Gigantische Basketballer

Von: Timur Tinç

Feiert zurecht: Franz Wagner. © dpa

Das deutsche Basketball-Team hat mit dem Einzug ins WM-Finale Geschichte geschrieben und erstmals die USA in einem Turnier besiegt. Die Basis für den Erfolg wurde im vergangenen Sommer gelegt.

Es gibt sportliche Momente, die jeden Superlativ verdienen. Historisch, gigantisch oder wie die deutschen Basketballer nach ihrem Sieg gegen die USA mehrfach wiederholten: geil. Das 113:111 war ein Spiel für die Geschichtsbücher an die sich jeder Basketball-Fan in den nächsten 20, 30 und noch mehr Jahren mit Freude zurückerinnern werden. Noch nie hat ein deutsches Team gegen die Basketballnation schlechthin gewonnen. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gab es sechs klare Niederlagen. Zuletzt 2008 eine Pleite mit 49 Punkten Unterschied! Es war das Jahr, als die USA nach enttäuschenden Turnieren mit allen NBA-Stars nach Peking gekommen sind und sich die Goldmedaille zu holten. Da half auch kein Dirk Nowitzki.

Dieses Mal fehlten zwar die absoluten Topstars, doch das schmälert den Sieg der Deutschen in keinster Weise. Da waren immer noch zwölf hochtalentierte NBA-Spieler, gegen die sich Dennis Schröder und Co. behauptet haben. Es war der Sieg eines Teams, das fest an sich glaubt und ohne Angst aufs Parkett getreten ist.

Die Basis dafür hat die Mannschaft im vergangenen Sommer gelegt. Bei der Heim-EM hat sie gegen europäische Spitzenteams wie Griechenland und Frankreich gewonnen und mit der Bronzemedaille sich das Selbstvertrauen für diesen Sommer geholt, jeden, wirklich jeden Gegner schlagen zu können. Bundestrainer Gordon Herbert hat früh die zwölf Mann ausgewählt und im wahrsten Sinne des Wortes ein Team gebildet.

Dazu ist ein Daniel Theis in absoluter Topform in die Vorbereitung gekommen, Moritz Wagner und Isaac Bonga geben zusätzliche Tiefe. Und der gegen die USA überragende Andreas Obst hat wie Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Maodo Lo und Co. sich die internationale Härte und spielerische Finesse in der Euroleague geholt.

Der wahre Geist dieser Mannschaft hat sich jedoch in den Momenten gezeigt, als nicht alles so geschmeidig lief. NBA-Profi Franz Wagner fiel vier Spiele aus. Das wurde kompensiert. Der Knatsch in der Auszeit zwischen Theis und Schröder sowie Schröder und Herbert wurden schnell abgehakt. Nach dem katastrophalen Spiel gegen Lettland und dem Beinahe-Aus im Viertelfinale hat der Kapitän gegen die USA das Spiel auf sich zukommen lassen, nichts erzwungen, seine Mitspieler glänzen lassen und am Ende die Verantwortung übernommen.

Gegen die Serben, die völlig anders als die USA spielen, braucht es im Finale ein ähnliches Husarenstück, um erneut in Superlativen zu schwelgen.