete der Turbo aber nicht. „Ich bin nicht aktiv und aggressiv genug gewesen. Da habe ich mich gefühlt nur treiben lassen, ich habe nicht den Zug nach vorne bekommen.“ Sich treiben zu lassen bei einer Weltmeisterschaft im Schatten der Hochgeschwindigkeitsprinterinnen, das kann nicht gut gehen. Lückenkemper hatte im Vorfeld der WM versucht, sich nicht vom hohen Niveau und schnellen Zeiten en masse über die 100 Meter beeindrucken zu lassen. Klar, die anderen seien krasser geworden, sie selbst aber auch. Aber eben (noch) nicht krass genug. Weltmeisterin Sha’Carri RIchardson sprintete in 10,65 Sekunden zum Titel. Das sind Welten zu Lückenkempers Bestzeit (10,95).

In der Mixed Zone sagte sie, dass sie das Rennen schon wieder abgehakt habe, der Blick müsse sich nach vorne richten. Am Freitag startet Lückenkemper in einer ersatzgeschwächten 4 x 100 Meter-Staffel, die aber „richtig viel Bock“ habe.

Auch wenn sich das Problem der Beschwerden im Rücken wohl lösen lässt, die große Frage bleibt: Warum konnte Lückenkemper, die nach eigenen Aussagen so konstant und gut wie nie zuvor durch die Vorbereitung gekommen ist, im entscheidenden Moment nicht abliefern?

Auffällig oft sprach die Sprinterin davon, wie „irre lang“ die Athletinnen und Athleten in Budapest in der Startposition verweilen müssen. Das würde man auch an der Summe der ganzen Fehlstarts sehen. „Man ist nur drauf getrimmt, Zack, raus, in die Freiheit entlassen zu werden.“

Zudem sprach Lückenkemper wiederholt von einer „extrem langen Saison.“ Im Februar mit der Hallensaison gestartet, lief sie jeden Monat Wettbewerbe. Zu viele? „Das zollt irgendwann seinen Tribut. Wir müssen nächstes Jahr gucken, dass wir das ein bisschen drosseln, ein bisschen weniger machen.“ Das wolle sie mit Trainer Lance Brauman besprechen, schließlich seien alle Rennen in diesem Jahr „qualitativ hochwertig gewesen, da war nicht ein schlechtes Rennen dabei.“ Bis zur WM eben.